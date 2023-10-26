Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья.

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте.

Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – заявил руководитель « ».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у диагностирован атеросклероз и осложнения сердечно-сосудистой системы и повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.