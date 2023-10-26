Генсек РФС о Евро в 2036-м и 2040-м: «Россия готова подать заявку в любой момент. Мы точно сделаем лучше, чем любая другая страна»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Политика Матч ТВ Евро-2024 Евро-2028 Евро-2032 Футбол

Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040-м.

Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».

– Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году.

Тем не менее мы более чем уверены, что Россия – страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории.

Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

– То есть когда будет иная политическая обстановка?

– Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, что Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а Евро-2032 – в Италии и Турции.

Россия принимала чемпионат мира в 2018 году и ряд игр Евро-2020.

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213 комментариев

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Эхо Стэмфорда
ты в какой реальности живешь,дядя?
+354
-15
+339
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Антиглор17
То "в Азию пора", то "давайте Евро проведем". Балаболы, только видимость деятельности создают, как всегда.
+266
-8
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алексей любовь
Не стал дожидаться пятницы 😂
+160
-2
+158
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Sergey Smirnov
Ответ Олег Пашинин
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В Германии тоже преследовали тех, кто был против войны.
+160
-10
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Степан Зимин
В Германии ЧМ только в 1974 прошёл, так что лет через 30 может и проведём
+159
-12
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Пётр
Ответ Maturmalai
Уже почти год как ФИФА сказала, что лучший ЧМ был в Катаре. Митрофанов, проснись!
Ну справедливости ради, ФИФА каждый свой ЧМ признаёт лучшим в истории.
+135
0
+135
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Петроград
В 2040м уже 88 лет должно стукнуть. Так что шанс есть.
+86
-6
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selso99
🤡🤡🤡
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Sergey Smirnov
Ответ Полосатый Октобус*)
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Ага, осталось Авдеевку взять, а дальше дело за малым.
+70
-6
+64
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Евгений Вырныгаев
Сначала дожить надо. Вдруг уже другая страна будет или очень непохожая на сегоднчшнюю. Я не каркаю. Просто математическая статистика.
+63
-6
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JENNINGS
Ответ алексей любовь
Не стал дожидаться пятницы 😂
Четверг - это маленькая пятница )))
+48
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Valentin Efimenko
Ответ Петроград
В 2040м уже 88 лет должно стукнуть. Так что шанс есть.
Ему 88, внуку 14 будет , всё сходится.
+42
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Ничего Нового
Ответ Антиглор17
То "в Азию пора", то "давайте Евро проведем". Балаболы, только видимость деятельности создают, как всегда.
А давайте так и сделаем - перейдем в Азию, и подадим заявку на Евро. Так с нами никто не откажется играть, раз нас самих там не будет.
+39
-1
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Влад Безруков
Евро 2036 в России, но есть одно но... Россия пока что в 41-ом
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Antuash
Перевожу с чиновничьего языка на человеческий: "мы точно распилим лучше, чем любая другая страна"
+44
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воен
Ответ Sergey Smirnov
Ага, осталось Авдеевку взять, а дальше дело за малым.
"Тот, кто контролирует Остров Зме... ой, то есть Бахмут и Авдеевку, тот контролирует весь мир" (с)
+39
-7
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воен
Ответ Полосатый Октобус*)
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Ох, уж эти влажные мечты местных имперцев.
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Sergey Smirnov
Ответ Олег Пашинин
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да ты что?) Как тогда ты объяснишь многотысячные митинги
Имена, фамилии кого преследовали!

И да, гугл не дает ничего по этой фразе. Ты соврал)

В письме начальникам полиции министр внутренних дел Великобритании Браверман заявила, что размахивание палестинским флагом или скандирование лозунгов о свободе Палестины, которые обычно являются законными, могут быть незаконными, если это делается «с целью восхваления террористических актов».

Зачем соврал?)
+37
-8
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teddy10
Ответ Влад Безруков
Евро 2036 в России, но есть одно но... Россия пока что в 41-ом
Причем шестнадцатого века...
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Bigbadaboom
совместную с Украиной заявку
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Никому_никабельный
Ответ алексей любовь
Не стал дожидаться пятницы 😂
Судя по их бреду, у них нескончаемая пятница. Точнее вечер пятницы
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Redsfan
Как умилительно. Европа эта с загнивающими ценностями, по большей части состоит из врагов, с которыми мы воюем, но турнир с ними у себя дома провести мы готовы.

Ага.
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Sergey Smirnov
Ответ Олег Пашинин
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Ты соврал. Я тебе написал цитату прямую. Зачем врешь?))

Про Украину вранье, смешное, наглое.
20 республиканцев-трампистов против поставок Украине. Трамп против поставок. Сейча выбрали спикера, который против поставок. Майк Джонсон.
Ну так легко де все это опровергается))
Ну ты же смешно врешь))
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Sergey Smirnov
Ответ Олег Пашинин
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Снова ты соврал. Трамписты не одобрили предложение Байдена о помощи Украине.
Ты постоянно врешь!
Ты же рассказывал, что если против помощи Украине, то будет преследование?) Где преследование? В избрании спикером?))
Зачем ты врешь постоянно?
Ты способен написать хоть одно не вранье?)))
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Sergey Smirnov
Ответ filippa
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Ты давай не будешь врать))
Жительницу Швеции! решили убрать из учебников в Израиле! За тупость.
Какое преследование! Вот это ужас!

Какой ужас, остранение от клуба за провокативные высказывания! Частная организация остранила дурака за провокации.

У тебя стране сажают за антивоенные высказывания.
Еще хочешь сравнить?

Так кого преследуют? Ну-ка имена, фамилии.
Быстро!
+23
-1
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