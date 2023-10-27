НХЛ. «Питтсбург» победил «Колорадо», «Тампа» разгромила «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон»

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«Питтсбург» победил «Колорадо» (4:0) в матче чемпионата НХЛ.

«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» (6:0), «Эдмонтон» проиграл «Рейнджерс» (0:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Анахайм 3:4 (0:1, 3:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Гудас (Строум, Вааканайнен)
1:1 – 21 Койл (Макэвой, Пастрняк)
2:1 – 23 Гжельчик (Пойтрас, Макэвой)
3:1 – 36 Пастрняк (Макэвой, Заха)
3:2 – 58 Карлссон (Кэррик, Терри)
3:3 – 59 Терри (Строум, Минтюков)
3:4 – 62 Мактавиш (Лакомб, Карлссон)
Вратари: Улльмарк 28/32 – Гибсон 27/30.

 

Каролина – Сиэтл 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Бьоркстранн (Олексяк, Шварц)
0:2 – 14 Шор (Бьоркстранн)
1:2 – 18 Нечас (Котканиеми, Бантинг)
2:2 – 55 Котканиеми (Шей, Нечас)
3:2 – 64 Нечас (Ахо, Деанджело)
Вратари: Андерсен 24/26 – Даккор 42/45.

 

Детройт – Виннипег 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Элерс (Сэмберг, Перфетти)
0:2 – 17 Коннор (Моррисси)
1:2 – 23 Рэймонд (Зайдер, Ларкин)
1:3 – 50 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури)
1:4 – 58 Нидеррайтер (Эпплтон)
Вратари: Раймер 25/28 – Хеллибак 35/36.

 

Монреаль – Коламбус 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Рословик (Веренски, Годро)
0:2 – 17 Бемстрем (Рословик, Проворов)
1:2 – 21 Сузуки ()
1:3 – 33 Бемстрем (Воронков, Рословик)
2:3 – 39 Мэтисон (Кофилд, Сузуки)
3:3 – 47 Монахан (Мэтисон, Кофилд)
4:3 – 64 Кофилд (Харрис, Сузуки)
Вратари: Монтембо 33/36 – Мерзликин 25/29.

 

Питтсбург – Колорадо 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Смит ()
2:0 – 16 Смит (Раст, Малкин)
3:0 – 26 Эллер (Р. Зогорна)
4:0 – 50 Кросби (Генцел)
Вратари: Джерри 31/31 – Георгиев 20/24, Просветов 5/5.

 

Тампа-Бэй – Сан-Хосе 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 1 Пойнт (Пербикс, Сергачев)
2:0 – 6 Эйссимонт (Пербикс, де Хаан)
3:0 – 19 Стэмкос (Сергачев, Кучеров)
4:0 – 24 Хэйгл (Хедман, Барре-Буле)
5:0 – 27 Пол (Хедман, Стэмкос)
6:0 – 45 Гленденинг (Рэддиш, Шири)
Вратари: Юханссон 23/23 – Кяхкенен 9/10, Блэквуд 16/21.

 

Айлендерс – Оттава 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Хорват (Добсон, Палмиери)
2:0 – 13 Клаттербак (Сизикас)
2:1 – 26 Жиру (Норрис, Штюцле)
2:2 – 32 Чикран (Келли, Шартье)
3:2 – 46 Добсон (Хорват, Барзэл)
Вратари: Сорокин 45/47 – Корписало 35/38.

 

Филадельфия – Миннесота 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Дата проведения
27 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Конекны (Силер)
2:0 – 27 Кутюрье (Сэнхайм, Эткинсон)
3:0 – 29 Бринк (Эткинсон, Кутюрье)
3:1 – 43 Мермис (Меррилл, Марун)
3:2 – 44 Фолиньо (Росси, Юханссон)
4:2 – 46 Типпет (Эткинсон)
5:2 – 51 Бринк (Сэнхайм, Фараби)
6:2 – 54 Сэнхайм (Конекны, Фоерстер)
Вратари: Харт 26/28 – Густавссон 29/35.

 

Даллас – Торонто 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Дата проведения
27 октября, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Райлли (В. Нюландер)
1:1 – 31 Марчмент (Сутер, Дюшен)
1:2 – 38 Марнер (Йернкрук, Мэттьюс)
1:3 – 45 Бертуцци (Найз, Райлли)
1:4 – 59 Таварес ()
Вратари: Уэджвуд 20/23 – Уолл 31/32.

 

Эдмонтон – Рейнджерс 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Дата проведения
27 октября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
0:1 – 23 Фокс (Панарин, Трочек)
0:2 – 32 Шнайдер (Фокс, Веси)
0:3 – 38 Лафреньер (Шнайдер, Панарин)
Вратари: Скиннер 29/32 – Дж. Куик 29/29.

