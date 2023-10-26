У «Реала» больше всего воспитанников, играющих в топ-лигах.

Мадридский клуб занимает первое место, у него 44 воспитанника выступает в топ-5 европейских лигах.

На 2-м месте «Барселона» – 40 воспитанников. На 3-й строчке – «Лион» (31 воспитанник). В топ-5 входят «Валенсия» (29) и «ПСЖ» (28).

Также стоит отметить, что на 6-м месте «Манчестер Юнайтед» (26), на 9-м и 10-м «Челси» и «Бавария» (по 23).

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