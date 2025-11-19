Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
Антони: Месси – пример для подражания.
Бразилец Антони рассказал, что Лионель Месси был его кумиром в детстве.
«Месси – это для меня пример для подражания. Я очень рад, что забил тот потрясающий гол [«Лиону» в стиле аргентинца]. Я с детства следил за Месси. Его история невероятна, его уважают все, в том числе и я.
Я всегда за ним следил, всегда восхищался его игрой», – сказал вингер «Бетиса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