 

Калгари – Сент-Луис 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Дата проведения
27 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Капанен (Сундквист)
0:2 – 13 Ледди (Торопченко, Хэйс)
0:3 – 57 Сундквист (Томас)
Вратари: Маркстрем 32/34 – Хофер 27/27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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171 комментарий

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garazhkucherova
Ответ ale10
Страшно за Питтсбург сегодня
Чёт пока наоборот
+33
0
+33
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Нагрузки Сборной
Воронков еще не заслужил кириллицы и выделения своей фамилии жирным шрифтом за пас?
+25
0
+25
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Андрей Привалов
смотря на Сан Хосе, думаешь, сколько же времени потеряли Рейнджерс с этим бездарем Куином, не должна так играть команда даже со слабым составом
+13
0
+13
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ale10
Страшно за Питтсбург сегодня
+16
-4
+12
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Хаскерс
Когда Макдэвид играет за Эдмонтон, думаешь, хорош чувак, огонь. Когда НЕ играет, тут то и понимаешь, что он просто гений.
+17
-6
+11
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DarmoeD
Надеюсь очковый стрик Хлебушка продолжится сегодня
+11
0
+11
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Андрей Привалов
Такое ощущение, что Тампа против команды из КХЛ играет
+12
-2
+10
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Валдис Пельш
Ответ ale10
Страшно за Питтсбург сегодня
4:0, прогнозист)
+10
-2
+8
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Как и заказывал перед игрой второй сухарь подряд! Отлично пятница началась! Болелы молний с победой!
+8
0
+8
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Dino
Похоже в Эдмонтоне отставка тренера скорая назревает.
+7
0
+7
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RBS
Малкин с Питсбургом Колорадо остановили, а Минтюков с Анахаймом Бостон, отличные результаты, молодцы!!!
+9
-2
+7
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Igbin
Анахайм что творит! С 1:3 спасся в Бостоне в последние две минуты. Две шайбы забросили со снятым вратарем при игре "6 на 5", а в ОТ и дожали хозяев льда.
+7
0
+7
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Марсель Объелся
Наконец-то Каролина дома играет. Жду возвращение Андрея на лёд, а то нападение совсем застопорилось во вторник
+7
-1
+6
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sammuilson
Ответ Андрей Привалов
Такое ощущение, что Тампа против команды из КХЛ играет
Такое впечатление что они в большинстве играют)
+6
0
+6
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Dimash Balatayev
Бостон обидчивые. Всех звёзд дали своим, а Анахаймовцам ни одной
+6
0
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Stan Giroux
Филадельфия пока удивляет в этом сезоне
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Боддисатва13
Калгари эпичные дурачки, конечно. Слить Саттера под предлогом,что только он им и мешал и проигрывать теперь всем помойка подряд
+5
0
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Великий Кукурузо
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Походу Самсону нечего ловить в Торонто 😬
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Алексей Курпас
Ответ Хаскерс
Когда Макдэвид играет за Эдмонтон, думаешь, хорош чувак, огонь. Когда НЕ играет, тут то и понимаешь, что он просто гений.
Да нефти и с ним нелегко было
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VintDV
Питтов с Победой!!!! Отличный матч! Нужная победа!!
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copti_san
Восток что-то слишком жаркий в этом сезоне. Даже Фила и Монреаль, которые казалось были обречены на танкинг, вдруг решили восстать из мёртвых
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Мандалай
Вообщем, как и ожидалось, нефть без МакДи - лютое УГ. Впрочем их соседи по Альберте ещё хуже.
+5
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Cube Litening C:68X
Ответ Dino
Похоже в Эдмонтоне отставка тренера скорая назревает.
Давно пора, от мне сразу не понравился..😁
+3
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VintDV
Ответ Беня_Финитас
Пингвины ответственно играют , стелятся по льду . Колорадо одна из сильнейших команд , здорово укомплектованы звездами и особенно в глубину . Но хоккей у них скоростно-силовой , прямолинейный , скучный . Как по мне даже кондовый как киевское Динамо Лобановского худших образцов . И еще , сколько ни смотрю не могу понять что так все с этого Макара прутся ? Может всё матчи невыдающиеся попадают ? Ну хороший игрок , но не топ-3 всей НХЛ как многие считают .
Бывают такие матчи. Лавины могут намного лучше играть. Не пошло сегодня.
+3
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sk0208827
В прошлом сезоне Питтсбург оба матча выиграл у Колорадо.

Колорадо и Питтсбург занимают первые два места по количеству бросков за матч . 37,5 Колорадо - 35 Питтсбург

Колорадо с прошлого сезона выиграли уже 15 выездных матчей подряд. ( рекорд НХЛ)

Голевые передачи в истории НХЛ
15 место Марк Рекки 956
16 место Кросби 955.
+7
-4
+3
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