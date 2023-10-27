Вена (ATP). Медведев, Рублев, Хачанов, Синнер, Циципас, Зверев, Тиафу вышли в 1/4 финала

Теги результаты ATP Erste Bank Open Теннис

Андрей Рублев победил Маттео Арнальди во втором круге в Вене.

Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова.

В среду Карен Хачанов прошел Иржи Лехечку.

Сетка турнира здесь.

Erste Bank Open

Вена, Австрия

23 – 29 октября 2023

ATP 500

Призовой фонд – 2 409 835 евро

Открытые корты, хард

Второй круг

Карен Хачанов (Россия) Иржи Лехечка (Чехия)
6:3|6:1
Дата проведения
25 октября, 16.50
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Кэмерон Норри (Великобритания)
6:2|6:4
Дата проведения
25 октября, 20.45
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Томаш Махач (Чехия)
6:3|4:6|7:5
Дата проведения
26 октября, 17.40
Онлайн матча

 

Борна Гойо (Хорватия) Томми Пол (США)
6:3|6:4
Дата проведения
26 октября, 14.10
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Григор Димитров (Болгария)
3:6|6:2|6:4
Дата проведения
26 октября, 15.10
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Лоренцо Сонего (Италия)
6:2|6:4
Дата проведения
26 октября, 19.55
Онлайн матча

 

Фрэнсис Тиафу (США) Гаэль Монфис (Франция)
5:7|6:1|6:4
Дата проведения
26 октября, 21.50
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия) Маттео Арнальди (Италия)
7:5|6:3
Дата проведения
26 октября, 13.05
Онлайн матча

 

135 комментариев

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j48s9ts2sn
Ответ costa0545
Вроде всё умеет Даня, но вот игра у сетки это ахиллесова плита, но не дано ему играть у сетки, как же её не хватает, чёрт побери)))
точно плита?))
+29
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+28
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tallmuch
Ответ Антон Тимофеев
Григор в этом году прямо ожил зачем-то)))
А я, наоборот, рад. Хотя и не его болельщик. Играет-то болгарин красиво. Да, не хватает чуть мощи и, главное, характера. Но когда он в ударе, смотреть приятно. От ожившего Григора тур только выиграет.
+20
0
+20
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seregqua
30-ая победа в сезона у Карена, 5-ый раз в карьере дошел до этой отметки.
8-ой выход в четвертьфинал в сезоне (баланс 3-4) и 51-ый в карьере.

Посмотрим на матч с Медведевым/Димитровым, Карену любые очки будут полезны перед защитой 1/2 в Австралии
+18
0
+18
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инок
Григор играл хорошо, но Даня очень матёрый. С победой, Медведь!
+20
-3
+17
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gerr_max
Ответ Gao_Di
Кажется этого Ципу Шевченко не почувствует
Кажется Шевченко в Базели играет.
+17
-1
+16
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crankoff
Молодец, Даниил, дожал все-таки!
Очень тяжелый матч, Гриша отлично играл.
Думаю, с Кареном будет полегче.
+17
-2
+15
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Антон Тимофеев
Ответ Евгений Фабиянчук
хорошо я всё же чувствую Даню. После первого сета вообще не было сомнений, что развернет матч. (Напомню, что это тот самый Димитров, что на днях Алькарасу место указал)
Григор в этом году прямо ожил зачем-то)))
+15
-1
+14
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S.Graf
Спасибо, болгарин свободен.
Берлогу и Медведа с победой!
бабГаль, Габи, вас персонально))

Дальше Карен, ёпрст
+15
-6
+9
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ariete
В болгарского Федерера вселился базельский, а в Медведева вчерашний Карацев.
+10
-1
+9
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Док Аксель
Классный розыгрыш выдали и Даня у сетки сыграл аккуратно, смягчив мяч. Брейк вовремя сделал, а теперь взять свою подачу и отдыхать.
+9
-1
+8
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sammuilson
Медвед, такой медвед))), напугал меня первым сетом, а когда прибежал домой досмотреть последние сеты, афигел от уровня первой подачи Дани, это прям пропуск на трон), такой уверенности не видел. Сочувствую Каренчику, но как говорится "Боливар не выдержит двоих..."))
+9
-1
+8
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Дима Миронов
Карен уже ждёт Соперника в четвертьфинал,а соперник ещё не доиграл и матч первого круга)
+8
0
+8
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Док Аксель
Даню с победой и выходом в 1/4 финала турнира !
+9
-1
+8
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Евгений Фабиянчук
хорошо я всё же чувствую Даню. После первого сета вообще не было сомнений, что развернет матч. (Напомню, что это тот самый Димитров, что на днях Алькарасу место указал)
+12
-5
+7
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ДоминаторТенниса
Последние 2 гейма Медведев на уровне провел. Дмитрий Болгарин может обыграть Медведева только на грунте, точнее шансы обыграть на грунте будут повыше нежели на харде.
+6
0
+6
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Евгений Фабиянчук
всех с очередной красивой победой великого Медведева в Вене!
+9
-3
+6
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cosset
типичный Димитров) в самый важный и ответственный момент дрогнул и нагородил ошибок. что ж, уровень игрового мастерства не коррелирует с ментальным мастерством)
+7
-1
+6
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Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
всех с очередной красивой победой великого Медведева в Вене!
Нейшн, Йенсыч, Валерон - персонально, бгг
+7
-2
+5
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S.Graf
бейби-Федерер исполняет джокосмэш
Для полного комплекта надо ещё громко факнуть, почухать зад и расставить бутылочки по именам и званиям))
+7
-2
+5
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costa0545
Вроде всё умеет Даня, но вот игра у сетки это ахиллесова плита, но не дано ему играть у сетки, как же её не хватает, чёрт побери)))
+7
-2
+5
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goga70
Даниила с победой! Молодец собрался после проигранного первого сета.
+5
0
+5
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S.Graf
Ответ Sawka-promakawka
Карен в хорошей форме, жаль, что на Даниила выходит(
Не то слово, как жаль! Только-только начал выкарабкивается, и нате((
+9
-4
+5
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billy_pilgrim
Андрея с победой и билетами в Турин!
+5
0
+5
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Док Аксель
Андрея с победой и выходом в следующий круг. Молодец !
+5
-1
+4
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инок
В третьем сете все решиться. Удачи Дане.
+4
-1
+3
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