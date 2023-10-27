Леброн Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке матча с «Финиксом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» помог команде одержать первую победу в новом сезоне НБА.

Джеймс стал автором двух решающих попаданий в концовке матча с «Финиксом» (100:95).

Леброн дважды был точен в проходах (93:91, 95:91), после чего «озерники» больше не расставались с преимуществом.

В активе 38-летнего форварда 21 очко, 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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25 комментариев

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viron199
Можно по разному относиться к Леброну. Но как же он с каждым годом втаптывает в пыль всех этих Джа, Бриджесов, Янгов, Зайонов, Симмонсов и иже с ними. Долларовый миллиардер. Медиамагнат. Легендар. Просто выходит на паркет и делает свою работу. Год за годом.
+129
-8
+121
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Андрей Габдрахманов
Леброн уже не тот ... Говорили они ) уже как 8 лет
+53
-5
+48
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Иван Бойченко
несносный дед
+41
0
+41
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vzi
Смотрел в прямом эфире. -12 в +5 подняли за 4-ю четверть. Мощь!
+40
-2
+38
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tu-tang
Ответ viron199
Можно по разному относиться к Леброну. Но как же он с каждым годом втаптывает в пыль всех этих Джа, Бриджесов, Янгов, Зайонов, Симмонсов и иже с ними. Долларовый миллиардер. Медиамагнат. Легендар. Просто выходит на паркет и делает свою работу. Год за годом.
Возможно единственный миллиардер, которому приходиться работать на других и потеть ежедневно
+35
0
+35
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Гол С Навеса
не могут все жде без деда пока что
+22
-1
+21
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Catch22
Король
+18
-3
+15
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armageddon123456
Дед ЛеКлатч
+16
-2
+14
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Телохранитель Джеймса Уорти
Я не понял, он же старый! Это точно Леброн? Говорили же, что старый и больной
+11
-2
+9
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Jerry Rodrogha
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Я не понял, он же старый! Это точно Леброн? Говорили же, что старый и больной
Вопрос не в том, может ли он выдавать хорошие матчи. Может, конечно.
Вопрос, сколько их будет за сезон и особенно в плей-офф.
+6
0
+6
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xamer 9
Ответ Undrey
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Без двух стартовых игроков, иначе - без двух из трёх лучших игроков команды…
Какие раздвигания ног, о чем вы.
+7
-3
+4
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armageddon123456
Ответ xamer 9
Без двух стартовых игроков, иначе - без двух из трёх лучших игроков команды… Какие раздвигания ног, о чем вы.
Ну когда ЛАЛ играют без игроков основы и сливают - над ними таким же макаром глумятся
+6
-2
+4
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arspurs9
Ну клатч он вытащил на своих плечах фактически
+5
-2
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Фредди Пушной
В 38 лет, почти трипл-дабл, без нервов вывел команду вперёд в концовке, дав начало победному рывку. Величайший!
+6
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Jerry Rodrogha
Ответ vzi
А у него прям миллиард текущее состояние? Или это суммарные заработки за всю карьеру? Просто там же, что за 20 лет заработано, то и потрачено многое. ;)
Это сумма активов от НБА, рекламы и бизнеса.
+2
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tm.andreev@icloud.com
Ответ viron199
Можно по разному относиться к Леброну. Но как же он с каждым годом втаптывает в пыль всех этих Джа, Бриджесов, Янгов, Зайонов, Симмонсов и иже с ними. Долларовый миллиардер. Медиамагнат. Легендар. Просто выходит на паркет и делает свою работу. Год за годом.
Хейтеры скажут статодрот
+3
-2
+1
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Vals
Два прохода выдал в ответственный момент. Вопросов нет, молоток.

Вопрос - насколько регулярным это будет, поглядим.
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закрыт по беспределу
Танк
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Nagatomo
Какой же кайф наблюдать за Леброном в краске
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Always_sam
Ответ Андрей Габдрахманов
Леброн уже не тот ... Говорили они ) уже как 8 лет
Так вот где они были 8 лет!
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№7
4 четверть печальная в исполнении Финикса, вообще попасть не могли
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