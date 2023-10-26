Сергеев считает Петербург лучше Москвы: «В Москве на тебя не обращают внимания, могут в час пик толпой занести в метро и вынести. Петербург более спокойный, интеллигентный»
Форвард «Зенита» Иван Сергеев выбрал между Москвой и Санкт-Петербургом.
– Ты вообще ведь поиграл во многих городах. Какой самый любимый?
– Сейчас – Санкт-Петербург. В Самаре тоже было классно – там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой-то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города.
Москва и Петербург – наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах. Возможностей больше. Думаю, в других странах так же – из маленьких городов все хотят перебраться в большие – учиться, работать.
– Вечный вопрос: что круче – Москва или Питер?
– Для меня Санкт-Петербург.
– В чем их главное различие?
– Ну, первое, это погода. В Петербурге резкая смена погоды – солнце, а потом раз – и ливень. В Москве такого нет. Плюс отличается менталитет людей. В Москве на тебя не обращают внимания – могут в час пик толпой занести в метро и так же вынести. В Петербурге такого нет, сам город более спокойный, интеллигентный.
Во всех туристических местах я уже побывал, очень круто. Но если приезжают родители, сестра или друзья – хожу с ними по второму, третьему разу. Не могу же отправить их гулять, а сам дома остаться, – сказал Сергеев.
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В Москве невозможно свой день планировать. Идёшь себе по своим делам, никого не трогаешь, а тебя толпа возьми и в метро заталкивает, и где-нибудь в Алтуфьево выплюнет
просто к Питеру в таких событиях больше внимания, т.к. расчленяют в том числе всякие доктора наук и интеллигенция ...
Через пару лет окажется в Екатеринбурге, лучшим городом для него будет столица Урала.
В Петербурге вообще льготные условия для карт МИР и ЕКП.
Интересно, что все перечисленные вами плюсы - это не Питер. От Питера к ним просто ближе, чем от Москвы. Не кажется ли вам, что это примерно как сравнивать хрущёвки в Свиблово и Новогиреево и утверждать, что свибловская гораздо лучше только потому, что оттуда ближе ехать до Третьяковки?