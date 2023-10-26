Александр Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить наши команды, никакой имитации. Но есть политика, при всем их желании»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС МОК Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Чемпионат.com Футбол

Президент РФС заявил, что УЕФА заинтересован в возвращении российских команд.

«УЕФА предпринимает попытки, которые направлены на допуск юношеских команд к участию к европейским соревнованиям. Они это делают искренне, здесь нет никакой имитации.

Безусловно, мы не можем быть удовлетворены итогом этого вопроса, мы не достигли того, чего хотели в этом году. Но мы сохраняем рабочие отношения, они не стали хуже. Мы играем товарищеские матчи, мы продолжаем сотрудничество, обучение по проектам развития. При всем желании УЕФА – есть политика, а политики оказывают влияние на УЕФА. Возвращение, если оно состоится, будет поэтапным.

Должна быть поддержка со стороны федераций других видов спорта. Это позитивный прецедент, который должны использовать другие российские и международные федерации. Только так мы сможем решить вопрос по возвращению наших сборных к официальным турнирам.

Азия? Вы же помните прецедент с Азиатскими играми. Сначала нашим и белорусским спортсменам это предложили, а потом МОК это не согласовал», – сказал Александр Дюков.

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49 комментариев

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Инженер Управляющий
Да это понятно, бизнесу нужны, но политика мешает, это не только в спорте.
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Петроград
Ответ Ростовский
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А затем столица переезжает в Нью-Васюки!
+39
-13
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ApXuMaHqPuT
УЕФА соскучилась по газпромовскому баблу, чего греха скрывать😐
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+19
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And we're heading for a shootout!
А что там за политика такая? Неужели такая прямо невыносимая? Из-за неё же города подчистую не сносят или там детей силой в другую страну не угоняют и не убивают их прямо в центре города ракетами - чё так возбудились-то?
+11
-3
+8
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CarpaCruciana
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С новыми регионами вернуться в УЕФА??? Ахахаха, дураков нашел, бан будет долгим
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Wagner
90% стран членов УЕФА страны ЕС и НАТО. Там есть своя позиция. И против этой позиции УЕФА не пойдёт. Иначе от УЕФА ничего не останется.
УЕФА сама по себе ничего не решает.
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ta-tosha
Ответ Фан Рубина
Нет смысла цепляться за организацию, которая допускает вмешательство политики и беспричинно отстраняет от матчей. Даже если вернуться в неё - придётся жить и строить футбол, держа в уме возможный рецидив всех этих отстранений.
Согласен, время печатать грамоты и организовывать межгалактические спартакиады :)
+5
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catcher69
Ответ ApXuMaHqPuT
УЕФА соскучилась по газпромовскому баблу, чего греха скрывать😐
о каком бабле вы всё время говорите и пишите ????!!!!!!!
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error505
Искренне пытается))) Вижу эту работу над этим вопросом, каждый день шаги в положительном направлении
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Аль Шинник
Ответ Ростовский
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Не согласен, 8-10 команд в евросезоне - очень мало, я бы ориентировал УЕФА на 30-32 в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Оставшиеся 40 команд второй лиги - в Лигу Конференций. И да, начинать матчи со счета 2-0 в пользу наших команд. Вот на этих условиях можно начинать разговор с УЕФА.
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Министерство Правды!
Ответ Ростовский
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Блаженый 🤡
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Otto Kretschmer
УЕФА искренне делает вид что пытается, так правильнее.
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Wagner
Ответ Ленар Ахмадуллин
Я согласен в том, что нынешние беды российского спорта из-за того что Россия потеряла свое былое влияние на мир. Олимпийским комитетом и ФИФА правят кучка западных стран, а остальные даже слова не имеют.
Короче, монополизация всех сфер.
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Vastich
Ответ Шашки - любимая игра
Совсем беспирчинно, да?
Ваша либеральная братия подзадолбала с этим кретинистическим вопросом, выдающим в вас изрядный градус лицемерия
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Министерство Правды!
Ответ Фан Рубина
Всяко лучше, чем униженно сидеть у дверей и ждать, когда запустят.
Точно уверен, что быть одиноким изгоем всяко лучше?
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Утка_по_пекински
Морковка на конце оглобли очень действенный инструмент.
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Петр Дьяконов
ахахаха. Дюков хоть понимает, что говорит. никто там не пытается. думали, что обком забыл и решили молодежь протащить, так сразу звонки из обкома пошли и уефа сдала назад. Может ему понять уже давно нужно, что в ближайшие 10 лет никто там обратную не включит.
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Шашки - любимая игра
Ответ Фан Рубина
Нет смысла цепляться за организацию, которая допускает вмешательство политики и беспричинно отстраняет от матчей. Даже если вернуться в неё - придётся жить и строить футбол, держа в уме возможный рецидив всех этих отстранений.
Совсем беспирчинно, да?
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Утка_по_пекински
Ответ Otto Kretschmer
УЕФА искренне делает вид что пытается, так правильнее.
Слово "искренне" лишнее
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Фан Рубина
Ответ Шашки - любимая игра
Совсем беспирчинно, да?
Да.
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Ответ Фан Рубина
Что есть - то есть. Начинается всё с печки, окружающие кекают с этого, а заканчивается королевским дворцом и свадьбой. И бывшие кекальщики удивляются, как оно так получилось, ведь не могло всё так хорошо получиться, он же только на печи умел сидеть, ууууу!
Продолжайте витать в сказках )))
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Ленар Ахмадуллин
Ответ Wagner
90% стран членов УЕФА страны ЕС и НАТО. Там есть своя позиция. И против этой позиции УЕФА не пойдёт. Иначе от УЕФА ничего не останется. УЕФА сама по себе ничего не решает.
НАТО изначально создавался против СССР (теперь Россия). Но во времена СССР сборную по футболу и клубы не отстраняли. Тут очевидно, что УЕФА прогнулся и выполняет политическую повестку.
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Свидетель из Жулебино
Ответ ApXuMaHqPuT
УЕФА соскучилась по газпромовскому баблу, чего греха скрывать😐
Доходы УЕФА выросли в сезоне 22-23, если считать сезоны без Чемпионата мира и Евро. Доходы от спонсоров - это лишь 13% от общей выручки. И там более 500 млн евро. Остальную сумму принесли телеправа. За сезон выручка составила около 4 млрд. Газпром давал лишь 1% от нее - 40 млн евро в год.
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Ленар Ахмадуллин
Ответ Wagner
Тогда половина Европы была в социалистическом лагере, как тогда говорили. Даже Германий было две. Тогда бы и УЕФА была бы ополовинена. Они тогда не могли диктовать. А сейчас могут. Решат на своём слёте-саммите какое-то согласованное решение и легко протащат на УЕФА. Вы посчитайте, скоро в Европе вообще не останется стран вне ЕС. А когда был СССР членов ЕС было до 10 стран. А начинали с "союза стали" 5 стран. И НАТО это военная организация, там нет задач в спорте, а ЕС политическо-экономическая ... там они, как мы видим, уже ставят такие задачи. А НАТО это военное планирование. Условное министерство обороны Европы.
Я согласен в том, что нынешние беды российского спорта из-за того что Россия потеряла свое былое влияние на мир. Олимпийским комитетом и ФИФА правят кучка западных стран, а остальные даже слова не имеют.
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interested
Слово "искренне" говорит или об отсутствии ума, или о присутствии "интереса" у Дюкова в этом деле.
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