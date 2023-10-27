Леброн Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке матча с «Финиксом»
Звездный форвард «Лейкерс» помог команде одержать первую победу в новом сезоне НБА.
Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке матча с «Финиксом» (100:95).
Леброн дважды был точен в проходах (93:91, 95:91), после чего «озерники» больше не расставались с преимуществом.
В активе 38-летнего форварда 21 очко, 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?
Вопрос, сколько их будет за сезон и особенно в плей-офф.
Какие раздвигания ног, о чем вы.
Вопрос - насколько регулярным это будет, поглядим.