Александр Дюков: «УЕФА искренне пытается допустить наши команды, никакой имитации. Но есть политика, при всем их желании»

Президент РФС заявил, что УЕФА заинтересован в возвращении российских команд.

« предпринимает попытки, которые направлены на допуск юношеских команд к участию к европейским соревнованиям. Они это делают искренне, здесь нет никакой имитации.

Безусловно, мы не можем быть удовлетворены итогом этого вопроса, мы не достигли того, чего хотели в этом году. Но мы сохраняем рабочие отношения, они не стали хуже. Мы играем товарищеские матчи, мы продолжаем сотрудничество, обучение по проектам развития. При всем желании УЕФА – есть политика, а политики оказывают влияние на УЕФА. Возвращение, если оно состоится, будет поэтапным.

Должна быть поддержка со стороны федераций других видов спорта. Это позитивный прецедент, который должны использовать другие российские и международные федерации. Только так мы сможем решить вопрос по возвращению наших сборных к официальным турнирам.

? Вы же помните прецедент с Азиатскими играми. Сначала нашим и белорусским спортсменам это предложили, а потом это не согласовал», – сказал .

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