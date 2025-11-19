Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»

Виктор Чуст: «Эльче» способен обыграть «Реал», мы уверены в себе.

Защитник «Эльче » Виктор Чуст заявил, что их команда верит в победу над «Реалом».

Клуб из Эльче в воскресенье примет «сливочных» в 13-м туре Ла Лиги .

«Мы способны обыграть «Реал Мадрид ». Мы верим, что сможем это сделать. Команда уверена в себе, и мы каждый день усердно работаем ради этого. Уверен, мы добьемся хорошего результата, если выйдем на поле, будем играть в свой футбол и получать удовольствие.

Прежде всего, нам нужно быть напористыми в каждой игре. Мы должны продолжать делать то, что делаем, болельщики получают от этого удовольствие. Команда чувствует себя сильной и очень счастливой. Мы получаем удовольствие от процесса, и какой соперник может быть лучше, чем «Реал Мадрид»?» – сказал Чуст.