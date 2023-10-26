Хиль Мансано назначен на матч «Барсы» и «Реала». В 2022-м Левандовского дисквалифицировали на 3 игры за жест в адрес арбитра после удаления

RFEF объявила, что класико будет судить Хесус Хиль Мансано.

Арбитр будет работать на матче между «Барселоной» и « » в 11-м туре Ла Лиги, который состоится 28 октября. Функции арбитра ВАР будет выполнять .

В 2022 году Хиль Мансано удалил форварда «Барселоны» Роберта Левандовского на 30-й минуте матча против «Осасуны» за две желтых карточки. Уходя в подтрибунное помещение, поляк жестикулировал в адрес судьи, за что был дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к арбитру.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!