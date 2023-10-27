НХЛ. «Питтсбург» победил «Колорадо», «Тампа» разгромила «Сан-Хосе», «Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон»
«Питтсбург» победил «Колорадо» (4:0) в матче чемпионата НХЛ.
«Тампа» разгромила «Сан-Хосе» (6:0), «Эдмонтон» проиграл «Рейнджерс» (0:3).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «TD Garden»
- 0:1 – 15 Гудас (Строум, Вааканайнен)
- 1:1 – 21 Койл (Макэвой, Пастрняк)
- 2:1 – 23 Гжельчик (Пойтрас, Макэвой)
- 3:1 – 36 Пастрняк (Макэвой, Заха)
- 3:2 – 58 Карлссон (Кэррик, Терри)
- 3:3 – 59 Терри (Строум, Минтюков)
- 3:4 – 62 Мактавиш (Лакомб, Карлссон)
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «PNC Arena»
- 0:1 – 11 Бьоркстранн (Олексяк, Шварц)
- 0:2 – 14 Шор (Бьоркстранн)
- 1:2 – 18 Нечас (Котканиеми, Бантинг)
- 2:2 – 55 Котканиеми (Шей, Нечас)
- 3:2 – 64 Нечас (Ахо, Деанджело)
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- 0:1 – 16 Элерс (Сэмберг, Перфетти)
- 0:2 – 17 Коннор (Моррисси)
- 1:2 – 23 Рэймонд (Зайдер, Ларкин)
- 1:3 – 50 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури)
- 1:4 – 58 Нидеррайтер (Эпплтон)
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Centre Bell»
- 0:1 – 2 Рословик (Веренски, Годро)
- 0:2 – 17 Бемстрем (Рословик, Проворов)
- 1:2 – 21 Сузуки ()
- 1:3 – 33 Бемстрем (Воронков, Рословик)
- 2:3 – 39 Мэтисон (Кофилд, Сузуки)
- 3:3 – 47 Монахан (Мэтисон, Кофилд)
- 4:3 – 64 Кофилд (Харрис, Сузуки)
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- 1:0 – 1 Пойнт (Пербикс, Сергачев)
- 2:0 – 6 Эйссимонт (Пербикс, де Хаан)
- 3:0 – 19 Стэмкос (Сергачев, Кучеров)
- 4:0 – 24 Хэйгл (Хедман, Барре-Буле)
- 5:0 – 27 Пол (Хедман, Стэмкос)
- 6:0 – 45 Гленденинг (Рэддиш, Шири)
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «UBS Arena»
- 1:0 – 2 Хорват (Добсон, Палмиери)
- 2:0 – 13 Клаттербак (Сизикас)
- 2:1 – 26 Жиру (Норрис, Штюцле)
- 2:2 – 32 Чикран (Келли, Шартье)
- 3:2 – 46 Добсон (Хорват, Барзэл)
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
- 1:0 – 13 Конекны (Силер)
- 2:0 – 27 Кутюрье (Сэнхайм, Эткинсон)
- 3:0 – 29 Бринк (Эткинсон, Кутюрье)
- 3:1 – 43 Мермис (Меррилл, Марун)
- 3:2 – 44 Фолиньо (Росси, Юханссон)
- 4:2 – 46 Типпет (Эткинсон)
- 5:2 – 51 Бринк (Сэнхайм, Фараби)
- 6:2 – 54 Сэнхайм (Конекны, Фоерстер)
- Вратари: Харт 26/28 – Густавссон 29/35.
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «American Airlines Center»
- 0:1 – 9 Райлли (В. Нюландер)
- 1:1 – 31 Марчмент (Сутер, Дюшен)
- 1:2 – 38 Марнер (Йернкрук, Мэттьюс)
- 1:3 – 45 Бертуцци (Найз, Райлли)
- 1:4 – 59 Таварес ()
- Дата проведения
- 27 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 27 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Колорадо и Питтсбург занимают первые два места по количеству бросков за матч . 37,5 Колорадо - 35 Питтсбург
Колорадо с прошлого сезона выиграли уже 15 выездных матчей подряд. ( рекорд НХЛ)
Голевые передачи в истории НХЛ
15 место Марк Рекки 956
16 место Кросби 955.