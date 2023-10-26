Онана о посте с эмодзи гориллы: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия соцсети Андре Онана Алехандро Гарначо Футбол

Андре Онана заступился за партнера по «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

Напомним, после матча с «Копенгагеном» (1:0) выложил в твиттере фотографию, на которой Онана и другие игроки «МЮ» празднуют сэйв после пенальти, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Вскоре аргентинец удалил твит после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.

Сам голкипер прокомментировал эту ситуацию.

«Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что имел в виду Гарначо: силу и мощь.

Эта тема не должна получить развития», – написал Онана в сторис инстаграма.

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103 комментария

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DiMANUTD
Мужчина!
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-4
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Плевал я
Адекватный человек.
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MstAndreev
Угомонил поехавших)
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Sarumian
Ответ DiMANUTD
Мужчина!
Винисиус: "Онана - расист !"
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Александр Опёнышев
Онана: Гарначо имел в виду силу и мощь
Гарначо: в смысле, это ж обезьяна
+159
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igls54
Я не Винисиус! - добавил Онана
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Andrei Bandalak
А вот и адекватность! Мужик!! Как не хватает такие мнения в реальной жизни!!!
+98
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xDe xDe
Гориллы - очень сильные, умные и чрезвычайно миролюбивые приматы. Фиг знает, имхо, отличный комплимент, без шуток.
+93
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Люблю Марго Робби
Ответ Руслан1313
И что теперь будет расследовать ФА?😁
Ну Кавани за переписку с другом умудрились 3 матча влепить, так что я б не спешил радоваться)
+79
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Men77
Ответ Амин Чич
Ситуация меняет мнения! Вот если бы он пропустил и они проиграли, тут же обратное написал бы.
если бы он пропустил и они проиграли, то Гарначо бы вообще не выставлял такой пост
+77
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Andrey Chernyaev
сейчас Винисиус расскажет ему, как нужно было отреагировать😝
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Михо
Образцовый ответ. Браво Онана, это даже круче чем обитый пеналь)
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hulk&boloto
Ответ xDe xDe
Гориллы - очень сильные, умные и чрезвычайно миролюбивые приматы. Фиг знает, имхо, отличный комплимент, без шуток.
Принято людей оскорблять животными, но люди этого не стоят...
+28
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Да, та самая летучая мышь
Не удивлюсь если клоуны с ФА теперь забанят не только Гарначо, а и самого Онану
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Руслан1313
Ответ Люблю Марго Робби
Ну Кавани за переписку с другом умудрились 3 матча влепить, так что я б не спешил радоваться)
Ну да, с Кавани вообще дичь была полная. Эти ушлепки будут учить как друзьям общаться 🤦🏻‍♂️
+25
-2
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Руслан1313
И что теперь будет расследовать ФА?😁
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Cemal Mustafaoglu
Ответ Sarumian
Винисиус: "Онана - расист !"
У кого то обсессия с Винисиусом, я так понял
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Данил
Мудрый и справедливый Кинг-Конг!
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Tun
это правда, задрали белые токсики, в основном прогрессивные женщины, поднимающие вой, когда кто-то переоделся в мексиканца/китайца
+11
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Акира_1
Респект, что Онана не устроил очередной расисткий скандал, а Гарначо повезло, если бы это был не его партнёр по клубу, то он бы уже был в зоне отстранения МЮ с Санчо. 😄😄
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Почтенный эльф
А брошенный банан символизирует зрелость и ранимую душу в обёртке внешней невозмутимости.
+7
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Proper Chels
Понятия не имею, как АПЛ развивается, учитывая какие клоуны сидят в ФА.
Причем они были клоунами далеко до расистских скандалов.
Что не новость связанная с ФА, то кринж, и так на протяжении последних лет 20.
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xDe xDe
Ответ Sarumian
Мощные и красивые.
Самое главное, что они совершенно неагрессивные. Если гориллу провоцировать, она атакует, но лишь с целью отпугнуть - на очень близком расстоянии обезьяна обязательно остановится. Невольно задумываешься, кто ещё разумный - мы или гориллы. Людям бы пример брать.
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Tristan...
Ответ alkoGOLic
Что об этом беспределе думает Председатель Винисиус?
Мысли Винисиуса «и ты, Брут...»
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Alisher Buranov
С кем не бывает, зря Гарначо гориллу поставил, вот если бы козла поставил тогда уже можно обижаться. Хотя некоторые бы это по своему истолковали бы G.O.A.T. 🔥🔥🔥🔥
+5
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