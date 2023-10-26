Сергеев считает Петербург лучше Москвы: «В Москве на тебя не обращают внимания, могут в час пик толпой занести в метро и вынести. Петербург более спокойный, интеллигентный»

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев Футбол

Форвард «Зенита» Иван Сергеев выбрал между Москвой и Санкт-Петербургом.

– Ты вообще ведь поиграл во многих городах. Какой самый любимый?

– Сейчас – Санкт-Петербург. В Самаре тоже было классно – там лето с мая по сентябрь, очень тепло. Когда играли в «Строгино» и «Торпедо», очень нравилась Москва. Но в какой-то момент она мне приелась, перестал получать удовольствие от этого города.

Москва и Петербург – наши мегаполисы, туда все едут. Уровень жизни там, естественно, выше, чем в регионах. Возможностей больше. Думаю, в других странах так же – из маленьких городов все хотят перебраться в большие – учиться, работать.

– Вечный вопрос: что круче – Москва или Питер?

– Для меня Санкт-Петербург.

– В чем их главное различие?

– Ну, первое, это погода. В Петербурге резкая смена погоды – солнце, а потом раз – и ливень. В Москве такого нет. Плюс отличается менталитет людей. В Москве на тебя не обращают внимания – могут в час пик толпой занести в метро и так же вынести. В Петербурге такого нет, сам город более спокойный, интеллигентный.

Во всех туристических местах я уже побывал, очень круто. Но если приезжают родители, сестра или друзья – хожу с ними по второму, третьему разу. Не могу же отправить их гулять, а сам дома остаться, – сказал Сергеев.

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203 комментария

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Valentin Efimenko
Тут по-моему все очевидно предельно. Питер это вообще оазис в российской пустыне. Люди абсолютно другие - добрые, отзывчивые, интеллигентные, воспитанные. Правда, иногда расчленяют друг друга - но это мелочи.Сколько по России не ездил - ну нет таких людей нигде.
+412
-47
+365
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Aleksey Yashin
"могут в час пик толпой занести в метро и так же вынести"

В Москве невозможно свой день планировать. Идёшь себе по своим делам, никого не трогаешь, а тебя толпа возьми и в метро заталкивает, и где-нибудь в Алтуфьево выплюнет
+278
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JENNINGS
Ритм жизни в Москве и правда быстрее, но по поводу «вынести толпой» - сейчас давно такого нет, даже в час-пик на Выхино. МЦД, МЦК, диаметры не только улучшают транспортную доступность, но и здорово разгружают основные линии метро
+163
-2
+161
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Владислав88
В Москве хотя целиком заносят и выносят, в Питер могут и по частям 😁
+130
-6
+124
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Vovker
Ответ Valentin Efimenko
Тут по-моему все очевидно предельно. Питер это вообще оазис в российской пустыне. Люди абсолютно другие - добрые, отзывчивые, интеллигентные, воспитанные. Правда, иногда расчленяют друг друга - но это мелочи.Сколько по России не ездил - ну нет таких людей нигде.
Расчленяют везде абсолютно)
просто к Питеру в таких событиях больше внимания, т.к. расчленяют в том числе всякие доктора наук и интеллигенция ...
+105
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Vladislav II
Ответ JENNINGS
Ритм жизни в Москве и правда быстрее, но по поводу «вынести толпой» - сейчас давно такого нет, даже в час-пик на Выхино. МЦД, МЦК, диаметры не только улучшают транспортную доступность, но и здорово разгружают основные линии метро
Сам из Питера, но много где был в мире. Сейчас временно живу в Москве и 100% подписываюсь. Московское метро лучшее, что я видел в мире. И по красоте, и по удобству, и по загруженности. Очень комфортно можно доехать. Особенно радует, что появилась возможность оплаты сразу картой в турникет и не нужно стоять за билетом)
+94
-5
+89
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1OOOOOO
Если внимательно прочитать ответы на вопросы про лучший город, у Ивана всё просто: "Где он сейчас живёт и играет, там лучше".

Через пару лет окажется в Екатеринбурге, лучшим городом для него будет столица Урала.
+46
-3
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Кирилл Дубасов
Просто Иван не был в метро в 7-8 утра) и на конечных станциях типо Девяткино или Парнаса) там бы тоже внесли как в Москве
+31
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Andreas Shev
Иван, welcome to Krasnoyarsk. Тут ещё спокойнее и с метро проблем не будет. Нет метро, нет и проблем)
+28
0
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Алексей Иванов
Ответ schwein
Как вообще можно сравнивать Питер и Москву? В часе езды от моего дома карельский перешеек, красивейшие сосновые леса, озера, скалы, горнолыжные курорты, грибы, ягоды. Красота одним словом. А что в часе езды от Москвы? Новая Москва?
В Москве нет болот. Климат лучше на два градуса . За час от города есть красивые леса, пляжи. Дороги не такие узкие
+37
-12
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Любитель побеждать
Зимой Питер особенно хорош)))
+17
0
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Константин Эсперов
Ответ Vovker
Расчленяют везде абсолютно) просто к Питеру в таких событиях больше внимания, т.к. расчленяют в том числе всякие доктора наук и интеллигенция ...
Тихо и по доброму .
+20
-4
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mekafff
Ответ Vladislav II
Сам из Питера, но много где был в мире. Сейчас временно живу в Москве и 100% подписываюсь. Московское метро лучшее, что я видел в мире. И по красоте, и по удобству, и по загруженности. Очень комфортно можно доехать. Особенно радует, что появилась возможность оплаты сразу картой в турникет и не нужно стоять за билетом)
Видимо вы давно не выезжали за пределы Москвы, так как в любом метро в России проезд можно оплатить картой в турникете. Даже в том же Новосибе.

