У «Реала» больше всего воспитанников, играющих в лигах топ-5 – 44. «Барса» – 2-я, «ПСЖ» – 5-й, «МЮ» – 6-й
У «Реала» больше всего воспитанников, играющих в топ-лигах.
Мадридский клуб занимает первое место, у него 44 воспитанника выступает в топ-5 европейских лигах.
На 2-м месте «Барселона» – 40 воспитанников. На 3-й строчке – «Лион» (31 воспитанник). В топ-5 входят «Валенсия» (29) и «ПСЖ» (28).
Также стоит отметить, что на 6-м месте «Манчестер Юнайтед» (26), на 9-м и 10-м «Челси» и «Бавария» (по 23).
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У Реала и Барселоны 84 воспитанника на двоих в топ-5 лигах. Сможешь назвать их всех за 10 минут?
Или Норвежский вундеркинд который простучался практически во все двери топ клубов прежде чем стать воспитанником мадрида?))
Ну и вишенка на торте Кубо, я и незнал что воспитанник Ламасии вдруг внезапно стал воспитанником реала))))
Ещё Карвахаль, но там была аренда в Байер. С тех пор только Начо есть. Но это средний уровень. Плюс-минус Серджи Роберто. Может кого и забыл. Но у Мадрида огромный пробел в этом деле. Особенно в сравнении с Барсой.