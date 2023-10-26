Генсек РФС о Евро в 2036-м и 2040-м: «Россия готова подать заявку в любой момент. Мы точно сделаем лучше, чем любая другая страна»
Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040-м.
Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».
– Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году.
Тем не менее мы более чем уверены, что Россия – страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории.
Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.
– То есть когда будет иная политическая обстановка?
– Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Напомним, что Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а Евро-2032 – в Италии и Турции.
Россия принимала чемпионат мира в 2018 году и ряд игр Евро-2020.
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Имена, фамилии кого преследовали!
И да, гугл не дает ничего по этой фразе. Ты соврал)
В письме начальникам полиции министр внутренних дел Великобритании Браверман заявила, что размахивание палестинским флагом или скандирование лозунгов о свободе Палестины, которые обычно являются законными, могут быть незаконными, если это делается «с целью восхваления террористических актов».
Зачем соврал?)
Ага.
Про Украину вранье, смешное, наглое.
20 республиканцев-трампистов против поставок Украине. Трамп против поставок. Сейча выбрали спикера, который против поставок. Майк Джонсон.
Ну так легко де все это опровергается))
Ну ты же смешно врешь))
Ты постоянно врешь!
Ты же рассказывал, что если против помощи Украине, то будет преследование?) Где преследование? В избрании спикером?))
Зачем ты врешь постоянно?
Ты способен написать хоть одно не вранье?)))
Жительницу Швеции! решили убрать из учебников в Израиле! За тупость.
Какое преследование! Вот это ужас!
Какой ужас, остранение от клуба за провокативные высказывания! Частная организация остранила дурака за провокации.
У тебя стране сажают за антивоенные высказывания.
Еще хочешь сравнить?
Так кого преследуют? Ну-ка имена, фамилии.
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