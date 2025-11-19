Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»

Черданцев о Карпине: интересно, как «Динамо» его выбирало.

Георгий Черданцев хотел бы знать, почему руководство «Динамо» в начале сезона остановилось на кандидатуре Валерия Карпина .

– Сможет ли Гусев второй раз проявить себя в «Динамо»?

– Можно вспомнить, о чем мы говорили перед началом сезона, когда было понятно, что Марцел Личка уходит.

Я сказал, что Гусев, будучи из его тренерского штаба, уже готов к самостоятельной работе. Другой вопрос – рискнет ли руководство «Динамо » доверить ему команду.

Но вместо того, чтобы рискнуть с Гусевым , они ударились в ничего не гарантирующее назначение Карпина. Перед паузой на матчи сборных мы говорили, что уход Карпина никого не удивит, потому что судят по результатам. Но мы не знаем всех обстоятельств этого решения.

Интересно, какие критерии тогда повлияли на выбор руководства «Динамо»? Хотелось бы их выслушать.

Как люди рассуждают: Личка был в одном очке от чемпионства, значит, мы его уволим и возьмем другого тренера, кто сделает результат лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина? Мне интересно понять, насколько это был больший или меньший риск, чем оставить Гусева.

Тем более что все коллеги Валерия Георгиевича высказались по этому поводу. Все в один голос говорили, что это был огромный риск – назначать тренера сборной по совместительству. Сидеть на двух стульях и разрываться на две работы – это не «Ростов », это другая история. Тут большее внимание к клубу. Априори понятно, что это тяжело. То есть это тоже риск. Рискнули – не угадали, – сказал комментатор.