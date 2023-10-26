Лига Европы. «Ливерпуль» забил 5 голов «Тулузе», «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Брайтон» победил «Аякс», «Рома» обыграла «Славию»
«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Арис» без Александра Кокорина на своем поле проиграл «Бетису» (0:1), «Рома» победила пражскую «Славию» (2:0), а «Аякс» на выезде уступил «Брайтону» (0:2).
Матч «Вильярреал» – «Маккаби Хайфа» перенесен по решению УЕФА в связи с обострением палестино-израильского конфликта.
Лига Европы
Групповой этап
3-й тур
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Либенауэр»
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Штурм –
Схерпен, Газибегович, Вютрих (Лавале, 62), Аффенгрубер, Данте, Хирлендер, Прасс (Бевинг, 70), Горенц-Станкович, Китейшвили (Серрано, 62), Саркария (Хорват, 77), Джатта (Влодарчик, 62).
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Аталанта –
Муссо, Дзаппакоста (Баккер, 77), Толои (Скальвини, 81), Джимшити, Колашинац, Руджери (Хатебур, 63), де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, Лукман (де Кетеларе, 64), Муриэль (Скамакка, 63).
- Предупреждения:
- Китейшвили (45), Лукман (45), Хирлендер (45), Баккер (82).
- Удаление:
- Хирлендер (52).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Zagłębiowski Park Sportowy»
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Ракув –
Ковачевич, Рундич, Арсенич (Жан Карлос, 14), Раковитан, Тудор, Плавшич, Бергрен, Кочергин (Лидерман, 86), Цебуля (Новак, 75), Йебоа (Пясецки, 75), Црнац.
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Спортинг –
Исраэль, Эшгайю, Коатес, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс (Нуну Сантуш, 90), Юлманд (Даниэл Браганса, 90), Педру Гонсалвеш (Катаму, 58), Морита, Эдвардс (Паулинью, 58), Дьокереш.
- Предупреждения:
- Коатес (8), Бергрен (19), Кочергин (44), Жан Карлос (49), Диоманде (67).
- Удаление:
- Дьокереш (8).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Alphamega Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 75 Перес.
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Арис Лимасол –
Вана, Боачи (Кажу, 26), Яго, Мукету-Муссунда, Урошевич, Сзоке, Бенгтссон, Струски (Браун, 62), Бабика, Маямбела (Шполярич, 85), Гомис (Стемпиньски, 85).
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Бетис –
Руй Силва, Руибаль, Песселья, Рока, Абнер, Вильям Карвалью (Гуардадо, 79), Родригес, Перес (Иглесиас, 79), Эззальзули (Родри, 89), Луис Энрике (Иско, 72), Виллиан Жозе (Диао, 72).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Генерали Арена»
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Спарта Прага –
Виндаль-Йенсен, Пресиадо (Визнер, 27), Соренсен, Панак, Витик, Рынеш, Лячи (Садилек, 66), Кайринен, Бирманчевич (Пешек, 75), Карабец (Олатунджи, 65), Кухта.
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Рейнджерс –
Батленд, Тавернье, Голдсон, Суттар, Дэвис, Ландстрем, Раскин, Кэнтуэлл (Райт, 64), Сима, Дессерс (Данило, 74), Ламмерс.
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Оранж Велодром»
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Марсель –
Рубен Бланко, Клосс (Надир, 89), Мбемба, Балерди (Меите, 89), Лоди, Кондогбиа, Верету (Мурильо, 88), Ронжье, Харит (Обамеянг, 74), Ндиай, Витинья (Сарр, 75).
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АЕК –
Станкович, Сидибе (Понсе, 46), Вида, Мукуди, Хаджсафи (Мохаммади, 44), Манталос (Атанасиадис, 59), Йонссон, Шиманьски (Галанопулос, 75), Пинеда, Амрабат (Элиассон, 75), Цубер.
- Удаление:
- Станкович (57).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Георгиос Караискакис»
- Голы:
- 1:0 – 33 Фортунис, 2:0 – 45 Родиней, 2:1 – 87 Лукас Пакета.
-
Олимпиакос –
Пасхалакис, Родиней (Кини, 75), Рецос, Поросо, Ортега, Фортунис (Йоветич, 90), Поденсе (Сольбаккен, 85), Камара, Александропулос (Масурас, 85), Эссе, Эль-Кааби (Скарпа, 90).
-
Вест Хэм –
Ареоля, Керер, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 72), Соучек, Форнальс (Лукас Пакета, 57), Кудус (Корне, 72), Бенрахма (Боуэн, 58), Ингз (Антонио, 58).
- Предупреждения:
- Рецос (47), Лукас Пакета (64), Александропулос (65), Эмерсон (67), Антонио (76), Камара (82), Огбонна (88), Масурас (90), Цолакис (90).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Акер Стадион»
- Голы:
- 1:0 – 6 Гульбрандсен, 1:1 – 21 Сонко, 2:1 – 27 Эйкрем, 3:1 – 30 Брейвик, 4:1 – 55 Эйкрем, 5:1 – 90 Бьорнбак.
-
Мольде –
Петерсен, Фьортофт, Бьорнбак, Хагельскьер, Эйванн, Хеуген, Брейвик, Эллингсен (Хестад, 89), Коса (Каппис, 75), Эйкрем (Китолано, 63), Гульбрандсен (Бериша, 75).
-
Хэкен –
Абрахамссон, Сандберг (Абдулразак, 46), Ховланд, Усу, Тотланн, Густафссон (Ромео, 41), Густафссон (Брусберг, 81), Рюгор Йенсен (Дабо, 71), Лаюни, Чилуфья (Хрстич, 71), Сонко.
- Предупреждение:
- Эйкрем (45).
