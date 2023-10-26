Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил
Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол.
Решение об отстранении полузащитника «Ньюкасла» уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.
«Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.
Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.
Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.
Ребята сотрудничали сверх всяких ожиданий, поэтому мы продолжим следовать принятым правилам», – сказал Гравина.
Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.
Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.
Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне
Жена от того, что её мучения кончились и её чудо лежит у нее на руках.
А Сандро, что зашел тотал больше 3,5.
-ставочки эт плохо, пнятненько?