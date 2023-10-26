Хиль Мансано назначен на матч «Барсы» и «Реала». В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес арбитра после удаления
RFEF объявила, что класико будет судить Хесус Хиль Мансано.
Арбитр будет работать на матче между «Барселоной» и «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги, который состоится 28 октября. Функции арбитра ВАР будет выполнять Гильермо Куадра Фернандес.
В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против «Осасуны» за две желтых карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.
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тот самый который уходил пакет с подарками)
Перес решил вообще не скрывать, что ставит своих судей?)
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1250816/hil-mansano-hesus 11.04.2021
Когда Барсу просто судят по факту - сразу предвзятость)) Это смешно))
Когда Хиль Мансано поставил в ворота Мадрида 3 пенальти в матче с Валенсией (дал еще один из них перебить) никто из Мадрида не говорил, что судья плохой. Там все было по факту.
Так что тот факт, что Мансано нормально судит (не идеально, но он по факту лучший из всех вариантов) вызывает у фанатов каталонцев истерику))
Если что, Мансано считает лучшим не я, а УЕФА, 21 матч в ЛЧ (у Мартинеса, который на втором месте по этому показателю - 4), номинация на звание лучшего арбитра в мире в 2022 году. Самый опытный судья (12 сезонов в Ла Лиге).
Вот это позорище конечно!:))