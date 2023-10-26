Лига Европы. «Ливерпуль» забил 5 голов «Тулузе», «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Брайтон» победил «Аякс», «Рома» обыграла «Славию»

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«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Арис» без Александра Кокорина на своем поле проиграл «Бетису» (0:1), «Рома» победила пражскую «Славию» (2:0), а «Аякс» на выезде уступил «Брайтону» (0:2).

Матч «Вильярреал» – «Маккаби Хайфа» перенесен по решению УЕФА в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Лига Европы

Групповой этап

3-й тур

Штурм Австрия – Аталанта Италия 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Либенауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Прасс, 1:1 – 34 Муриэль, 1:2 – 45, пенальти Муриэль, 2:2 – 80, пенальти Влодарчик.
ШтурмСхерпен, Газибегович, Вютрих (Лавале, 62), Аффенгрубер, Данте, Хирлендер, Прасс (Бевинг, 70), Горенц-Станкович, Китейшвили (Серрано, 62), Саркария (Хорват, 77), Джатта (Влодарчик, 62).
АталантаМуссо, Дзаппакоста (Баккер, 77), Толои (Скальвини, 81), Джимшити, Колашинац, Руджери (Хатебур, 63), де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, Лукман (де Кетеларе, 64), Муриэль (Скамакка, 63).
Предупреждения:
Китейшвили (45), Лукман (45), Хирлендер (45), Баккер (82).
Удаление:
Хирлендер (52).

 

Ракув Польша – Спортинг Португалия 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Zagłębiowski Park Sportowy»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 14 Коатес, 1:1 – 79 Пясецки.
РакувКовачевич, Рундич, Арсенич (Жан Карлос, 14), Раковитан, Тудор, Плавшич, Бергрен, Кочергин (Лидерман, 86), Цебуля (Новак, 75), Йебоа (Пясецки, 75), Црнац.
СпортингИсраэль, Эшгайю, Коатес, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 90), Юлманд (Даниэл Браганса, 90), Педру Гонсалвеш (Катаму, 58), Морита, Эдвардс (Паулинью, 58), Дьокереш.
Предупреждения:
Коатес (8), Бергрен (19), Кочергин (44), Жан Карлос (49), Диоманде (67).
Удаление:
Дьокереш (8).

 

Арис Лимасол Кипр – Бетис Испания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Alphamega Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 75 Перес.
Арис ЛимасолВана, Боачи (Кажу, 26), Яго, Мукету-Муссунда, Урошевич, Сзоке, Бенгтссон, Струски (Браун, 62), Бабика, Маямбела (Шполярич, 85), Гомис (Стемпиньски, 85).
БетисРуй Силва, Руибаль, Песселья, Рока, Абнер, Вильям Карвалью (Гуардадо, 79), Родригес, Перес (Иглесиас, 79), Эззальзули (Родри, 89), Луис Энрике (Иско, 72), Виллиан Жозе (Диао, 72).
Предупреждения:
Бенгтссон (28), Гомис (55), Перес (60), Гуардадо (90).

 

Спарта Прага Чехия – Рейнджерс Шотландия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Спарта ПрагаВиндаль-Йенсен, Пресиадо (Визнер, 27), Соренсен, Панак, Витик, Рынеш, Лячи (Садилек, 66), Кайринен, Бирманчевич (Пешек, 75), Карабец (Олатунджи, 65), Кухта.
РейнджерсБатленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Дэвис, Ландстрем, Раскин, Кэнтуэлл (Райт, 64), Сима, Дессерс (Данило, 74), Ламмерс.
Предупреждения:
Кэнтуэлл (17), Суттар (26), Голдсон (63), Панак (70), Сима (82).

 

Марсель Франция – АЕК Греция 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Витинья, 1:1 – 53 Пинеда, 2:1 – 60, пенальти Харит, 3:1 – 69, пенальти Верету.
МарсельРубен Бланко, Клосс (Надир, 89), Мбемба, Балерди (Меите, 89), Лоди, Кондогбиа, Верету (Мурильо, 88), Ронжье, Харит (Обамеянг, 74), Ндиай, Витинья (Сарр, 75).
АЕКСтанкович, Сидибе (Понсе, 46), Вида, Мукуди, Хаджсафи (Мохаммади, 44), Манталос (Атанасиадис, 59), Йонссон, Шиманьски (Галанопулос, 75), Пинеда, Амрабат (Элиассон, 75), Цубер.
Предупреждения:
Сидибе (11), Балерди (26), Клосс (32), Рота (45), Амрабат (69), Йонссон (83).
Удаление:
Станкович (57).

