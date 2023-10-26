«Авангард» победил «Салават» – 1:0. 36-летний Проскуряков сделал второй шатаут в сезоне, отразив 22 броска
Илья Проскуряков ни разу не пропустил в матче против «Салавата Юлаева».
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Победную и единственную шайбу в матче забросил нападающий «Авангарда» Никита Холодилин на 53-й минуте в третьем периоде.
36-летний голкипер омской команды Илья Проскуряков отразил все 22 броска и во второй раз сыграл на ноль в этом сезоне. Ранее вратарь сделал шатаут в матче с московским «Динамо» (3:0).
«Салават Юлаев» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Авангард» – на шестой позиции. У клубов по 27 очков и по 22 проведенных матча.
И что за гений в воротах Авангарда играет?)
Илья красавец, монструозно ворвался