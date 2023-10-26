Христо Стоичков: «Месси – легенда. Он заслужил этот «Золотой мяч»
Христо Стоичков считает, что Лионель Месси заслужил «Золотой мяч».
«Я не выиграл «Золотой мяч», я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал.
Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот «Золотой мяч», – сказал экс-игрок «Барселоны».
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А тут подумаешь, Месси всего лишь набрал 7+3 ( это ещё не считая промахи Лаутаро 1 в 1), лучший игрок ЧМ, лучший игрок финала ЧМ, лучший игрок по г+п наряду с Мбаппе, лучший ассистент вместе с Бруну, забивал во всех стадиях, во многих атакующих аспектах был в топ 3 в Европе...
играй Лео в Европе, то не быть рекорду Рональду. я прям на все сто уверен.
Кстати, он его ещё и не выиграл даже, но взрыв задков приближается.)))
https://www.sports.ru/football/1113465134-krishtianu-ronaldu-esli-by-mne-skazali-chto-portugaliya-vyigraet-chm-b.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3097966.html
Самый мерзкий игрок в истории футбола!:))
В 2013 Рибери - требл, Криштик - 0 трофеев
В 2014 - полностью провалился на главном турнире года
В 2016 - Гризманн - лучший игрок Евро(5+2 в плей-офф), затащил Атлетико в финал ЛЧ, Роналду - пассажирское Евро, пропал в полуфинале и финале ЛЧ
В 2017 - получил ЗМ за голы с трехметровых офсайдов в плей-офф ЛЧ.
А фанаты 🐫, нет заслужил Холанд, который играет в 100 раз лучше Рюналду.
Но господа такого реальность
Пока Месси на футбольных полях, другим не видать ЗМ
Терпите ещё не много
Для тех, кто будет писать, что Месси в ЛЧ ничего не показал стоит напомнить, что Холанд только что с добротной сборной отлетел в отборе на Евро и снова пропустит крупный турнир со сборной)