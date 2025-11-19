Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»

Антони: Месси – пример для подражания.

Бразилец Антони рассказал, что Лионель Месси был его кумиром в детстве.

«Месси – это для меня пример для подражания. Я очень рад, что забил тот потрясающий гол [«Лиону» в стиле аргентинца]. Я с детства следил за Месси. Его история невероятна, его уважают все, в том числе и я.

Я всегда за ним следил, всегда восхищался его игрой», – сказал вингер «Бетиса».