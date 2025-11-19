  • Спортс
  • Экс-форвард «Реала» Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться»
Экс-форвард «Реала» Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться»

Мариано: Эндрик может проявить себя в другом клубе и вернуться в «Реал».

Экс-нападающий «Реала» Мариано Диас, ныне выступающий за «Алавес», порассуждал о ситуации с недостатком игрового времени у Эндрика. 

Ранее сообщалось, что «Лион» договорился с «Мадридом» об аренде 19-летнего форварда в период с января по июнь 2026 года.

«Если Эндрик все же уйдет, или как игрок, которому не хватает игрового времени, вынужден будет уехать играть за границу, я бы посоветовал ему наслаждаться этим и ценить. Если он будет игроком стартового состава, то это лучшее, что может с ним случиться.

Нужно стараться проявить себя, когда тебе доверяют, потому что это совсем не то же самое, когда играешь несколько минут каждые три матча. За несколько минут невозможно доказать свою ценность. Но если тебе доверяют, и ты играешь в стартовом составе, тогда можно многое доказать. В этом случае, если Эндрик уйдет, он может и вернуться в «Мадрид», – сказал Мариано.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
