Василий Уткин: «Здоровье оставляет желать лучшего, но атеросклероза у меня нет, это кликбейт. Мне предстоит очередное похудение»
Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья.
«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте.
Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – заявил руководитель «Эгриси».
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у Уткина диагностирован атеросклероз и осложнения сердечно-сосудистой системы и повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.
Возраст у него ещё не критический и если реально похудеет, более-менее восстановит обмен веществ и в целом подтянет здоровье, то ничего страшного от лишней операции по удалению лишней кожи не будет.
Только судя по его состоянию, ему дотянуть до этой операции за счастье. Он очень плох. Я впервые в жизни видел складки (несколько штук!) на мешках под глазами. Это капец.
С этим сталкивается любой радикально похудевший.
Надеюсь, все сложится так, что у Василия будет повод эту операцию сделать. Удачи ему, здоровье - святое.
Кстати, сбрасывать вес - большое удовольствие, когда каждое утро встаёшь на весы, и видишь что от 0,3 до 0,6 кг ушло за сутки благодаря упражнениям, ходьбе, и правильному питанию. Сложно только в первые несколько дней, а дальше азарт просыпается и втягиваешься