 

Олимпиакос Греция – Вест Хэм Англия 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Фортунис, 2:0 – 45 Родиней, 2:1 – 87 Лукас Пакета.
ОлимпиакосПасхалакис, Родиней (Кини, 75), Рецос, Поросо, Ортега, Фортунис (Йоветич, 90), Поденсе (Сольбаккен, 85), Камара, Александропулос (Масурас, 85), Эссе, Эль-Кааби (Скарпа, 90).
Вест ХэмАреоля, Керер, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 72), Соучек, Форнальс (Лукас Пакета, 57), Кудус (Корне, 72), Бенрахма (Боуэн, 58), Ингз (Антонио, 58).
Предупреждения:
Рецос (47), Лукас Пакета (64), Александропулос (65), Эмерсон (67), Антонио (76), Камара (82), Огбонна (88), Масурас (90), Цолакис (90).

 

Мольде Норвегия – Хэкен Швеция 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гульбрандсен, 1:1 – 21 Сонко, 2:1 – 27 Эйкрем, 3:1 – 30 Брейвик, 4:1 – 55 Эйкрем, 5:1 – 90 Бьорнбак.
МольдеПетерсен, Фьортофт, Бьорнбак, Хагельскьер, Эйванн, Хеуген, Брейвик, Эллингсен (Хестад, 89), Коса (Каппис, 75), Эйкрем (Китолано, 63), Гульбрандсен (Бериша, 75).
ХэкенАбрахамссон, Сандберг (Абдулразак, 46), Ховланд, Усу, Тотланн, Густафссон (Ромео, 41), Густафссон (Брусберг, 81), Рюгор Йенсен (Дабо, 71), Лаюни, Чилуфья (Хрстич, 71), Сонко.
Предупреждение:
Эйкрем (45).

 

ТСЦ Бачка Топола Сербия – Фрайбург Германия 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
26 октября, 19.45, «Городской стадион Бачка-Топола»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Петрович, 1:1 – 49, пенальти Грифо, 1:2 – 59 Грифо, 1:3 – 73 Грифо.
ТСЦ Бачка ТополаИлич, Цветкович (Влалукин, 78), Антонич, Чалушич, Стоич, Петрович (Шош, 79), Вулич (Пантович, 68), Радин, Джаковац (Станич, 79), Йованович (Чиркович, 79), Раконяц.
ФрайбургАтуболу, Гульде, Гинтер, Линхарт, Доан (Кюблер, 80), Вайсхаупт, Хефлер, Эггештайн (Сильдийя, 80), Грифо (Адаму, 80), Шаллаи (Хелер, 24), Филипп (Грегорич, 45).
Предупреждения:
Цветкович (60), Влалукин (88), Линхарт (88), Чалушич (90).

 

Байер Германия – Карабах Азербайджан 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Виртц, 1:1 – 16, пенальти Байрамов, 2:1 – 29 Гримальдо, 3:1 – 35 Бонифасе, 4:1 – 54 Гримальдо, 5:1 – 57 Тапсоба.
БайерКоварж, Коссуну, Тапсоба (Станишич, 71), Инкапиэ, Гримальдо (Пуэрта, 80), Джака (Паласиос, 62), Андрих, Виртц (Гложек, 70), Телла, Адли, Бонифасе (Шик, 62).
КарабахЛунев, Матеус (Бензия, 46), Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Байрамов, Зубир (Кейта, 87), Янкович (Патрик, 63), Андраде (Ахундзаде, 71), Ромао, Жуниньо (Джиджа, 71).
Предупреждения:
Виртц (15), Андраде (19), Андрих (43), Ромао (45), Джафаргулиев (77).

 

Рома Италия – Славия Чехия 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Бове, 2:0 – 17 Лукаку.
РомаСвилар, Челик, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски (Карсдорп, 70), Кристанте, Ауар, Бове (Паредес, 46), Эль-Шаарави (Белотти, 70), Лукаку (Пагано, 83).
СлавияМандоус, Влчек, Огбу, Голеш, Думитреску (Провод, 65), Доудера, Дорли, Масопуст (Юрасек, 46), Зафеирис (Юречка, 82), ван Бюрен (Хитил, 71), Шранц (Валлем, 65).
Предупреждения:
Бове (23), Масопуст (27), Ндика (68).

