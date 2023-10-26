Хиль Мансано назначен на матч «Барсы» и «Реала». В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес арбитра после удаления

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Роберт Левандовски Хесус Хиль Мансано видеоповторы Гильермо Куадра Фернандес Класико Футбол

RFEF объявила, что класико будет судить Хесус Хиль Мансано.

Арбитр будет работать на матче между «Барселоной» и «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги, который состоится 28 октября. Функции арбитра ВАР будет выполнять Гильермо Куадра Фернандес.

В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против «Осасуны» за две желтых карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.

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186 комментариев

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Мгер Цолакян
Даже несмотря на обилие травм у Барсы, Реал на всякий случай подстраховался.
+262
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Сергей Яскевич
А ещё он в своё время выходил со стадиона с пакетом с эмблемой Реала. Из всех действующих арбитров, именно при Мансано у Реала лучшая статистика: 47 матчей, 37 побед, 5 ничьих и 5 поражений, 14 пенальти в ворота соперника и 6 удалений у соперников.
+151
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+117
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MK
поздравляю Реала заранее)

тот самый который уходил пакет с подарками)
+117
-26
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Алексей Дустов
Перес подстраховаться решил
+66
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Tristan...
Перес настолько в Реал не верит, что решил перестраховаться, назначив арбитром своего человека, и это против резервистов Барселоны... Даже перед дублем Барселоны дрожат колени. Вот это уровень величия
+73
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Егор
Хиль Монсано назанчем на Классико?)
Перес решил вообще не скрывать, что ставит своих судей?)
+50
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Экселлент
Мансано в Классико, это сразу минус мораль..
+40
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Игорь Климов
Ответ EmilKB24
Удивительно... Лучший арбитр Испании судит главный матч Ла Лиги... Если что, Мансано считает лучшим не я, а УЕФА, 21 матч в ЛЧ (у Мартинеса, который на втором месте по этому показателю - 4), номинация на звание лучшего арбитра в мире в 2022 году. Самый опытный судья (12 сезонов в Ла Лиге).
Но это совершенно не отменяет того факта, что этот Мансано предвзято относится к игрокам Барселоны.
+48
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& Co1366
Никогда не забуду его с фирменным пакетиком от Реал Мадрид на послематчевой пресс-конференции!
+33
-9
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Егор
Кабинет в действии
+27
-7
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Игорь Климов
Ха-ха-ха, опять этот Мансано будет судить против Барселоны, но это назначение на матч и следовало ожидать от сливочно-молочных)
+34
-14
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Sòlo una Victoria
желаю удачи судье, я серьёзно.
+24
-5
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cektor
перестраховка ))
+30
-11
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Станислав Л
Ответ JENNINGS
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Разумеется, не обошлось без шуток, ведь Хилю Мансано припомнили, как он в прошлом после матча «Вильярреала» и «Реала» (2:3 в пользу Мадрида) ушел домой с пакетом подарков, на котором был герб «Реала»
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1250816/hil-mansano-hesus 11.04.2021
+24
-7
+17
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Станислав Л
о, перес подсуетился - хиль мансано не любит Барсу
+24
-8
+16
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Den
мансано на поле - это минус один игрок у Барселоны
+21
-6
+15
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EmilKB24
Ответ Игорь Климов
Но это совершенно не отменяет того факта, что этот Мансано предвзято относится к игрокам Барселоны.
Ну конечно. Это ведь он дисквалифицировал Левандовски, как исходит из текста))

Когда Барсу просто судят по факту - сразу предвзятость)) Это смешно))

Когда Хиль Мансано поставил в ворота Мадрида 3 пенальти в матче с Валенсией (дал еще один из них перебить) никто из Мадрида не говорил, что судья плохой. Там все было по факту.

Так что тот факт, что Мансано нормально судит (не идеально, но он по факту лучший из всех вариантов) вызывает у фанатов каталонцев истерику))
+40
-27
+13
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Sanya Kruus
Ещё более предвзятого можно вообще найти??
+17
-5
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MK
Ответ Sanya Kruus
Ещё более предвзятого можно вообще найти??
Матеу Лаос на пенсии просто)
+12
-1
+11
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Sòlo una Victoria
желаю удачи судье, я серьёзно.
мало того что барса будет играть вторым составом так ещё и реал с 12 игроками выйдет
+28
-18
+10
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MESSIya
Естественно, Мадрид продавил судью, который в 36 играх 10 раз удалял каталонцев
+11
-4
+7
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EmilKB24
Удивительно... Лучший арбитр Испании судит главный матч Ла Лиги...

Если что, Мансано считает лучшим не я, а УЕФА, 21 матч в ЛЧ (у Мартинеса, который на втором месте по этому показателю - 4), номинация на звание лучшего арбитра в мире в 2022 году. Самый опытный судья (12 сезонов в Ла Лиге).
+23
-16
+7
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Станислав Л
Ответ JENNINGS
Можно увидеть фото Мансано с пакетом «Реала»?
https://twitter.com/henkslab/status/1380969499512471552
+11
-4
+7
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rigobersong
🤣🤣🤣

Вот это позорище конечно!:))
+20
-13
+7
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ну все, Перес все зарешал. Ставьте на победы Барсы по ЖК.
+20
-13
+7
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