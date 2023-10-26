Христо Стоичков: «Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»

Теги Роналд Куман Витор Байя МЛС Барселона Лионель Месси Христо Стоичков Золотой мяч Интер Майами Футбол

Христо Стоичков считает, что Лионель Месси заслужил «Золотой мяч».

«Я не выиграл «Золотой мяч», я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал.

Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч», – сказал экс-игрок «Барселоны».

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140 комментариев

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Отец Абду
Помню, хейтеры говорили: "даже если Роналду забьёт 1 мяч, а Португалия выиграет ЧМ, то он должен взять ЗМ... Так как благодаря его ментальности, стойкости, лидерского качества Португалия выигрывает ЧМ" и тд:)

А тут подумаешь, Месси всего лишь набрал 7+3 ( это ещё не считая промахи Лаутаро 1 в 1), лучший игрок ЧМ, лучший игрок финала ЧМ, лучший игрок по г+п наряду с Мбаппе, лучший ассистент вместе с Бруну, забивал во всех стадиях, во многих атакующих аспектах был в топ 3 в Европе...
+161
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Заяцволк
Одна из самых главных характеристик фанатов Кришти - это беспомощность ) Месси просто дезинтегрирует их фруктового кумира по фактам - лучший по гол+пас, лучший по количеству трофеев, лучший по количеству ЗМ, есть победа на ЧМ - вот это важнейшие показатели, а не какая-то никчёмная стата как у Кришти вроде "Первым забил 100 голов в первых 120 матчах в первые 20 лет до 21 года...". У фанатов Кришти просто нет каких-то серьёзных показателей, которыми они могли бы подтвердить свои заявления о том, что он выше Месси в футболе. Лучший бомбардир ЛЧ и лучший бомбардир сборных - ну в целом неплохо конечно, нормальное достижение, но очевидно не сравнится с теми 4-мя пунктами у Месси. Поэтому клубничным болельщикам остаётся только писать пустые слова "величайший, лучший, вперёд к новым победам" и т.п. )
+116
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+83
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Александр Северный
Ответ Заяцволк
Одна из самых главных характеристик фанатов Кришти - это беспомощность ) Месси просто дезинтегрирует их фруктового кумира по фактам - лучший по гол+пас, лучший по количеству трофеев, лучший по количеству ЗМ, есть победа на ЧМ - вот это важнейшие показатели, а не какая-то никчёмная стата как у Кришти вроде "Первым забил 100 голов в первых 120 матчах в первые 20 лет до 21 года...". У фанатов Кришти просто нет каких-то серьёзных показателей, которыми они могли бы подтвердить свои заявления о том, что он выше Месси в футболе. Лучший бомбардир ЛЧ и лучший бомбардир сборных - ну в целом неплохо конечно, нормальное достижение, но очевидно не сравнится с теми 4-мя пунктами у Месси. Поэтому клубничным болельщикам остаётся только писать пустые слова "величайший, лучший, вперёд к новым победам" и т.п. )
ну насчёт бомбардира сборных я бы ещё поспорил.
играй Лео в Европе, то не быть рекорду Рональду. я прям на все сто уверен.
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VERBLYUD
Ответ S. A.
Он легенда, но конкретно этот ЗМ не заслужил
Про каждый ЗМ пишете одно и то же)))) Получается, Лучший игрок в истории никогда не заслуживал ЗМ?)))
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Sergey
Опять фанатье Роналду убеждают сами себя, что Месси не достоин выиграть ЗМ, почти каждый год одно и тоже.
Кстати, он его ещё и не выиграл даже, но взрыв задков приближается.)))
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rigobersong
Ответ Отец Абду
Помню, хейтеры говорили: "даже если Роналду забьёт 1 мяч, а Португалия выиграет ЧМ, то он должен взять ЗМ... Так как благодаря его ментальности, стойкости, лидерского качества Португалия выигрывает ЧМ" и тд:) А тут подумаешь, Месси всего лишь набрал 7+3 ( это ещё не считая промахи Лаутаро 1 в 1), лучший игрок ЧМ, лучший игрок финала ЧМ, лучший игрок по г+п наряду с Мбаппе, лучший ассистент вместе с Бруну, забивал во всех стадиях, во многих атакующих аспектах был в топ 3 в Европе...
Он клялся детьми, что голы не важны:))

https://www.sports.ru/football/1113465134-krishtianu-ronaldu-esli-by-mne-skazali-chto-portugaliya-vyigraet-chm-b.html

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3097966.html

Самый мерзкий игрок в истории футбола!:))
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
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В 2008 провалил Евро и не забил пенки в полуфинале и финале ЛЧ, украли ЗМ у МВП Евро Хави

