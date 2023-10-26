«Авангард» победил «Салават» – 1:0. 36-летний Проскуряков сделал второй шатаут в сезоне, отразив 22 броска

Теги Авангард Салават Юлаев Илья Проскуряков КХЛ Михаил Кравец Никита Холодилин Хоккей

Илья Проскуряков ни разу не пропустил в матче против «Салавата Юлаева».

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» (1:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Победную и единственную шайбу в матче забросил нападающий «Авангарда» Никита Холодилин на 53-й минуте в третьем периоде.

36-летний голкипер омской команды Илья Проскуряков отразил все 22 броска и во второй раз сыграл на ноль в этом сезоне. Ранее вратарь сделал шатаут в матче с московским «Динамо» (3:0).

«Салават Юлаев» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции, «Авангард» – на шестой позиции. У клубов по 27 очков и по 22 проведенных матча.

37 комментариев

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pavelrytov@icloud.com
Илья молодец, удачно в Омск заехал!
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Rodgeras
Вот, что значит нормальный ловуха!
+11
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KaizerSoze
Боевая игра двух крутых команд на высоких скоростях, Авангард был получше и точно наиграли на победу, много опаснейших моментов, которые могли реализовать лидеры. Офигенный матч и офигенная победа!

И что за гений в воротах Авангарда играет?)
Илья красавец, монструозно ворвался
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Михаил Барвинский
адекватные омские с победой вас, Салавату удачи в домашних играх, так держать, всё в порядке, молодцы💚💚💚
+9
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sd4fmwrvz8
Очень равная игра , авангарду чуть больше повезло , с победой омичи 🤝
+5
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pavelrytov@icloud.com
Ответ Archi Muha
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Илья это вратарь, фамилия у него Проскуряков) Никита это нападающий, фамилия у него Холодилин, и да он тоже молодец, не все нападающие 2 шайбы за сезон забивают))))
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urec18@mail.ru
Ответ Archi Muha
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про воротчика речь
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Олег Тихонюк
Однозначно Илья пока в авторитете так держать!
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Антон Фёдоров
молодчики, но нужен центр для первого звена. ну, кипер тоже нужен.
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Фирдаус Ахметгареев
Как слабо сыграли в большинстве, так нельзя играть.
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mitya.mitya.seleznev@mail.ru
Ответ Фирдаус Ахметгареев
Авангарду очень далеко до Салавата, пока учитесь играть у Салавата
У нас и по очкам и по играм равенство
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Vadik Nikitin
Ответ Фирдаус Ахметгареев
Я в смысле , что вы болеете за Салават.
аааа
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Vadik Nikitin
да, хожу только она Уфу на арену сегодня тоже был
Наш башкиренок.
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Фирдаус Ахметгареев
Ответ Vadik Nikitin
Есть такое, но это надеюсь вопрос времени, я сам хоккеист авангард 2010/1 а болею за Уфу)
Vadik Nikitin а живёшь. тоже в Омске?
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Vadik Nikitin
Ответ Фирдаус Ахметгареев
Как слабо сыграли в большинстве, так нельзя играть.
не все игры бывают удачные, но а так согласен
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mitya.mitya.seleznev@mail.ru
Ответ Фирдаус Ахметгареев
Авангарду очень далеко до Салавата, пока учитесь играть у Салавата
чему учиться ?
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Aleks O
Ответ urec18@mail.ru
авангард показал место Салавату -в салатнице
смешной
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Kipsone
Ответ urec18@mail.ru
авангард показал место Салавату -в салатнице
Игра была равна, без слова *овна. Хорошая игра. Главное что все знают где кому место))
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Михаил Барвинский
Ответ Vadik Nikitin
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😂👍
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Vadik Nikitin
Ответ urec18@mail.ru
авангард показал место Салавату -в салатнице
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Анатолий Растопченко
Да Проскуряков внес спокойствие в оборону Авангарда и команда это почувствовала. Хватит ли его на длительный срок - неизвестно, но хотелось бы.
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Ыжык
Всю игру не видел, но то что видел вполне норм. Большинство конечно так себе, особенно если это не первое звено.
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Angelgirl
К сожалению в те годы когда у Авангарда были возможно сильнейшие составы в лиге, вратари уровню команды не соответствовали, по-этому были неожиданные и крайне неприятные поражения.
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