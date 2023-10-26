Тонали за ставки на футбол дисквалифицирован на 10 месяцев и обязан пройти 8 месяцев терапии. Президент FIGC подтвердил

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия дисквалификации происшествия Ставки на спорт Ставки на футбол Сандро Тонали Ставки на сегодня Габриэле Гравина Ставки

Сандро Тонали дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол.

Решение об отстранении полузащитника «Ньюкасла» уже принято. Об этом сообщил президент FIGC Габриэле Гравина.

«Прокурор FIGC и Тонали достигли соглашения, которое я уже одобрил.

Соглашение предусматривает 10-месячную дисквалификацию плюс 8 месяцев реабилитационных мероприятий и не менее 16 публичных выступлений.

Правила предусматривают бан на несколько лет, но может быть достигнуто соглашение о признании вины и [установлены] смягчающие обстоятельства.

Ребята сотрудничали сверх всяких ожиданий, поэтому мы продолжим следовать принятым правилам», – сказал Гравина.

Тонали пропустит оставшуюся часть сезона АПЛ и не сыграет на Евро-2024, если Италия туда попадет.

Ранее футболист признался на допросе, что делал ставки на матчи «Милана», играя за клуб. Он также сообщил следователям, что страдает лудоманией.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Тонали идет в бан на 10 месяцев. Вероятно, сыграл последний раз в сезоне

70 комментариев

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Zlodimir
Заставьте парня просто посмотреть эфир Матч ТВ в течении недели с бесконечной рекламой всех букмейкеров в РФ, его начнёт тошнить от ставок ещё раньше, чем закончится курс «терапии»🤪
+492
-7
+485
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Евгений Вырныгаев
Ответ Плотников Семен
Интересно, он ставил на то, что его дисквалифицируют на десятку. Я не про то, думал ли он об этом, когда ставил ставки, а в прямом смысле. Вдруг ставил где-то у буков, условно на «Тотал больше 10 месяцев Сандро тонали»
когда его жена родит крепкого и сильного сына на 3,6кг, он и его жена в палате будут отчаянно плакать.
Жена от того, что её мучения кончились и её чудо лежит у нее на руках.
А Сандро, что зашел тотал больше 3,5.
+291
-5
+286
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Плотников Семен
Интересно, он ставил на то, что его дисквалифицируют на десятку. Я не про то, думал ли он об этом, когда ставил ставки, а в прямом смысле. Вдруг ставил где-то у буков, условно на «Тотал больше 10 месяцев Сандро тонали»
+110
-5
+105
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Quintin07
а терапия будет проходить с психологом из Саус Парка мистером Маки?
-ставочки эт плохо, пнятненько?
+53
-1
+52
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Pont ham pilat
Ответ Zlodimir
Заставьте парня просто посмотреть эфир Матч ТВ в течении недели с бесконечной рекламой всех букмейкеров в РФ, его начнёт тошнить от ставок ещё раньше, чем закончится курс «терапии»🤪
ну и тут где все это пишется, оглянись)
+30
-1
+29
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Кирилл Дубасов
Ответ Zlodimir
Заставьте парня просто посмотреть эфир Матч ТВ в течении недели с бесконечной рекламой всех букмейкеров в РФ, его начнёт тошнить от ставок ещё раньше, чем закончится курс «терапии»🤪
у него и отвращение к спорту заодно появится) пока дождешься его из-за этой рекламы - уже ничего не хочется
+27
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wonderwall
а представьте,что Тонали поставил на то,что Тонали дисквалифицируют на 10 месяцев
+22
-1
+21
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Aleksei1975
Ответ ɔculpa
Ну Тонали же не специально☹️
Если бы он это делал специально (и это доказали), то тогда срок дисквалификации составил бы 3 года минимум.
+21
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+19
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sashka.loker
Уверен на 99%, что Милан был в курсе его ставок и что вот-вот начнётся разбирательство, поэтому насильно продал его
+18
-2
+16
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Max Zhomkov
Винлайн вылечит. Без вариантов!
+13
0
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Кирилл Дубасов
Ответ Евгений Вырныгаев
когда его жена родит крепкого и сильного сына на 3,6кг, он и его жена в палате будут отчаянно плакать. Жена от того, что её мучения кончились и её чудо лежит у нее на руках. А Сандро, что зашел тотал больше 3,5.
а ты хорош)
+10
-1
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Илья Гапеев
во всей этой ситуации жаль лишь Ньюкасл который совершил чуть ли не рекордный трансфер за всю историю
+9
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majestic1980
Ответ Zlodimir
Заставьте парня просто посмотреть эфир Матч ТВ в течении недели с бесконечной рекламой всех букмейкеров в РФ, его начнёт тошнить от ставок ещё раньше, чем закончится курс «терапии»🤪
А почему только Матч ТВ? На спорце постоянно баннеры с букмекерами в каждой теме
+5
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love_sport737
Ответ Pont ham pilat
ну и тут где все это пишется, оглянись)
буквально над вами стоит плашка фрибет от фонбет на 1500 тыс
+5
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Ностальгическое Дерьмо
Тотал меньше года зашёл на ура
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Nikich1990
Выступления Тонали: "Пацаны, ЖБ не всегда ЖБ, будьте осторожны"
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Max Zhomkov
Ответ Quintin07
а терапия будет проходить с психологом из Саус Парка мистером Маки? -ставочки эт плохо, пнятненько?
пойду на ютуб пересмотрю Mr Mackey shits himself :)
+2
0
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Alex Lamaka
Я одного не могу понять: если он ставил на победу своей команды, тем самым показывая что он будет биться до последнего и стараться вдвойне так как не только з.п. получает но и ставит на кон свои сбережения, то за что бан? Почему футболист не может делать ставки на футбол? чем человек футболист отличается от любого другого человека? если ставки не законны, то какого черта везде букмекеры сидят и из никто не трогает? а если законно то за что дисквалификация?
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FilthyFrank
Нормально так Ньюкасл развели!
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damondiamond
ставил бы на НБА и НХЛ и не знал бы проблем
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Zybazy
Ответ Иван Иванов
Как именно происходит антиставочная терапия, просветите меня? 😁😁😁😁
вместо ставок в покер или рулетку играть заставляют
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marchellinos
Ответ Zlodimir
Заставьте парня просто посмотреть эфир Матч ТВ в течении недели с бесконечной рекламой всех букмейкеров в РФ, его начнёт тошнить от ставок ещё раньше, чем закончится курс «терапии»🤪
Вы жестоки :)
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T. H.
Ответ Zlodimir
Заставьте парня просто посмотреть эфир Матч ТВ в течении недели с бесконечной рекламой всех букмейкеров в РФ, его начнёт тошнить от ставок ещё раньше, чем закончится курс «терапии»🤪
Достаточно зайти на этот сайт на пару часов и эффект будет тот же
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ɔculpa
Ответ Aleksei1975
Если бы он это делал специально (и это доказали), то тогда срок дисквалификации составил бы 3 года минимум.
Да я уверен, что он это делал специально, я же просто пошутил) Даже если он реально игроман, всё равно он это делал специально, а как ещё-то?) Но три года было бы жёстко, матчи парень не сливал, на поражения своей команды не ставил, ни к чему его кошмарить, он и так небось мафиозям бабла торчит, хватит с него стресса. Хотя теоретически, конечно, такие вот ребята могут стать слабыми звеньями для грязных игр буков.
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kaka10
Руководство Милана просто гении
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