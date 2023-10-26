Лига Европы. «Ливерпуль» забил 5 голов «Тулузе», «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису», «Брайтон» победил «Аякс», «Рома» обыграла «Славию»

«Ливерпуль» разгромил «Тулузу» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

« » без Александра Кокорина на своем поле проиграл « » (0:1), « » победила пражскую «Славию» (2:0), а « » на выезде уступил « » (0:2).

Матч «Вильярреал» – «Маккаби Хайфа» перенесен по решению УЕФА в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

Лига Европы

Групповой этап

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Таблицы Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!