«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» из 9 игр. Команда Немировски выиграла 4-й матч подряд

«Сибирь» прервала рекордную победную серию «Спартака».

Команда тренера обыграла красно-белых (4:3) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, прервалась победная серия « » из девяти игр подряд – это рекорд клуба в лиге.

В свою очередь, « » продлила победную серию до четырех матчей. Ранее команда победила «Торпедо» (5:4 Б), «Ак Барс» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:1).

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 24 играх.

«Сибирь» находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 25 баллов в 22 матчах.