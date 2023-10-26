«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» из 9 игр. Команда Немировски выиграла 4-й матч подряд

Теги Сибирь Спартак Дэвид Немировски Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Сибирь» прервала рекордную победную серию «Спартака».

Команда тренера Дэвида Немировски обыграла красно-белых (4:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, прервалась победная серия «Спартака» из девяти игр подряд – это рекорд клуба в лиге.

В свою очередь, «Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей. Ранее команда победила «Торпедо» (5:4 Б), «Ак Барс» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:1).

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 24 играх.

«Сибирь» находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 25 баллов в 22 матчах.

27 комментариев

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Eltex Kirin
Спартачи Сибирью начали Сибирью и закончили. Сибирь на характере! 👏 👏 👏
+29
-2
+27
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Алексей Иванов
Спартак играл лучше, просто устал во третьем периоде после этого выезда , плюс Красоткин все тащил
+23
-2
+21
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Виталий Gl
Ответ Алексей Иванов
Спартак играл лучше, просто устал во третьем периоде после этого выезда , плюс Красоткин все тащил
Так-то он для этого и нужен. Красавец.
+13
0
+13
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serg215
Ответ Stolny51
На усталости Спартака 🤷‍♂️
Самолётные ноги?))
+14
-2
+12
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Stolny51
Ответ Eltex Kirin
Спартачи Сибирью начали Сибирью и закончили. Сибирь на характере! 👏 👏 👏
На усталости Спартака 🤷‍♂️
+14
-5
+9
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Sòlo una Victoria
Ответ Caniball
Тут скорее у Спартака кончились силы. А Сибирь сегодня очень грязно играла. Броски 20 - 36 в пользу Спартака. Ну что же… Бывает. Едем дальше.
плохая отмазка
+15
-7
+8
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Russ Ivan
Любые серии рано или поздно заканчиваются, тем более сегодня Спартак проиграл закономерно, всё по игре. Спасибо за отличные эмоции!Двигаемся дальше, КБ, по сути весь сезон ещё впереди...
+12
-5
+7
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Sòlo una Victoria
браво 👏 Сибиряки!
+9
-2
+7
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HockeyMan
Ответ Russ Ivan
Любые серии рано или поздно заканчиваются, тем более сегодня Спартак проиграл закономерно, всё по игре. Спасибо за отличные эмоции!Двигаемся дальше, КБ, по сути весь сезон ещё впереди...
По игре не проиграли. Просто Спартак был сегодня хуже себя привычного. Видимо усталость сказывается
+6
-2
+4
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Владимир Мизонов
СИБИРЬ МОЛОДЦЫ. ВСЕХ С ПОБЕДОЙ.
+6
-2
+4
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Федя Букин
Третий гол конечно шедевр
+3
0
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Марина Никитенко
Вы самые лучшие
+3
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Марина Никитенко
Спасибо большое за игру
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0
+2
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Огюст
Сибиряки молодцы -остановили победную серию Спартака -отыгрались по ходу матча и победили ! А , Спартаку далее нужно работать над своим большинством !
+3
-1
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Марик05
Ответ Огюст
Сибиряки молодцы -остановили победную серию Спартака -отыгрались по ходу матча и победили ! А , Спартаку далее нужно работать над своим большинством !
6й матч на выезде сыграло свою роль иначе серия продолжилась я думаю
+3
-1
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Caniball
Ответ Огюст
Сибиряки молодцы -остановили победную серию Спартака -отыгрались по ходу матча и победили ! А , Спартаку далее нужно работать над своим большинством !
Так оно второе в лиге.
Тут команда просто устала уже. Видно было по движению.
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Имя
Ответ PolarBear
Кто знает, на новой ЛДС "Сибирь арена" есть гардеробы , чтобы куртки, шапки сдавать ?
Да. И даже очередей несметных в них нет)
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TRX
Ответ Stolny51
На усталости Спартака 🤷‍♂️
у других команд тоже усталость бывает, или нет?
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TRX
Ответ PolarBear
Кто знает, на новой ЛДС "Сибирь арена" есть гардеробы , чтобы куртки, шапки сдавать ?
есть
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Игорь Романов
Спартак, не унывать! Чемп долгий! Это осечка, но победы впереди!
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PolarBear
Кто знает, на новой ЛДС "Сибирь арена" есть гардеробы , чтобы куртки, шапки сдавать ?
0
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Stolny51
Ответ TRX
у других команд тоже усталость бывает, или нет?
Какая связь, в контексте конкретной игры?
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Caniball
Тут скорее у Спартака кончились силы. А Сибирь сегодня очень грязно играла.
Броски 20 - 36 в пользу Спартака. Ну что же… Бывает. Едем дальше.
+10
-10
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Adrenaline Z
Ответ Caniball
Тут скорее у Спартака кончились силы. А Сибирь сегодня очень грязно играла. Броски 20 - 36 в пользу Спартака. Ну что же… Бывает. Едем дальше.
😁
+3
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Андрей Поротников
Ответ Caniball
Тут скорее у Спартака кончились силы. А Сибирь сегодня очень грязно играла. Броски 20 - 36 в пользу Спартака. Ну что же… Бывает. Едем дальше.
вы даже удаления не реализовали, так что можешь просто поплакать в сторонке, что лучше играли
0
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