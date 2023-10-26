У «Реала» больше всего воспитанников, играющих в лигах топ-5 – 44. «Барса» – 2-я, «ПСЖ» – 5-й, «МЮ» – 6-й

Теги Бавария Лион ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Валенсия лига 1 Франция Ла Лига Футбол

У «Реала» больше всего воспитанников, играющих в топ-лигах.

Мадридский клуб занимает первое место, у него 44 воспитанника выступает в топ-5 европейских лигах. 

На 2-м месте «Барселона» – 40 воспитанников. На 3-й строчке – «Лион» (31 воспитанник). В топ-5 входят «Валенсия» (29) и «ПСЖ» (28).

Также стоит отметить, что на 6-м месте «Манчестер Юнайтед» (26), на 9-м и 10-м «Челси» и «Бавария» (по 23).

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183 комментария

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Adrenaline Z
у Реала больше всех, но о них ничего толком и не слышно.
+212
-64
+148
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XavIniesta2008-2015
По эффективности подготовки игроков для основной команды Реал вряд-ли входит даже в топ-20
+104
-43
+61
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Adrenaline Z
Ответ Roman Betenya
О них прекрасно слышно, просто ты не знаешь, что это игроки из академии Реала.
почему? много читаю ,много смотрю. в основном про воспитаников Барсы пишут и говорят в европе
+96
-49
+47
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Aleksey Yashin
Теперь Спортсу надо сделать тест:
У Реала и Барселоны 84 воспитанника на двоих в топ-5 лигах. Сможешь назвать их всех за 10 минут?
+36
-3
+33
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Усы Годзиллы
Ответ Adrenaline Z
у Реала больше всех, но о них ничего толком и не слышно.
Ничего не слышно про Хакими?
+32
-7
+25
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vk5w6rqvxx
Ответ Да Нет
у Барселоны намного круче воспитаники.
Но барса почему то в долгах
+46
-25
+21
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Grachev
Доминиция испанских академий
+24
-3
+21
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Arthas M
Ответ Adrenaline Z
у Реала больше всех, но о них ничего толком и не слышно.
Карвахаль,Хакими,Начо,Эрмосо,Льоренте,Регилон,Маркос Алонсо,Дани Парехо,Сарабия,Лукас Васкес,Мората,о ком вы не слышали?
+30
-10
+20
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aidos_1979
Ответ Александр Белов
Ну почему же не слышно? Смотря кого ещё считать воспитанником, по каким критериям? Карвахаль, Мората, Начо, Тео Эрнандес, Вини, Хакими, Эдегор, Кубо, это первое что на ум пришло. Вот у Ливерпуля нашего реально плохи дела с академией (( Трент, да Стерлинг из топов...
Вини это тайный воспитанник реала перешедший из Бразилии?)
Или Норвежский вундеркинд который простучался практически во все двери топ клубов прежде чем стать воспитанником мадрида?))
Ну и вишенка на торте Кубо, я и незнал что воспитанник Ламасии вдруг внезапно стал воспитанником реала))))
+33
-15
+18
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Roman Betenya
Ответ Adrenaline Z
у Реала больше всех, но о них ничего толком и не слышно.
О них прекрасно слышно, просто ты не знаешь, что это игроки из академии Реала.
+70
-53
+17
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Дядя Тима
Ответ Bring Me The Horizon
Честно говоря, не ожидал здесь ПСЖ и Лион увидеть. Молодцы.
Лион еще бы перестал продавать пачками как и аякс ,за выживание не боролись ,сейчас
+16
0
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Muhammed Lokgaev
Ответ Bring Me The Horizon
Честно говоря, не ожидал здесь ПСЖ и Лион увидеть. Молодцы.
академия лиона уже давно одной из лучших в мире считается же, французская кузница талантов
+18
-2
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Bring Me The Horizon
Честно говоря, не ожидал здесь ПСЖ и Лион увидеть. Молодцы.
+19
-5
+14
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Усы Годзиллы
Ответ Blaumerc
Каим боком сюда приплел Вини, Кубо и Эдегора? они никак не могут считаться воспитанниками, так же как например и Педри из Барсы.
Или Араухо и Жутгла но Барсе это не помешало записать их в воспитанников.)
+24
-10
+14
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NartApsua
