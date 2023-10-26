«Авангард» победил «Салават» – 1:0. 36-летний Проскуряков сделал второй шатаут в сезоне, отразив 22 броска

Илья Проскуряков ни разу не пропустил в матче против «Салавата Юлаева».

«Авангард» обыграл « » (1:0) в матче Фонбет чемпионата .

Победную и единственную шайбу в матче забросил нападающий « » на 53-й минуте в третьем периоде.

36-летний голкипер омской команды отразил все 22 броска и во второй раз сыграл на ноль в этом сезоне. Ранее вратарь сделал шатаут в матче с московским «Динамо» (3:0).

«Салават Юлаев» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Авангард» – на шестой позиции. У клубов по 27 очков и по 22 проведенных матча.