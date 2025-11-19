  • Спортс
  • В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
4

В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)

«Ливерпуль» – единственный претендент на Марка Гехи в январе.

«Кристал Пэлас» считает, что только «Ливерпуль» может попытаться приобрести Марка Гехи в январе, сообщает Sky Sports News.

У лондонцев сложилось впечатление, что другие крупные европейские клубы, заинтересованные в защитнике, готовы подписать его только в качестве свободного агента следующим летом.

«Ливерпуль» сохраняет интерес к Гехи после того, как сделка о его покупке за 35 млн фунтов сорвалась в последний день летнего трансферного окна. Пока неизвестно, предпочтут ли они попытаться подписать его в январе или же в качестве свободного агента следующим летом.

На Гехи также претендуют такие клубы, как «Бавария», «Реал» и «Барселона».

Действующий контракт игрока сборной Англии с «Пэлас» истекает 30 июня. Марк ранее объявил, что не собирается продлевать соглашение. Он может свободно вести переговоры с зарубежными клубами с 1 января.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
