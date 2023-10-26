Колосков за Евро-2036 в России: «Мы единственная страна, способная провести такой турнир в одиночку. Ситуация в мире еще пять раз изменится, мы вправе о себе заявить»

Вячеслав Колосков поддержал идею подать заявку на проведение в России Евро-2036.

Ранее о готовности провести в России чемпионат Европы в 2036 или 2040 году заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Логичное развитие событий, совершенно справедливое предложение. Единственная страна в мире, которая может провести такой турнир в одиночку с участием большого количества сборных – это Россия. Нам надо проводить чемпионат Европы в 2036 году.

– Геополитическая ситуация может сказаться?

– Ситуация в мире еще пять раз изменится. Надо исходить из реальной ситуации в российском футболе. Нас никто не исключал, не приостанавливал членство в УЕФА. И мы вправе заявить о себе в полную силу.

Если мы провели лучший в истории чемпионат мира, то и чемпионат Европы тоже проведем на высочайшем уровне, – сказал почетный президент РФС.

Напомним, что Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а Евро-2032 – в Италии и Турции.

Россия принимала чемпионат мира в 2018 году и ряд игр .

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