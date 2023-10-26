Депутат Свищев о Евро в России: «В сегодняшней ситуации шансы равны нулю. Не надо тратить время и деньги»
Дмитрий Свищев прокомментировал идею с проведением чемпионата Европы в России.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз готов подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.
«Проведение ЧМ, ЧЕ – это очень престижно, мы помним, как это все проходило в России. Но мы должны быть реалистами и понимать, что в сегодняшней ситуации возможность выиграть право на проведение турнира равна нулю.
Может быть, мы чего‑то не знаем, но если в УЕФА сначала разрешают играть юношеским командам, а потом отменяют решение, то ждать четкой позиции от них невозможно. Сейчас не надо тратить время и деньги, нужно развивать внутренний футбол и продолжать диалог с иностранными коллегами», – сказал депутат Госдумы.
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А если бы ты и в самом деле клево жил, то наслаждался бы своей жизнью, а не бегал кляузничать.
И вообще непонятно, что мешает тебе читать новости про футбол и не читать про другое.
А комменты на разные темы здесь были еще с самого момента появления этого ресурса, когда ты сам еще поди читать толком не умел. А сейчас ты приперся и всем впном угрожаешь.
И кто ты, спрашивается, после этого?