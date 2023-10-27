Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»

Теги драки Монреаль Коламбус НХЛ Дмитрий Воронков Арбер Зекай Хоккей

Дмитрий Воронков дебютировал в НХЛ, отметившись передачей и дракой в 1-м матче.

Форвард «Коламбуса» принял участие в игре регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 ОТ). 

23-летний россиянин отметился результативной передачей и набрал 9 минут штрафа, в том числе 5 – за драку с Арбером Зекаем на 5-й минуте.

Она произошла после того, как Воронков толкнул защитника «Канадиенс» в борт (за это получил малый штраф). 

Сегодня нападающий (08:21, 2:17 – в большинстве, «0») также отметился 1 силовым приемом. 

117 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
грязно сыграл и получил за это в будку. все по делу
+70
-16
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fanático
Не самый умный способ заехать в лигу выбрал, очень глупо. Два тупейших удаления за 8 минут, две грязи. Толчок на борт, а затем удар в голову малышу Харрису во втором периоде. Там по идее 2+2 должны были быть. Главный тренер не в восторге от такого дебюта. Паскаль Венсан: - Он провел больше времени в штрафном боксе, чем на нашей скамейке.
+55
-4
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Да уж, представляю, чтобы тут написали, если бы Ворон упавшего начал бить. Достойно смотрелся, молодец.
+48
-14
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Селезнёв
Получил по репе, ха-ха.это не в КХЛ тебе быковать.осадили на раз бычка
+51
-19
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raspisanie77
Ответ Demedieu
чувствую будут лепить из него игрока типа Шона Эйвери. будет бегать провоцировать лидеров на драки и сидеть пол игры в штрафниках. таланта и способностей все равно нет, а так хоть играть будет
Таланта нет у тех, кто на диване критикует, а он в НХЛ играет, в голе в первой же игре поучаствовал, отдав важный секандарь после борьбы.
+42
-10
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mantruck
Я ещё вчера писал, что Монреалю надо отрабатывать игру в большинстве, другого от Ворона ничего не ожидаешь, обычный быдлан более-менее умеющий играть в хоккей
+26
-4
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Smolensky
Нормально ему по тыкве двинули. Глядишь поиграет пару сезонов в АХЛ или НХЛ и желание драться пропадёт
+32
-12
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
То есть помимо драки он ещё дважды удалился при таком скромном времени? Ну это очень много и очень плохо.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pirelli
Ответ Bartez1986
грязно сыграл и получил за это в будку. все по делу
Да не так чтобы прям получил, сам тоже втащил пару раз.. )
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Джекай не форвард, а защитник так-то) ну и не показал ничего в драке до тех пор, пока не повалил Воронкова. В ответной драке с Ривсом тяжеловато будет)
Наконец-то адекватные и объективные ценители хоккейных драк подъехали👍
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Джекай не форвард, а защитник так-то) ну и не показал ничего в драке до тех пор, пока не повалил Воронкова. В ответной драке с Ривсом тяжеловато будет)
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1960лоцман
Ответ Серый
С этим соглашусь, в Авангарде за все время с ним, смешно даже, один лишь Стась решился подраться.
Да он в КХЛ избирательно дрался , например с Карпухиным вообще не конфликтовал, понимал чем это чревато
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Мда, насколько же здесь публика ослепла из-за ненависти к Воронкову) знатно отхватил по щам😂да-да, вы правы, все, его проучили, больше драться и хитовать не будет, обратно поедет!
+21
-11
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Ответ Серый
Наконец-то адекватные и объективные ценители хоккейных драк подъехали👍
Благодарю)
Честно говоря, сначала в комменты залез и подумал, что там без шансов было, а по видео Воронков вообще активно и неплохо начал и если бы драка была не возле борта вообще неизвестно, чем бы закончилось всё)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
чувствую будут лепить из него игрока типа Шона Эйвери. будет бегать провоцировать лидеров на драки и сидеть пол игры в штрафниках. таланта и способностей все равно нет, а так хоть играть будет
+17
-9
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Романов
Он какой то неадекватный
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Можно с чистой совестью возвращаться в Казань)
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Великий Кукурузо
это было прогнозируемо,там просто драться не с кем больше. Посмотрим что он против качественных бойцов покажет😬
Каких еще качественных, эксперт, этот Зекай недавно Ривза опрокинул) А у Хабс и Пеццетта мог скинуть краги.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Адилов
драка была предсказуема) это не наш колхоз, там долго смотреть на его выкрутасы не стали)
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
зашел в хату - подрался с Зеком)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Великий Кукурузо
Ривз не ожидал нападения, поэтому он и смог что-то показать
Это не отменяет того факта, что Зекай - качественный боец для нынешней НХЛ.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Azevedo51
Комментарий скрыт
Будем объективны, в будку тут серьезно вообще никто не получил. Ну а уровень Тимкина мы наглядно видели вчера.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Воронин
что за отношение? порадовались бы за Нашего парня!
+16
-12
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Booligan
Ответ Серый
Мда, насколько же здесь публика ослепла из-за ненависти к Воронкову) знатно отхватил по щам😂да-да, вы правы, все, его проучили, больше драться и хитовать не будет, обратно поедет!
А зачем за него болеть? Бестолковый грязный провокатор в духе Емелина или Назарова, ни играть, ни драться толком не умеет. Я лучше за Капризова поболею или за молодого Мирошниченко... Минтюков вон в каждой игре очки набирает....
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kranmash
Все правильно сделал.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий