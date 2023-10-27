Панарин набрал 0+2 с «Эдмонтоном», продлив серию игр с очками со старта сезона до 7. Всего у него 10 баллов

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал 2 передачи в матче с «Эдмонтоном» и стал 3-й звездой.

Форвард «Рейнджерс» отметился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (3:0). 

Россиянин продлил свою результативную серию со старта сезона до 7 игр. В его активе 10 (3+7) баллов при полезности «+1». 

Сегодня Панарин (17:38, 3:58 – в большинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ ворот. Также допустил 2 потери шайбы. 

15 комментариев

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Владимир Жамьянов
Ответ антон смирнов
Ладно, не минусите меня, где кэп из Ойлерз?
Травма нижней части туловища у 97-го.
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woobzor
Мегаприятно смотреть что Квик попал в эту команду и ему еще и поиграть дают, а он взамен сухарь оформляет. Кайф.
+5
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sammuilson
Темыч молодец!
+4
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+4
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WWz
Спасибо Брэдману за победу!
+4
-1
+3
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антон смирнов
Ответ Владимир Жамьянов
Травма нижней части туловища у 97-го.
Я смотрю не только вся команда сдулась, так и Драйзайтль не может...
+2
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+2
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Дима Миронов
прошлом сезоне со старта сезона в 4 играх набрал 10 баллов...
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Владимир Жамьянов
Защита проходной двор, нефти нужен нормальный деф, без Макди вся защита заточенная на атаку просто поленья, хотя и с некстваном дыра, но там хотя бы нагрузка на оборону не такая.
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Andrey Yaroslavtsev
Жги, Артемий!
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Dottore
Артемий красава!
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Alexey Alexeev
Ждём плей-офф.
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SEAL
Куик , конечно монстр!!! Красава!!!
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