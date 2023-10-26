Василий Уткин: «Здоровье оставляет желать лучшего, но атеросклероза у меня нет, это кликбейт. Мне предстоит очередное похудение»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о состоянии своего здоровья.

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте.

Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – заявил руководитель «Эгриси».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у Уткина диагностирован атеросклероз и осложнения сердечно-сосудистой системы и повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.

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143 комментария

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Назар Игорь
Василий старается как всегда отшутиться, но судя по ранее опубликованному фото его состояние не такое радужное. Видок у него совсем неважный, тут нужны радикальные меры. По-человечески его очень жаль, несмотря на скверный характер он человек большого ума и интеллекта.
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AlKRD
Желаю, чтобы Василий запустил похудение медийно. Было бы интересно наблюдать всем его преображение
+318
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Саша Пушкин
Ответ AlKRD
Желаю, чтобы Василий запустил похудение медийно. Было бы интересно наблюдать всем его преображение
Логично. Толстел то все эти годы он буквально на наших глазах. Пусть теперь и худеет публично.
+288
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Ronaldinho Gaúcho
Только здоровья!
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alexey-roslyakov@yandex.ru
Ответ V12twinturbo
Согласен, скорее всего Василий очень недисциплинирован в плане питания и мало двигается (и в футбол не играет, как сам советует). Ему нужно налаживать питание, сон, физическую активность - так бы похудел, продлил себе жизнь и качество жизни улучшил значительно.
Ты его видел в полный рост? Какой футбол, ему ходить тяжело, практически невозможно!
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V12twinturbo
Ответ Назар Игорь
Василий старается как всегда отшутиться, но судя по ранее опубликованному фото его состояние не такое радужное. Видок у него совсем неважный, тут нужны радикальные меры. По-человечески его очень жаль, несмотря на скверный характер он человек большого ума и интеллекта.
Согласен, скорее всего Василий очень недисциплинирован в плане питания и мало двигается (и в футбол не играет, как сам советует). Ему нужно налаживать питание, сон, физическую активность - так бы похудел, продлил себе жизнь и качество жизни улучшил значительно.
+63
-4
+59
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Roman Araslanov
Здоровья Уткину, и успешного похудения
+60
-1
+59
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tolobas
С таким количеством лишних кг проблемы со здоровьем это само собой разумеещееся. Надо худеть
+34
0
+34
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ selso99
И вообще, камера полнит.
смотря какая камера.... 😉
+31
-2
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N. Vidich
Лишний вес? Это ооочень мягко сказано...
+27
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
в данной ситуации, стеб вообще неуместен, здоровья, Василий
+27
-4
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alexey-roslyakov@yandex.ru
Ответ AlKRD
Желаю, чтобы Василий запустил похудение медийно. Было бы интересно наблюдать всем его преображение
Это лучше чем медиа-дерьмо)
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encaro_one
А прошлое похудание Вася куда-то съел.
+16
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Рекорд в наших сердцах
Сейчас он в таком состоянии, что в их паре лишний не вес, а Василий
+14
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Александр Илькевич
Ответ akakiysob10
Блин вот он похудеет, а кожу лишнюю куда девать? Это же по-любому операция. А так не буду злорадствовать и пожелаю ему здоровья и чтобы лечение удачно закончилось.
Лишняя кожа в его случае - это вообще двадцатый, если не тридцатый по важности в его случае.
Возраст у него ещё не критический и если реально похудеет, более-менее восстановит обмен веществ и в целом подтянет здоровье, то ничего страшного от лишней операции по удалению лишней кожи не будет.

Только судя по его состоянию, ему дотянуть до этой операции за счастье. Он очень плох. Я впервые в жизни видел складки (несколько штук!) на мешках под глазами. Это капец.
+13
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Тестостерон
Уж не знаю правду говорит или лукавит ( скорее, второе) , но факт заключается в том , что излишний вес часто равносилен blяшкам в сосудах(атеросклероз) и высокому уровню сахара в крови.
+10
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Роман Лавриненко
Ответ AlKRD
Желаю, чтобы Василий запустил похудение медийно. Было бы интересно наблюдать всем его преображение
люто плюсую. Мне бы, как тоже жиробасику, было бы не просто любопытно, а полезно. И как мотивация, и наверняка Вася, как бывалый похудант, накидал бы кучу советов чё как делать.
+9
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sd4fmwrvz8
Василий здоровья тебе 🙏выздоравливай
+8
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Forester Chapaeff
Васе здоровья! Но так наплевательски нельзя, тушка то твоя. Обмен веществ, ну надо что то делать.
+8
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akschweyan
Ответ akakiysob10
Блин вот он похудеет, а кожу лишнюю куда девать? Это же по-любому операция. А так не буду злорадствовать и пожелаю ему здоровья и чтобы лечение удачно закончилось.
Лишнюю кожу, конечно, убирать. Операционным путем, иначе никак)
С этим сталкивается любой радикально похудевший.
Надеюсь, все сложится так, что у Василия будет повод эту операцию сделать. Удачи ему, здоровье - святое.
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Саша Пушкин
Ответ Роман Лавриненко
люто плюсую. Мне бы, как тоже жиробасику, было бы не просто любопытно, а полезно. И как мотивация, и наверняка Вася, как бывалый похудант, накидал бы кучу советов чё как делать.
Скорее всего он бы красиво обосновал, почему заказать фастфут и заточить его в соло, когда на часах полночь, это нормально, сославшись на какие-нибудь строчки из его любимого Набокова. А потом отправил бы заказ в корзину и на доставку. И все это в прямом эфире, под восхищенные возгласы публики, мол как Вася все умеет красиво обставить и выразить в словах.
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Андрей Дмитриев
Ответ AlKRD
Желаю, чтобы Василий запустил похудение медийно. Было бы интересно наблюдать всем его преображение
Реалити-шоу "Голод. Двадцать лет спустя"
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Только здоровья, но для того чтобы похудеть, нужно хотеть этого, а не просто говорить что надо бы.
Кстати, сбрасывать вес - большое удовольствие, когда каждое утро встаёшь на весы, и видишь что от 0,3 до 0,6 кг ушло за сутки благодаря упражнениям, ходьбе, и правильному питанию. Сложно только в первые несколько дней, а дальше азарт просыпается и втягиваешься
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Varvar27
Вася ты сможешь,смотри сколько людей, только на одном этом сайте тебя поддерживают
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akakiysob10
Блин вот он похудеет, а кожу лишнюю куда девать? Это же по-любому операция. А так не буду злорадствовать и пожелаю ему здоровья и чтобы лечение удачно закончилось.
+4
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