В 2013 Рибери - требл, Криштик - 0 трофеев

В 2014 - полностью провалился на главном турнире года

В 2016 - Гризманн - лучший игрок Евро(5+2 в плей-офф), затащил Атлетико в финал ЛЧ, Роналду - пассажирское Евро, пропал в полуфинале и финале ЛЧ

В 2017 - получил ЗМ за голы с трехметровых офсайдов в плей-офф ЛЧ.
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Syrym
Ответ Заяцволк
Одна из самых главных характеристик фанатов Кришти - это беспомощность ) Месси просто дезинтегрирует их фруктового кумира по фактам - лучший по гол+пас, лучший по количеству трофеев, лучший по количеству ЗМ, есть победа на ЧМ - вот это важнейшие показатели, а не какая-то никчёмная стата как у Кришти вроде "Первым забил 100 голов в первых 120 матчах в первые 20 лет до 21 года...". У фанатов Кришти просто нет каких-то серьёзных показателей, которыми они могли бы подтвердить свои заявления о том, что он выше Месси в футболе. Лучший бомбардир ЛЧ и лучший бомбардир сборных - ну в целом неплохо конечно, нормальное достижение, но очевидно не сравнится с теми 4-мя пунктами у Месси. Поэтому клубничным болельщикам остаётся только писать пустые слова "величайший, лучший, вперёд к новым победам" и т.п. )
Да и просто по забитым голам Месси впереди «голевой машины». Просто нужно исключить пенальти
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VERBLYUD
Ответ Дмитрий Рабко
А как насчёт, изредка 8, как правило 10, максимум 12 матчей в европейском отборе против 18 в южноамериканском ?
В ЮА только один отбор из 18 матчей на 4 года, в Европе есть отбор на ЧМ, отбор на Евро + Лига Наций.
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VERBLYUD
Ответ Anton Abaturov
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Какой же хейтерский бред... Можешь объяснить, почему пенки липовые, это ты так решил? И да, их было не 6. Как он провалил сезон? В клубном сезоне он без пенок сделал 21+20 и выиграл 2 трофея, даже в ЛЧ набрал 8 очков по Г+П за 7 матчей.
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VERBLYUD
Ну не знаю, Артемка пишет, что не заслуживает. И кому верить, Стоичкову или Артемке?
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кто-то
Полностью согласен, Месси заслужил как никто другой. ЗМ вручается за сезон, а не за год, поэтому 🇦🇷👑
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Человек, выигравший все возможные трофеи в футболе. Удивительно блестящая карьера.
+16
-4
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Александр Северный
Ответ Дмитрий Рабко
А как насчёт, изредка 8, как правило 10, максимум 12 матчей в европейском отборе против 18 в южноамериканском ?
а как насчёт по две игры каждые отборы с Люксембургом, Фарер, Литвой, Латвии, Боснии, Андорры, Эстонии и. т. п шлаком. Ещё плюс Лига Наций добавилась?
+15
-4
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Adrenaline Z
Месси стал легендой ещё лет 10 назад. Месси лучший игрок в истории футбола.
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AnMe
Ответ S. A.
Он легенда, но конкретно этот ЗМ не заслужил
Да заслужил, почему бы и нет? Вполне здравую конкуренцию составил. Только не меньше него заслужили те же Кевин Родри Холланд. Каждый по разному показал себя в турнирах.
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predMBAPPE
только он и заслуживает за этот год, как бы сильно это не травмировало психику хейтерам😎🔥
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Greatest Of All Time
Стоичков, Роналдо 🇧🇷, Пеп тренер Холанда говорит что Месси заслужил.
А фанаты 🐫, нет заслужил Холанд, который играет в 100 раз лучше Рюналду.
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Игорь Климов
Заслуженный 8-й Золотой Мяч для Лео Месси! 🐐🇦🇷
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Я Гражданин Мира
Я представляю как тяжело будет в 30 октября хейтером Месси и особенно Франс футболу.
Но господа такого реальность
Пока Месси на футбольных полях, другим не видать ЗМ
Терпите ещё не много
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Rachid
Месси заслужил 8 ЗМ не потому что он легенда - он лучше всех отыграл весь прошлый сезон - и это в 36 лет!!
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Proper Chels
Один из лучших перфомансов в истории чемпионатов мира, конечно заслужил.

Для тех, кто будет писать, что Месси в ЛЧ ничего не показал стоит напомнить, что Холанд только что с добротной сборной отлетел в отборе на Евро и снова пропустит крупный турнир со сборной)
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Северный болельщик
В день рождения Марадоны Месси получит свой последний Золотой мяч. Символично.
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Александр Суворов
Кто-нибудь расскажите им, что, если у Месси был бы один или два золотых мяча, его величие бы не пошатнулось, ни у кого нос бы не отвалился, никто бы его след в истории ластиком не подтер бы.
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Men77
Ответ S. A.
Он легенда, но конкретно этот ЗМ не заслужил
ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии
+9
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