Форвард «Зенита» Иван Сергеев выбрал между Москвой и Санкт-Петербургом.

– Ты вообще ведь поиграл во многих городах. Какой самый любимый?

– Сейчас – Санкт-Петербург. В Самаре тоже было классно – там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой-то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города.

Москва и Петербург – наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах. Возможностей больше. Думаю, в других странах так же – из маленьких городов все хотят перебраться в большие – учиться, работать.

– Вечный вопрос: что круче – Москва или Питер?

– Для меня Санкт-Петербург.

– В чем их главное различие?

– Ну, первое, это погода. В Петербурге резкая смена погоды – солнце, а потом раз – и ливень. В Москве такого нет. Плюс отличается менталитет людей. В Москве на тебя не обращают внимания – могут в час пик толпой занести в метро и так же вынести. В Петербурге такого нет, сам город более спокойный, интеллигентный.

Во всех туристических местах я уже побывал, очень круто. Но если приезжают родители, сестра или друзья – хожу с ними по второму, третьему разу. Не могу же отправить их гулять, а сам дома остаться, – сказал .

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