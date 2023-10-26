Христо Стоичков: «Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»

Христо Стоичков считает, что Лионель Месси заслужил «Золотой мяч».

«Я не выиграл «Золотой мяч», я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без в обороне, без я бы ничего не сделал.

до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в . Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч», – сказал экс-игрок «Барселоны».

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