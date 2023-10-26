«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» – 5:1. У «красных» забили Жота, Эндо, Нуньес, Гравенберх и Салах

Теги Тулуза Ливерпуль Лига Европы УЕФА Мохамед Салах Диогу Жота Ватару Эндо Райан Гравенберх Дарвин Нуньес онлайны Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ливерпуль Англия – Тулуза Франция 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Диогу Жота, 1:1 – 16 Даллинга, 2:1 – 30 Эндо, 3:1 – 34 Нуньес, 4:1 – 65 Гравенберх, 5:1 – 90 Салах.
ЛиверпульКеллехер, Александер-Арнолд (Гакпо, 67), Матип, Гомес, Чемберс (Куанса, 67), Эндо, Джонс (Макконнелл, 89), Гравенберх (Салах, 70), Эллиотт, Диогу Жота, Нуньес (Скэнлон, 66).
ТулузаРест, Деслер (Каманси, 72), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо (Магри, 67), Шмидт, Сьерро, Кассерес (Сесар Хелаберт, 67), Деннум (Жанро, 67), Даллинга (Беграуи, 80).
Предупреждение:
Эллиотт (75).

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88 комментариев

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Крыс Пол
Нуньес красиво спародировал знаменитый промах Торреса. Формально даже ассист сделал.
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Nostromo
Гравернберх тайфун....свободный художник при определенных обст.
+39
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Izokot
Наглядная демонстрация того, что из себя сейчас представляют чемпионаты Франции и Нидерландов.
+36
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Aleksandr YNWA
Дарвин красавец и обороне помогал, и гол вколотил,, и в пустые ворота не попал ❤️
+27
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eftomolgy
Ответ Izokot
Наглядная демонстрация того, что из себя сейчас представляют чемпионаты Франции и Нидерландов.
Аякс, справедливости ради, сейчас и в своём чемпионате идёт в зоне вылета
+14
0
+14
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Olympiq
Ответ Izokot
Наглядная демонстрация того, что из себя сейчас представляют чемпионаты Франции и Нидерландов.
Зачем брать в расчет игра с тулузером? Они и в Лиге 1 играют не особо лучше. Вы посмотрите на результаты в еврокубках других французских клубов в этом году
+12
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+12
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Dvin
Салах! Маэстро! Ждал гол от него. Как красиво убрал защитника
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soda overdose
Как же Нуньес хорош сегодня. Ракета, да еще и в защите отрабатывает! Стиль Фирмино)
+10
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BiVG
Гравенберх очень хорош конечно. Клопп проапгрейдит его до звездного уровня в итоге
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عمر ابو حفصة داغستاني
Ответ eftomolgy
Нуньес хорош почти во всём, кроме меткости.
Он целился в штангу, по другому пас на лучшего игрока матча Главенберха не проходил.
+6
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Даник
Ответ Izokot
Наглядная демонстрация того, что из себя сейчас представляют чемпионаты Франции и Нидерландов.
как круто сравнивать гранд европейского футбола и Тулузу, которая 5я с конца по стоимости состава во Франции. А что на счет Ланса, который был 16-й в таблице на тот момент и обыграл Арсенал, который был вторым?
Когда МЮ проигрывает Сараю, Брайтон АЕКу, Астон Вилла Легии вы почему-то не пишите об уровне АПЛ. Я к тому, что понятно что АПЛ номер 1 сейчас, просто нельзя сравнивать по одному матчу.
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Ненавидящий2.0
Почитал ветку...

Хочется материться почему-то
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Великолепный Пеп
Ответ Andrei Shprenhel
Гравенберх хорош, походу, Джонс свой шанс упустил
Джонс будет в старте еще долго. Он делает огромный объем черновой работы без мяча, очень много двигается по полю и предлагает себя - супер важен против прессингующих команд
+5
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BillShen
Ответ Zagashtok
Комментарий удален модератором
Да, может, просто перепил человек. Туры играем дневные - днем не наберешь кондиций толком - вот человек оторвался (еще и после перерыва на сборные)...
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eftomolgy
Нуньес хорош почти во всём, кроме меткости.
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Red_Old_Scull
Легкая победа для Клоппа !
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Dimitrvs Pxtrovs
Ответ Богдан Хабриев
Как раз формально ассист он не сделал
Технически сделал,формально -нет)
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Red_Old_Scull
Уря уря уря Ливерпульчик мой взял и порадовал старичка )))))ревет сегодня стадион ликуют болельщик и скандируют лозунги в честь великого и ужасного красного Ливерпуля !!!
+2
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Red_Old_Scull
За Ливерпуль против Манчестера.
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Aleksandr YNWA
Ответ Red_Old_Scull
Давайте передумывать кричалки ? В поддержку клуба ? Мои кричалки: Все мячи у нас как пули, напугали Тулузу. Тулуза играть не может, даже мама не поможет. Не боимся Тулузу, будет бегать он по полю, словно бешеная пуля не забьет и пары голов. Мы в итоге победим, Тулуза испарится как дым.
You’ll Never Walk Alone 🔥
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Александр Кожевников
Ответ Izokot
Наглядная демонстрация того, что из себя сейчас представляют чемпионаты Франции и Нидерландов.
Ты про ПСЖ - Милан.
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Red_Old_Scull
Хоть силён клуб Манчестер,
Но нету лучше команды чем британский Ливерпуль.
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Red_Old_Scull
Я проснулся утром рано ,
В высшей лиге нет Тулуза ,
Я проснулся чуть поздней ,
В высшей лиге нет Юниона
Я проснулся просто так ,
Чемпионом стал Ливерпуль!
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Юрий Р.
Ответ Olympiq
Ахах))) точно не будет такого счета)
В любом случае, изи катка)
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Камиль Габитов
Забили во все лузы...Бильярд какой то...
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