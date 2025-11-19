Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя» перед игрой с их конкурентами: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть. Если мы вдруг захотим в отпуск пораньше, вам не видать 1-го места»

Тренер «Нарта» – фанатам «Севастополя»: лучше рот закрыть.

Тренер «Нарта » из Черкесска намекнул, что команда может в расслабленном состоянии сыграть в следующем матче.

В группе 1А Leon Второй лиги Б после 35 туров на первом месте идет «Динамо » Ставрополь – 70 очков. Вторую строчку занимает «Севастополь » – 69.

15 ноября «Нарт» сыграл вничью с командой из Инкермана, а 22-го встретится с лидером.

– Как будете на последнюю игру команду настраивать? Вы же понимаете, что севастопольские болельщики тоже будут сейчас поддерживать.

– Вы знаете, я там сейчас как раз болельщикам некоторым сказал: «Вы нас критикуете, а лучше рот закрыть, потому что если мы вдруг сейчас захотим просто в отпуск пораньше, то вам не видать первого места».

Нас поддерживают – вот вы сейчас правильно говорите, мудро. Вот так надо рассуждать всем болельщикам. Вообще, я на месте севастопольских болельщиков приехал бы в Черкесск и очень сильно поддерживал, – заявил Ахмад Магомедкамилов.