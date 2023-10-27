Малый итоговый турнир WTA. Касаткина, Хаддад Майя, Чжу Линь, Чжэн Циньвэнь сыграют в полуфинале, Самсонова и Кудерметова не вышли из группы

В четвертый день малого итогового турнира WTA Людмила Самсонова уступила Веронике Кудерметовой.

В четверг Дарья Касаткина победила Магду Линетт и вышла из группы.

WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай



22 – 27 октября 2023

Альтернативный итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 2 419 844 доллара

Крытые корты, хард

Групповой этап



Группа «Азалия»

Теннисистка БК ДК МЛ Матчи Сеты Барбора Крейчикова L W 1:1 3:2 Дарья Касаткина W W 2:0 4:1 Магда Линетт L L 0:2 0:4

Группа «Камелия»

Теннисистка МК БХМ КГ Матчи Сеты Мэдисон Киз L L 0:2 0:4 Беатрис Хаддад Майя W W 2:0 4:0 Каролин Гарсия W L 1:1 2:2

Группа «Орхидея»

Теннисистка АО ЧЦ ДВ Матчи Сеты Алена Остапенко L W 1:0 3:3 Чжэн Циньвэнь W W 4:2 Донна Векич L L 0:1 2:4

Группа «Роза»