 

Юнион Бельгия – ЛАСК Австрия 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Усор, 1:1 – 84, пенальти Пуэртас, 2:1 – 90 Берджесс.
ЮнионМорис, Берджесс, Мак Аллистер, Матида, Кастро-Монтес (Терхо, 64), Лапуссен, Лазар (Садики, 75), Пуэртас, Ванхаутте, Амура, Родригес (Эккерт, 64).
ЛАСКЛаваль, Стойкович (Флеккер, 72), Цирайс, Луккенедер, Таловеров, Белло (Гойгингер, 46), Хорват, Любич, Жуль, Усор (Андраде, 76), Любичич (Мустафа, 67).
Предупреждения:
Белло (26), Жуль (28), Ванхаутте (80), Берджесс (88), Хорват (90), Таловеров (90).

 

Панатинаикос Греция – Ренн Франция 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Гуири, 0:2 – 49 Калимуэндо, 1:2 – 61, пенальти Иоаннидис.
ПанатинаикосБриньоли, Ваяннидис (Коцирас, 80), Шенкевелд, Едвай, Младенович, Джуричич (Шпорар, 74), Бернард (Канталапьедра, 61), Арао, Гнезда-Черин (Вильена, 62), Паласиос (Мансини, 62), Иоаннидис.
РеннМанданда, Ассиньон, Омари, Белосьян, Трюффер (Теате, 80), Матич, Бурижо (Сантамария, 30), Ле Фе (Ридер, 46), Блас, Гуири (Терье, 90), Калимуэндо (Дуэ, 80).
Предупреждения:
Белосьян (21), Бернард (25), Арао (45), Трюффер (45), Калимуэндо (80), Теате (90), Блас (90).

 

Шериф Молдова – Серветт Швейцария 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Шериф»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 41 Кривелли, 1:1 – 80 Анкейе.
ШерифКоваль, Зоури, Кики, Товар, Бадоло, Артундуага (Гарананга, 86), Талаль, Фернандеш (Нгом-Мбекели, 38), Рикардиньо, Анкейе, Луваннор (Апостолакис, 76).
СерветтФрик, Болла (Цунэмото, 76), Северен, Вуйо, Мазику, Стеванович, Антунес (Кутеса, 64), Дулен, Ондуа, Кривелли (Конья, 64), Гиймено (Бедиа, 64).
Предупреждения:
Товар (50), Зоури (75).

 

Ливерпуль Англия – Тулуза Франция 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Диогу Жота, 1:1 – 16 Даллинга, 2:1 – 30 Эндо, 3:1 – 34 Нуньес, 4:1 – 65 Гравенберх, 5:1 – 90 Салах.
ЛиверпульКеллехер, Александер-Арнолд (Гакпо, 67), Матип, Гомес, Чемберс (Куанса, 67), Эндо, Джонс (Макконнелл, 89), Гравенберх (Салах, 70), Эллиотт, Диогу Жота, Нуньес (Скэнлон, 66).
ТулузаРест, Деслер (Каманси, 72), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо (Магри, 67), Шмидт, Сьерро, Кассерес (Сесар Хелаберт, 67), Деннум (Жанро, 67), Даллинга (Беграуи, 80).
Предупреждение:
Эллиотт (75).

 

Брайтон Англия – Аякс Нидерланды 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 42 Жоао Педро, 2:0 – 53 Фати.
БрайтонСтил, Велтман, Данк, ван Хекке (Уэбстер, 85), Милнер (Дауд, 85), Митома, Гросс, Гилмор (Балеба, 64), Аденгра, Фати (Буонанотте, 64), Жоао Педро (Фергюсон, 75).
АяксРамай, Гоэи, Шутало, Хато, Соса, Тайлор, Тахирович (ван ден Бомен, 60), Бергейс (Годтс, 60), Бергвейн (Акпом, 75), Боржеш (Хлинссон, 46), Бробби (Вос, 75).
Предупреждения:
Митома (22), ван Хекке (31).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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220 комментариев

