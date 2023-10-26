Онана о посте с эмодзи гориллы: «Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь»
Андре Онана заступился за партнера по «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Напомним, после матча с «Копенгагеном» (1:0) выложил в твиттере фотографию, на которой Онана и другие игроки «МЮ» празднуют сэйв после пенальти, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Вскоре аргентинец удалил твит после замечаний о том, что эмодзи могут быть истолкованы как проявление расизма.
Сам голкипер прокомментировал эту ситуацию.
«Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что имел в виду Гарначо: силу и мощь.
Эта тема не должна получить развития», – написал Онана в сторис инстаграма.
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Гарначо: в смысле, это ж обезьяна
Причем они были клоунами далеко до расистских скандалов.
Что не новость связанная с ФА, то кринж, и так на протяжении последних лет 20.