Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040-м.

Ранее исполком признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».

– Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году.

Тем не менее мы более чем уверены, что Россия – страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке , можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории.

Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

– То есть когда будет иная политическая обстановка?

– Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, что пройдет в Ирландии и Великобритании, а Евро-2032 – в Италии и Турции.

Россия принимала чемпионат мира в 2018 году и ряд игр -2020.

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