В Петербурге вообще льготные условия для карт МИР и ЕКП.
+18
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Digger86
Ответ 1OOOOOO
Если внимательно прочитать ответы на вопросы про лучший город, у Ивана всё просто: "Где он сейчас живёт и играет, там лучше". Через пару лет окажется в Екатеринбурге, лучшим городом для него будет столица Урала.
Так к жизни и надо относиться )
+15
-1
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Иван Помидоров
Ответ кадет как 1979
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Думаю, это был сарказм)
+14
0
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трович
Ответ schwein
Как вообще можно сравнивать Питер и Москву? В часе езды от моего дома карельский перешеек, красивейшие сосновые леса, озера, скалы, горнолыжные курорты, грибы, ягоды. Красота одним словом. А что в часе езды от Москвы? Новая Москва?
"Карельский перешеек, красивейшие сосновые леса, озера, скалы, горнолыжные курорты, грибы, ягоды. Красота одним словом"

Интересно, что все перечисленные вами плюсы - это не Питер. От Питера к ним просто ближе, чем от Москвы. Не кажется ли вам, что это примерно как сравнивать хрущёвки в Свиблово и Новогиреево и утверждать, что свибловская гораздо лучше только потому, что оттуда ближе ехать до Третьяковки?
+16
-2
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Bill Zapulil
Если толпой заносят и выносят из метро - это интеллигентно и даже гостеприимно!
+14
-1
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ Valentin Efimenko
Тут по-моему все очевидно предельно. Питер это вообще оазис в российской пустыне. Люди абсолютно другие - добрые, отзывчивые, интеллигентные, воспитанные. Правда, иногда расчленяют друг друга - но это мелочи.Сколько по России не ездил - ну нет таких людей нигде.
Мне ещё Нижний Новгород нравится. Очень красивый город. Люди тоже приятные.
+13
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Товарищ Наркотик
В начале нулевых города были +- равны. Сейчас Москва на две головы выше
+16
-4
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Ninjah
Ответ Valentin Efimenko
Тут по-моему все очевидно предельно. Питер это вообще оазис в российской пустыне. Люди абсолютно другие - добрые, отзывчивые, интеллигентные, воспитанные. Правда, иногда расчленяют друг друга - но это мелочи.Сколько по России не ездил - ну нет таких людей нигде.
Я тоже так могу. Москва прекрасный город с прекрасными людьми, правда иногда они отрезают голову детям и ходят с ней возле метро.
+21
-10
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Bartez1986
Ответ JENNINGS
Ритм жизни в Москве и правда быстрее, но по поводу «вынести толпой» - сейчас давно такого нет, даже в час-пик на Выхино. МЦД, МЦК, диаметры не только улучшают транспортную доступность, но и здорово разгружают основные линии метро
был в Москве 2 года назад с семьей. метро приятно удивило. очень комфортно, все понятно, что и как. в вагоны никто не заносил.
+12
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SadButTrue
Ответ Roman Bukhantsov
Как человек, проживший несколько лет и там и там, могу сказать, что это чушь полная, Москва гораздо лучше, Питер по сравнению с Москвой деревня
Как человек, проживший несколько лет и там и там, могу сказать, что это чушь полная, в Москве не являясь долларовым миллионером жить невозможно. Климат в Москве немного лучше (зато осенью и зимой холоднее), но перенаселенность ужасная, выехать за город в хорошую погоду очень трудно. И подавляющее большинство живут не на Патриарших прудах, а на какой-нибудь Полежаевской или в Ясенево и жизнь там не то, чтобы сильно отличается от спальных районов Питера, разве что гораздо дороже жильё. Много станций метро это конечно хорошо, но жизнь не только из метро состоит.
+18
-8
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Roman Bukhantsov
Как человек, проживший несколько лет и там и там, могу сказать, что это чушь полная, Москва гораздо лучше, Питер по сравнению с Москвой деревня
+28
-20
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JohnySPB
Ответ Богдан Хабриев
Был там неделю в октябре. Планировать невозможно ничего: утром встал — солнечно, через 10 минут ливень, еще через 10 — град. Зонт не спасает, его тупо сдувает. И так было почти каждый день. В Москве климат тоже не подарок, но хотя бы предсказуемый. Плюс Петербург показался каким-то неухоженным. Как будто людям плевать на красоту вокруг, все запущенное, мусорок нет, тротуары разбитые, плитка торчит.
Город прозябает последние 10 лет. Как ушла Матвиенко, и ставят непонятных усатых персонажей, которые к городу никакого отношения не имеют. Не делается ничего, а зимой вообще ужас какой-то в центре.
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Евгений Шевченко
Ответ Любитель побеждать
Зимой Питер особенно хорош)))
ага. особенно с неубранным снегом. прям кайф
+11
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