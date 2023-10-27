Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»
Дмитрий Воронков дебютировал в НХЛ, отметившись передачей и дракой в 1-м матче.
Форвард «Коламбуса» принял участие в игре регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 ОТ).
23-летний россиянин отметился результативной передачей и набрал 9 минут штрафа, в том числе 5 – за драку с Арбером Зекаем на 5-й минуте.
Она произошла после того, как Воронков толкнул защитника «Канадиенс» в борт (за это получил малый штраф).
Сегодня нападающий (08:21, 2:17 – в большинстве, «0») также отметился 1 силовым приемом.
Честно говоря, сначала в комменты залез и подумал, что там без шансов было, а по видео Воронков вообще активно и неплохо начал и если бы драка была не возле борта вообще неизвестно, чем бы закончилось всё)