«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» – 5:1. У «красных» забили Жота, Эндо, Нуньес, Гравенберх и Салах
«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 9 Диогу Жота, 1:1 – 16 Даллинга, 2:1 – 30 Эндо, 3:1 – 34 Нуньес, 4:1 – 65 Гравенберх, 5:1 – 90 Салах.
-
Ливерпуль –
Келлехер, Александер-Арнолд (Гакпо, 67), Матип, Гомес, Чемберс (Куанса, 67), Эндо, Джонс (Макконнелл, 89), Гравенберх (Салах, 70), Эллиотт, Диогу Жота, Нуньес (Скэнлон, 66).
-
Тулуза –
Рест, Деслер (Каманси, 72), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо (Магри, 67), Шмидт, Сьерро, Кассерес (Сесар Хелаберт, 67), Деннум (Жанро, 67), Даллинга (Беграуи, 80).
- Предупреждение:
- Эллиотт (75).
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Когда МЮ проигрывает Сараю, Брайтон АЕКу, Астон Вилла Легии вы почему-то не пишите об уровне АПЛ. Я к тому, что понятно что АПЛ номер 1 сейчас, просто нельзя сравнивать по одному матчу.
Хочется материться почему-то
Но нету лучше команды чем британский Ливерпуль.
В высшей лиге нет Тулуза ,
Я проснулся чуть поздней ,
В высшей лиге нет Юниона
Я проснулся просто так ,
Чемпионом стал Ливерпуль!