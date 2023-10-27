Артемий Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном» и стал 3-й звездой.

Форвард « » отметился в игре регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:0).

Россиянин продлил свою результативную серию со старта сезона до 7 игр. В его активе 10 (3+7) баллов при полезности «+1».

Сегодня Панарин (17:38, 3:58 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ ворот. Также допустил 2 потери шайбы.