- Дата проведения
- 26 октября, 19.45, «Городской стадион Бачка-Топола»
-
ТСЦ Бачка Топола –
Илич, Цветкович (Влалукин, 78), Антонич, Чалушич, Стоич, Петрович (Шош, 79), Вулич (Пантович, 68), Радин, Джаковац (Станич, 79), Йованович (Чиркович, 79), Раконяц.
-
Фрайбург –
Атуболу, Гульде, Гинтер, Линхарт, Доан (Кюблер, 80), Вайсхаупт, Хефлер, Эггештайн (Сильдийя, 80), Грифо (Адаму, 80), Шаллаи (Хелер, 24), Филипп (Грегорич, 45).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «БайАрена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Виртц, 1:1 – 16, пенальти Байрамов, 2:1 – 29 Гримальдо, 3:1 – 35 Бонифасе, 4:1 – 54 Гримальдо, 5:1 – 57 Тапсоба.
-
Байер –
Коварж, Коссуну, Тапсоба (Станишич, 71), Инкапиэ, Гримальдо (Пуэрта, 80), Джака (Паласиос, 62), Андрих, Виртц (Гложек, 70), Телла, Адли, Бонифасе (Шик, 62).
-
Карабах –
Лунев, Матеус (Бензия, 46), Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Байрамов, Зубир (Кейта, 87), Янкович (Патрик, 63), Андраде (Ахундзаде, 71), Ромао, Жуниньо (Джиджа, 71).
- Предупреждения:
- Виртц (15), Андраде (19), Андрих (43), Ромао (45), Джафаргулиев (77).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
-
Рома –
Свилар, Челик, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски (Карсдорп, 70), Кристанте, Ауар, Бове (Паредес, 46), Эль-Шаарави (Белотти, 70), Лукаку (Пагано, 83).
-
Славия –
Мандоус, Влчек, Огбу, Голеш, Думитреску (Провод, 65), Доудера, Дорли, Масопуст (Юрасек, 46), Зафеирис (Юречка, 82), ван Бюрен (Хитил, 71), Шранц (Валлем, 65).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Констант Ванден Сток»
-
Юнион –
Морис, Берджесс, Мак Аллистер, Матида, Кастро-Монтес (Терхо, 64), Лапуссен, Лазар (Садики, 75), Пуэртас, Ванхаутте, Амура, Родригес (Эккерт, 64).
-
ЛАСК –
Лаваль, Стойкович (Флеккер, 72), Цирайс, Луккенедер, Таловеров, Белло (Гойгингер, 46), Хорват, Любич, Жуль, Усор (Андраде, 76), Любичич (Мустафа, 67).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Спирос Луис»
- Голы:
- 0:1 – 7 Гуири, 0:2 – 49 Калимуэндо, 1:2 – 61, пенальти Иоаннидис.
-
Панатинаикос –
Бриньоли, Ваяннидис (Коцирас, 80), Шенкевелд, Едвай, Младенович, Джуричич (Шпорар, 74), Бернард (Канталапьедра, 61), Арао, Гнезда-Черин (Вильена, 62), Паласиос (Мансини, 62), Иоаннидис.
-
Ренн –
Манданда, Ассиньон, Омари, Белосьян, Трюффер (Теате, 80), Матич, Бурижо (Сантамария, 30), Ле Фе (Ридер, 46), Блас, Гуири (Терье, 90), Калимуэндо (Дуэ, 80).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Шериф»
-
Шериф –
Коваль, Зоури, Кики, Товар, Бадоло, Артундуага (Гарананга, 86), Талаль, Фернандеш (Нгом-Мбекели, 38), Рикардиньо, Анкейе, Луваннор (Апостолакис, 76).
-
Серветт –
Фрик, Болла (Цунэмото, 76), Северен, Вуйо, Мазику, Стеванович, Антунес (Кутеса, 64), Дулен, Ондуа, Кривелли (Конья, 64), Гиймено (Бедиа, 64).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 9 Диогу Жота, 1:1 – 16 Даллинга, 2:1 – 30 Эндо, 3:1 – 34 Нуньес, 4:1 – 65 Гравенберх, 5:1 – 90 Салах.
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Ливерпуль –
Келлехер, Александер-Арнолд (Гакпо, 67), Матип, Гомес, Чемберс (Куанса, 67), Эндо, Джонс (Макконнелл, 89), Гравенберх (Салах, 70), Эллиотт, Диогу Жота, Нуньес (Скэнлон, 66).
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Тулуза –
Рест, Деслер (Каманси, 72), Николайсен, Коста, Диарра, Суасо (Магри, 67), Шмидт, Сьерро, Кассерес (Сесар Хелаберт, 67), Деннум (Жанро, 67), Даллинга (Беграуи, 80).
- Предупреждение:
- Эллиотт (75).
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Фалмер»
- Голы:
- 1:0 – 42 Жоао Педро, 2:0 – 53 Фати.
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Брайтон –
Стил, Велтман, Данк, ван Хекке (Уэбстер, 85), Милнер (Дауд, 85), Митома, Гросс, Гилмор (Балеба, 64), Аденгра, Фати (Буонанотте, 64), Жоао Педро (Фергюсон, 75).
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Аякс –
Рамай, Гоэи, Шутало, Хато, Соса, Тайлор, Тахирович (ван ден Бомен, 60), Бергейс (Годтс, 60), Бергвейн (Акпом, 75), Боржеш (Хлинссон, 46), Бробби (Вос, 75).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Глядишь, что то топ уровня с него и вырастет
как все гениально в начале сделал, чтобы так запороть в завершении
Думаю только Клопп сможет его возродить.
по сути, команды совсем не чужие друг для друга 😎