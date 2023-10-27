Малый итоговый турнир WTA. Касаткина, Хаддад Майя, Чжу Линь, Чжэн Циньвэнь сыграют в полуфинале, Самсонова и Кудерметова не вышли из группы
В четвертый день малого итогового турнира WTA Людмила Самсонова уступила Веронике Кудерметовой.
В четверг Дарья Касаткина победила Магду Линетт и вышла из группы.
WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай
22 – 27 октября 2023
Альтернативный итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 2 419 844 доллара
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа «Азалия»
|Теннисистка
|БК
|ДК
|МЛ
|Матчи
|Сеты
|Барбора Крейчикова
|L
|W
|1:1
|3:2
|Дарья Касаткина
|W
|W
|2:0
|4:1
|Магда Линетт
|L
|L
|0:2
|0:4
- Дата проведения
- 24 октября, 12.10
- Дата проведения
- 25 октября, 11.50
- Дата проведения
- 26 октября, 10.10
Группа «Камелия»
|Теннисистка
|МК
|БХМ
|КГ
|Матчи
|Сеты
|Мэдисон Киз
|L
|L
|0:2
|0:4
|Беатрис Хаддад Майя
|W
|W
|2:0
|4:0
|Каролин Гарсия
|W
|L
|1:1
|2:2
- Дата проведения
- 24 октября, 10.10
- Дата проведения
- 25 октября, 10.10
- Дата проведения
- 27 октября, 10.10
Группа «Орхидея»
|Теннисистка
|АО
|ЧЦ
|ДВ
|Матчи
|Сеты
|Алена Остапенко
|L
|W
|1:0
|3:3
|
Чжэн Циньвэнь
|W
|W
|4:2
|Донна Векич
|L
|L
|0:1
|2:4
- Дата проведения
- 26 октября, 12.35
- Дата проведения
- 27 октября, 15.20
- Дата проведения
- 25 октября, 14.20
Группа «Роза»
|Теннисистка
|ЛС
|ВК
|ЧЛ
|Матчи
|Сеты
|Людмила Самсонова
|W
|W
|1:1
|3:3
|Вероника Кудерметова
|L
|0:1
|2:3
|Чжу Линь
|L
|W
|1:0
|3:2
- Дата проведения
- 24 октября, 14.10
- Дата проведения
- 27 октября, 12.00
- Дата проведения
- 26 октября, 14.55
Вероника тоже молодец, ни себе, ни Люде 😀
Сама то в паре еще играет, а Людка домой)
Кудерметова набрала немного рейтинговых очков, заработала несколько десятков тысяч долларов, улучшила личные статистические показатели. Хотя бы вот что себе она принесла этой победой.