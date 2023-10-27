Звездный форвард « » помог команде одержать первую победу в новом сезоне .

стал автором двух решающих попаданий в концовке матча с « » (100:95).

Леброн дважды был точен в проходах (93:91, 95:91), после чего «озерники» больше не расставались с преимуществом.

В активе 38-летнего форварда 21 очко, 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Перемен! «Кливленд»

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