Вена (ATP). Медведев, Рублев, Хачанов, Синнер, Циципас, Зверев, Тиафу вышли в 1/4 финала
Андрей Рублев победил Маттео Арнальди во втором круге в Вене.
Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова.
В среду Карен Хачанов прошел Иржи Лехечку.
Сетка турнира здесь.
Erste Bank Open
Вена, Австрия
23 – 29 октября 2023
ATP 500
Призовой фонд – 2 409 835 евро
Открытые корты, хард
Второй круг
- Дата проведения
- 25 октября, 16.50
- Дата проведения
- 25 октября, 20.45
- Дата проведения
- 26 октября, 17.40
- Дата проведения
- 26 октября, 14.10
- Дата проведения
- 26 октября, 15.10
- Дата проведения
- 26 октября, 19.55
- Дата проведения
- 26 октября, 21.50
- Дата проведения
- 26 октября, 13.05
8-ой выход в четвертьфинал в сезоне (баланс 3-4) и 51-ый в карьере.
Посмотрим на матч с Медведевым/Димитровым, Карену любые очки будут полезны перед защитой 1/2 в Австралии
Очень тяжелый матч, Гриша отлично играл.
Думаю, с Кареном будет полегче.
Берлогу и Медведа с победой!
бабГаль, Габи, вас персонально))
Дальше Карен, ёпрст
Для полного комплекта надо ещё громко факнуть, почухать зад и расставить бутылочки по именам и званиям))