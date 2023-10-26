Андре Онана заступился за партнера по «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Напомним, после матча с «Копенгагеном» (1:0) выложил в твиттере фотографию, на которой и другие игроки « » празднуют сэйв после пенальти, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Вскоре аргентинец удалил твит после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

Сам голкипер прокомментировал эту ситуацию.

«Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что имел в виду : силу и мощь.

Эта тема не должна получить развития», – написал Онана в сторис инстаграма.

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