Может кого забыл, но со времён Касильяса в Реале не было ни одного звёздного собственного воспиатнника. Который напрямую из Кастильи перешёл бы в основную команду. А это было в 99 году. Почти 25 лет назад.
Ещё Карвахаль, но там была аренда в Байер. С тех пор только Начо есть. Но это средний уровень. Плюс-минус Серджи Роберто. Может кого и забыл. Но у Мадрида огромный пробел в этом деле. Особенно в сравнении с Барсой.
+35
-21
+14
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Да Нет
у Барселоны намного круче воспитаники.
+46
-34
+12
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Blaumerc
Ответ Александр Белов
Ну почему же не слышно? Смотря кого ещё считать воспитанником, по каким критериям? Карвахаль, Мората, Начо, Тео Эрнандес, Вини, Хакими, Эдегор, Кубо, это первое что на ум пришло. Вот у Ливерпуля нашего реально плохи дела с академией (( Трент, да Стерлинг из топов...
Каим боком сюда приплел Вини, Кубо и Эдегора? они никак не могут считаться воспитанниками, так же как например и Педри из Барсы.
+20
-9
+11
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Yavich
Ответ Bring Me The Horizon
Честно говоря, не ожидал здесь ПСЖ и Лион увидеть. Молодцы.
Ну ПСЖ понятно, хейтеры создали ауру "мешка", и все забывают про хорошую академию, но Лион то что, уже много лет он на всю Францию кадры куёт.
+7
0
+7
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NartApsua
Ответ vk5w6rqvxx
Комментарий скрыт
А по теме что-нибудь сможешь сказать или ты здесь только для того, чтобы желчь испускать?
+6
-1
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Александр Белов
Ответ Adrenaline Z
у Реала больше всех, но о них ничего толком и не слышно.
Ну почему же не слышно? Смотря кого ещё считать воспитанником, по каким критериям? Карвахаль, Мората, Начо, Тео Эрнандес, Вини, Хакими, Эдегор, Кубо, это первое что на ум пришло. Вот у Ливерпуля нашего реально плохи дела с академией (( Трент, да Стерлинг из топов...
+31
-26
+5
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alirealya
Ответ Да Нет
у Барселоны намного круче воспитаники.
Крутость в распиаренности?
+6
-1
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alirealya
Ответ red hikkikomori
Количество - не значит качество
Количество в топ лигах это и есть показатель качества!
+5
-1
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Сергей Яскевич
Ответ Александр Белов
Ну почему же не слышно? Смотря кого ещё считать воспитанником, по каким критериям? Карвахаль, Мората, Начо, Тео Эрнандес, Вини, Хакими, Эдегор, Кубо, это первое что на ум пришло. Вот у Ливерпуля нашего реально плохи дела с академией (( Трент, да Стерлинг из топов...
Такефуса Кубо - воспитанник Барсы, чтобы ты знал. Тео пришёл в Реал из Атлетико в 20 лет и сыграл только 1 сезон, поэтому он воспитанник Атлетико, а не Реала. Эдегор провёл в Реале 2 сезона, а надо минимум 3, чтобы относиться к воспитанникам, поэтому тоже мимо. Вини и Родриго относятся, но я считаю, что игроки, пришедшие в 18 лет, практически не игравшие за Кастилью - такие себе "воспитанники".
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Сергей Яскевич
Ответ Стахович
Вальверде - один из лучших и дорогих игроков мира.Капитан сборной Карвахаль - в этом сезоне лучший правый защитник в мире Фран Гарсия - лучший по многим показателям в прошлом сезоне,а в этом сезоне уже отдал 2 ассиста в матче против мощного Сосьедада.Бальде такое и не снилось Хоселу - стал 3-м бомбардиром в составе аутсайдера Эспаньола.А в этом уже обогнал Левандовского Начо - универсальный боец,который может закрыть любую дыру в обороне бчк плак-плак)))
Вальверде пришёл в 20 лет из Пеньяроля и не провёл ни одного матча за Кастилью - какой он воспитанник? Хоселу пришёл в Реал из Сельты когда ему было 19 лет и он уже провёл за Сельту на момент перехода 24 матча в Ла Лиге - тоже воспитанник?
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Александр Калачев
Ответ Someone from Internet
А где хвалёные ситиевские воспитанники? Да и кобхэмовские только в топ-10, хотя профессор из кобхэма утверждал обратное.
Подождите 10 лет и сити будет в топ-5, вместе с ПСЖ, которое будет топ-1
+6
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