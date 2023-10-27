Малый итоговый турнир WTA. Касаткина, Хаддад Майя, Чжу Линь, Чжэн Циньвэнь сыграют в полуфинале, Самсонова и Кудерметова не вышли из группы

Теги результаты WTA WTA Elite Trophy Теннис

В четвертый день малого итогового турнира WTA Людмила Самсонова уступила Веронике Кудерметовой.

В четверг Дарья Касаткина победила Магду Линетт и вышла из группы.

WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай

22 – 27 октября 2023

Альтернативный итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 2 419 844 доллара

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа «Азалия»

 

Теннисистка БК ДК МЛ Матчи Сеты
Барбора Крейчикова   L W 1:1 3:2
Дарья Касаткина W   W 2:0 4:1
Магда Линетт L L   0:2 0:4
Барбора Крейчикова (Чехия) Магда Линетт (Польша)
6:2|6:4
Дата проведения
24 октября, 12.10
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Барбора Крейчикова (Чехия)
7:5|1:6|6:1
Дата проведения
25 октября, 11.50
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия) Магда Линетт (Польша)
6:3|6:4
Дата проведения
26 октября, 10.10
Онлайн матча

 

Группа «Камелия»

 

Теннисистка МК БХМ КГ Матчи Сеты
Мэдисон Киз   L L 0:2 0:4
Беатрис Хаддад Майя W   2:0 4:0
Каролин Гарсия W   1:1 2:2

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Мэдисон Киз (США)
6:4|6:4
Дата проведения
24 октября, 10.10
Онлайн матча

 

Каролин Гарсия (Франция) Мэдисон Киз (США)
6:3|7:6
Дата проведения
25 октября, 10.10
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Каролин Гарсия (Франция)
6:1|7:6
Дата проведения
27 октября, 10.10
Онлайн матча

Группа «Орхидея»

 

Теннисистка АО ЧЦ ДВ Матчи Сеты
Алена Остапенко    L W 1:0 3:3

Чжэн Циньвэнь

     4:2 
Донна Векич   0:1 2:4
Алена Остапенко (Латвия) Донна Векич (Хорватия)
4:6|6:4|6:1
Дата проведения
26 октября, 12.35
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Алена Остапенко (Латвия)
6:4|1:6|6:2
Дата проведения
27 октября, 15.20
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Донна Векич (Хорватия)
6:4|6:7|6:4
Дата проведения
25 октября, 14.20
Онлайн матча

 

Группа «Роза»

 

Теннисистка ЛС ВК ЧЛ Матчи Сеты
Людмила Самсонова   1:1 3:3
Вероника Кудерметова     0:1 2:3
Чжу Линь L W   1:0 3:2

 

Чжу Линь (Китай) Вероника Кудерметова (Россия)
7:6|6:1
Дата проведения
24 октября, 14.10
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия) Людмила Самсонова (Россия)
6:4|3:6|7:5
Дата проведения
27 октября, 12.00
Онлайн матча

 

Людмила Самсонова (Россия) Чжу Линь (Китай)
2:6|6:2|6:1
Дата проведения
26 октября, 14.55
Онлайн матча

235 комментариев

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инок
При всей своей неоднозначности, Даша уникальная теннисистка. Без подачи и атакующего удара уже 15-ая в мире и лучшая среди россиянок. А если ещё 2 матча выиграет, то снова в десятке. Удачи ей в полуфинале!
+42
-2
+40
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Jefri AG
Вот будет прикол если из группы с Кудерметовой и Самсоновой в полуфинал выйдет Чжу Линь)
+26
-2
+24
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ДоминаторТенниса
Тут пророчили Касаткиной последнее место в группе, а по итогу будет 1-ое место и выход в полуфинал.
+22
0
+22
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antonanton_
Касатка молодец
+16
0
+16
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Sawka-promakawka
Капец… Люда , видимо, уже увидела себя в полуфинале и досвидос 🤷🏼‍♀️
Вероника тоже молодец, ни себе, ни Люде 😀
Сама то в паре еще играет, а Людка домой)
+16
-2
+14
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Jefri AG
Китайцы с самодельными постерами в поддержку Дашутки доставляют, даже их совместное фото с Натальей прикрепили)
+17
-3
+14
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Док Аксель
Женский теннис непредсказуемый и валидольный. Дашу с победой !
+15
-2
+13
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Александр Кучер
Ну китайцы теперь должны Веронике проставиться)
+13
0
+13
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Buhmichael
Дашутка умница! 💕
+12
0
+12
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fewral
Ответ ДоминаторТенниса
что за новость
Отрезала Арину с фото, где она с Возняцки и соболенко.
+11
0
+11
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ликуза
Как собака на сене, ни себе ни другим, Как то неприятно
Самсонова вела 5-2 40-15 на своей подаче в третьем сете, имела двойной матчбол и проиграла 5-7. Дальше не о чем по сути говорить даже.
Кудерметова набрала немного рейтинговых очков, заработала несколько десятков тысяч долларов, улучшила личные статистические показатели. Хотя бы вот что себе она принесла этой победой.
+14
-3
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justbored
Ответ Иван Грозный
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Самсоновой ли?))
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-3
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Buhmichael
Ответ Jefri AG
Почему Касаткина всегда выбирает приём подачи на жеребьёвке? Логично делать это против соперниц, у которых тоже слабая подача. Но если у оппонентки хорошая подача, какой смысл. Всё равно ведь придётся подавать потом, но уже будучи в позиции догоняющей.
Неразогретым сложнее подавать. На того кто подает первый гейм дополнительная нагрузка, особенно если оппонент с хорошим приёмом. А Дарья недавно была на первом месте по приёму первой подачи в туре
+12
-3
+9
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Aryna Lapko
Дашутку с победой!) что Ванькина аналитика творит)
+8
0
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Jefri AG
Жаль не удалось победить в двух сетах, тогда для выхода из группы хватило бы и одного выигранного сета у Линетт. А так надо обязательно выигрывать следующий матч.
+11
-3
+8
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fewral
Даша молодец! Удачи!
+8
-1
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justbored
Кто тут сомневался в кристальной честности русских девочек? ))
+11
-4
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генгбенг
блин ,касаткина непотопляемая. опять первой ракеткой станет
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Доминик
Теперь Кудерьма обыграет Самсонову, а Самсонова обыграет Чжу Линь. Чтобы окончательно запутать ситуацию в группе. Классика женского тенниса.
+11
-4
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goodloser
Ответ sedric
Чет сдает Турсунов. Теперь его ОФП максимум хватает на один пятисотник.
В Гвадалахаре Турсунов сидел рядом с Демёхиным. Ни на одном азиатском турнире Турсунова не было видно.
+9
-2
+7
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Jefri AG
Самсонова теперь в таком же положении как была Касаткина, нужно обязательно побеждать завтра для выхода в полуфинал. Кудерметова уже точно в пролёте, но она вредная и может принципиально упереться по принципу "ни себе, ни людям")
+8
-2
+6
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encaro_one
Божественно. Теперь польке не проиграть надо.
+9
-3
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Buhmichael
Людаааа, это ещё не финальный матч, сейчас можно начинать попадать в корт))
+6
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David Rigert
Дарья Касаткина самая красивая девушка.
+9
-3
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Альвир Райн
Ответ Jefri AG
Почему Касаткина всегда выбирает приём подачи на жеребьёвке? Логично делать это против соперниц, у которых тоже слабая подача. Но если у оппонентки хорошая подача, какой смысл. Всё равно ведь придётся подавать потом, но уже будучи в позиции догоняющей.
Потому что в первом гейме подаваны чаще ошибаются
+7
-1
+6
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