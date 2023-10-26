Колосков за Евро-2036 в России: «Мы единственная страна, способная провести такой турнир в одиночку. Ситуация в мире еще пять раз изменится, мы вправе о себе заявить»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков ЧМ-2018 FIFA Максим Митрофанов Евро-2020 Матч ТВ Футбол

Вячеслав Колосков поддержал идею подать заявку на проведение в России Евро-2036.

Ранее о готовности провести в России чемпионат Европы в 2036 или 2040 году заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

– Логичное развитие событий, совершенно справедливое предложение. Единственная страна в мире, которая может провести такой турнир в одиночку с участием большого количества сборных – это Россия. Нам надо проводить чемпионат Европы в 2036 году.

– Геополитическая ситуация может сказаться?

– Ситуация в мире еще пять раз изменится. Надо исходить из реальной ситуации в российском футболе. Нас никто не исключал, не приостанавливал членство в УЕФА. И мы вправе заявить о себе в полную силу.

Если мы провели лучший в истории чемпионат мира, то и чемпионат Европы тоже проведем на высочайшем уровне, – сказал почетный президент РФС.

Напомним, что Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а Евро-2032 – в Италии и Турции.

Россия принимала чемпионат мира в 2018 году и ряд игр Евро-2020.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sinister Kid
Странно, что страна так сильно ненавидящая коллективный Запад и загнивающую Европу, так хочет провести их футбольное соревнование🧐
+85
-9
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
в чем им можно отдать должное - они не боятся выглядеть смешно. он прекрасно понимает, что никто и никакую заявку от России не примет (ни на 2036, ни даже на 2040), но все равно, на серьезных щах, несет эту ахинею.
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Как сказать, что ты неадекват, не говоря, что ты неадекват.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ СИ
Колосков, а ты готов оплатить такое дорогостоящее и бесполезное для нашего футбола мероприятия в период СВО?
Народ оплатит, как и всё остальное. Никто и спрашивать не будет.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Как символично! Олимпиада в 1936 году в фашистской Германии, и наша заявка на Евро, аккурат спустя сто лет! Славно.
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мартинелли
Они там в тупости соревнуются что ли? Думаю им тоже какой-то орден за развитие отношений с Татарстаном и Карачаево-Черкессии дадут?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Владимир Молявин
По сути он прав. К 2036 году может поменяться всё. Пусть подают заявку.
Т.е. вас не смущает что заявку будут рассматривать СЕЙЧАС?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Лучше все таки совместно- Россия, Украина, Азербайджан, Армения.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirkorofff
Ответ Любезный Коссутий
в чем им можно отдать должное - они не боятся выглядеть смешно. он прекрасно понимает, что никто и никакую заявку от России не примет (ни на 2036, ни даже на 2040), но все равно, на серьезных щах, несет эту ахинею.
Да им всё равно насколько смешно они будут выглядеть.
Просто боятся что в нынешних условиях кто то задастся вопросом, а уместно ли что сейчас они получают огромные деньги?
Вот и засуетились имитируя деятельность.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Ответ Любезный Коссутий
в чем им можно отдать должное - они не боятся выглядеть смешно. он прекрасно понимает, что никто и никакую заявку от России не примет (ни на 2036, ни даже на 2040), но все равно, на серьезных щах, несет эту ахинею.
Не боятся выглядет по-идиотски))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goshforever
Распил на безнадёжной заявке - это всегда здорово
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленар Ахмадуллин
Ответ ascir
Что за бред. Россия забанена минимум до 2072 года - а скорее всего, навечно.
Я завтра не знаю, что будет. А ты про 2072й.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленар Ахмадуллин
Ответ Любезный Коссутий
в чем им можно отдать должное - они не боятся выглядеть смешно. он прекрасно понимает, что никто и никакую заявку от России не примет (ни на 2036, ни даже на 2040), но все равно, на серьезных щах, несет эту ахинею.
Если это невозможно даже в далеком 2036, то смысл вообще оставаться в УЕФА?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Mechel**
Не боятся выглядет по-идиотски))
Молодцы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленар Ахмадуллин
Ответ Sinister Kid
Странно, что страна так сильно ненавидящая коллективный Запад и загнивающую Европу, так хочет провести их футбольное соревнование🧐
Чемпионат Европы по футболу - это тоже наше соревнование. СССР (а затем Россия) - член УЕФА с самого его основания и первый победитель ЧЕ в 1960м.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Rakhilkin
Смеха ради надо было объявить города, где будем проводить матчи - Донецк, Луганск, Севастополь, Херсон🤭, Запорожье🤭, Мариуполь. Полуфиналы - Бахмут и Артёмовск😵‍💫 Финал - Авдеевка…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Ответ Любезный Коссутий
в чем им можно отдать должное - они не боятся выглядеть смешно. он прекрасно понимает, что никто и никакую заявку от России не примет (ни на 2036, ни даже на 2040), но все равно, на серьезных щах, несет эту ахинею.
Он просто уже с утра принял
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рэдклифф, Сыр Жим
Ответ граф Якунин
Он просто уже с утра принял
Он не принял, это его нормальное состояние.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только Крылья
Ответ ilya1809
Ах вот это аргумент))ну тогда точно никто не говорит.))
это не аргумент, а констатация факта (а специально ты так пишешь или реально неуч - хз)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только Крылья
Ответ ilya1809
Ьак все чекисты об этом твердят, мол запад против нас. Ах ну и первое лицо тоже говорило что там они у тупике..очень странно после этого просится к ним в тупик)
фу, какое неуважение к русскому языку, сколько ошибок. кошмар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Ленар Ахмадуллин
Если это невозможно даже в далеком 2036, то смысл вообще оставаться в УЕФА?
они могут выйти - их никто за ногу не держит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Ответ Chernoy
Как символично! Олимпиада в 1936 году в фашистской Германии, и наша заявка на Евро, аккурат спустя сто лет! Славно.
как раз фюрер снова обнулится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СемёнСемёныч
Ответ Олег Ковальчук
ничего, вернут обратно )
Так уже вернули домой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bomzerub
Совсем из ума выжил. Старый уже... Но зачем публиковать его бред?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утка_по_пекински
Глупость. Европа это ЕС в первую очередь.
Это означает, что все спортивные типа европейские организации фактически стали организациями подотчетными ЕС. Что в Брюсселе решат, то и будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий