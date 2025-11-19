Федор Смолов: «Крикнул судье: «#### ты свистишь там, клоун». Желтую не дали. Миранчук через 15 минут кричит: «###, реф, ты чего?» – а ему: «Да #### ты свой рот открыл, на!»

Федор Смолов вспомнил неуважительное обращение к судье.

Федор Смолов рассказал историю про общение с арбитром в матче за «Локомотив».

«У меня смешная ситуация была в «Локо». Я вернулся из «Сельты», Леха [Миранчук] еще был до «Аталанты», ну вот начало сезона, он тура три-четыре сыграл.

Не помню, с кем мы играли, и я в первом тайме судье [кричу]: «#### ты свистишь там, клоун». Не горжусь собой, неправильно себя повел, неуважительно, прошу прощения. Не помню, кто это был конкретно.

В итоге мне не дают ни желтую, ничего, типа: «Федь, успокойся».

Проходит минут 15, и Леха Миранчук – а ему тогда, двадцать, наверное, пять лет, и он такой: «###, реф, ты чего?»

А ему: «Да #### ты свой рот открыл, на, ## ### (изображает, как арбитр показывает желтую карточку – Спортс”)».

И мне так смешно было», – вспомнил экс-форвард сборной России в шоу Smol FM на ВидеоСпортсе.