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Roman
Ответ Direct free kick
Удачи Роме!
И снова спасибо, дружище! 💪
+53
-3
+50
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Direct free kick
Удачи Роме!
+23
-5
+18
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ta-tosha
Понятно, что соперник не того уровня. Но если взять и последние игры в АПЛ -Гравенберг меня пока приятно удивляет, и физикой,и креативом, и мозгами, и работоспособностью.
Глядишь, что то топ уровня с него и вырастет
+14
0
+14
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Alex Cardo
Ливерпуль и всех красных с победой! 😎
+11
-1
+10
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ta-tosha
Ответ vladimir.kostrichko
Я бы на месте Санчо в Ливерпуль бы перешел на сильное снижение зарплаты.... Думаю только Клопп сможет его возродить.
Клопп 2 раза не зовёт. У него был шанс, он его просрал
+11
-1
+10
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Любезный Коссутий
ахахаха, Нуньес 🤣🤣🤣🤣
как все гениально в начале сделал, чтобы так запороть в завершении
+9
-1
+8
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f5dfmvw9bk
Вот если вы хотите знать значение слов «Нет личной жизни», то просто зайдите в спортс, перейдите в ветку Ливерпуля и увидите неких Direct free kick и «КЛУБ С ИСТОРИЕЙ». Вот вам наглядные примеры таких случаев
+15
-7
+8
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Улвишечка Абилов
Ответ Zenith forever
Дождались! Наша футбольная суперзвезда продолжает выступление в ЛЕ. Непонятно, почему матч Ариса не на основном канале МАТЧ ТВ? Народ очень возмущен этим, я полагаю. :-))
Я бы Байер Карабах посмотрел бы, отличная вывеска.Жаль не покажут никогда матч Карабаха
+9
-2
+7
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Kircha v Yambulatovo
Либители голубой луны смотрят матч ЛЕ
+11
-4
+7
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Snid
Манся со своей фермой расчехлил минусы.
+12
-5
+7
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Buba
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Тв хотел сказать любители требла смотрят матч ЛЕ.
Требл липа, как и его обладатель.
+14
-8
+6
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vladimir.kostrichko
Я бы на месте Санчо в Ливерпуль бы перешел на сильное снижение зарплаты....
Думаю только Клопп сможет его возродить.
+7
-1
+6
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Snid
Какой Журавель 🤡. Мяч в голову Эндо попал, говорит.
+6
-1
+5
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Buba
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
А к Сити всё это какое отношение имеет? Короче, фиг тебя поймёшь
Не прикидывайся, это все Манчитер сити.
+8
-3
+5
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vladimir.kostrichko
Ответ Direct free kick
Рома должна была играть в ЛЧ, но Тэйлор решил по-другому
Первый раз соглашусь с твоим комментом.Английские судьи дно.
+5
0
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f5dfmvw9bk
Фараон👑👑👑
+7
-2
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Kircha v Yambulatovo
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Тв хотел сказать любители требла смотрят матч ЛЕ.
Надо было написать любители фейковых спонсоров и финансовых махинаций, чтобы мансисям было понятно
+8
-3
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Zenith forever
Дождались! Наша футбольная суперзвезда продолжает выступление в ЛЕ. Непонятно, почему матч Ариса не на основном канале МАТЧ ТВ? Народ очень возмущен этим, я полагаю. :-))
+8
-3
+5
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Любезный Коссутий
интересные вещи подсказывает Гугл: Тулузой владеет американский RedBird Capital, который также владеет итальянским Миланом (эта история известна), и - внезапно! - 10% акций Fenway Sports Group (основным владельцем ФК Ливерпуль), являясь их третьим по величине акционером, после Джона Генри и Тома Вернера ))
по сути, команды совсем не чужие друг для друга 😎
+5
0
+5
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Homer Simpson
Ответ Faiq Qarabağlı
Кто хочет ссылку на матч Байер 04 - Карабах? В тг заходит и набирайте группу Faiq Qarabağlı там ссылка
Мне кажется никто
+7
-3
+4
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Snid
Нуньес 😁
+6
-2
+4
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Великолепный Пеп
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Человек пишет, что некий Нуньез отдал пас на Гравенберха. Пас на Гравенберха отдала штанга, и я из этого сделал вывод, что Нуьез - это штанга.
Там штанга до ассиста еще отыграла вратаря и защитника в соло
+5
-1
+4
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Alex Cardo
Дарвин так и задумывал, просто Гравенберх очень заслужил гол😁
+6
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Григоренко Виталий
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Смотришь матч великой команды?) Это хороший выбор. А про 100 лямов и полено…Так Грилиш сегодня не играет.
+5
-1
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Любезный Коссутий
Трент молодчик - запорол линию офсайда, выдал голевой пас и спас пустые ворота. игрок матча, я считаю.
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