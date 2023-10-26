«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» из 9 игр. Команда Немировски выиграла 4-й матч подряд
«Сибирь» прервала рекордную победную серию «Спартака».
Команда тренера Дэвида Немировски обыграла красно-белых (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, прервалась победная серия «Спартака» из девяти игр подряд – это рекорд клуба в лиге.
В свою очередь, «Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей. Ранее команда победила «Торпедо» (5:4 Б), «Ак Барс» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:1).
«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 24 играх.
«Сибирь» находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 25 баллов в 22 матчах.
Тут команда просто устала уже. Видно было по движению.
Броски 20 - 36 в пользу Спартака. Ну что же… Бывает. Едем дальше.