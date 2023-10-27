Дмитрий Воронков дебютировал в НХЛ, отметившись передачей и дракой в 1-м матче.

Форвард « » принял участие в игре регулярного чемпионата с « » (3:4 ОТ).

23-летний россиянин отметился результативной передачей и набрал 9 минут штрафа, в том числе 5 – за драку с на 5-й минуте.

Она произошла после того, как Воронков толкнул защитника «Канадиенс» в борт (за это получил малый штраф).

Сегодня нападающий (08:21, 2:17 – в большинстве, «0») также отметился 1 силовым приемом.