Депутат Свищев о Евро в России: «В сегодняшней ситуации шансы равны нулю. Не надо тратить время и деньги»

Дмитрий Свищев прокомментировал идею с проведением чемпионата Европы в России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз готов подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

«Проведение ЧМ, ЧЕ – это очень престижно, мы помним, как это все проходило в России. Но мы должны быть реалистами и понимать, что в сегодняшней ситуации возможность выиграть право на проведение турнира равна нулю.

Может быть, мы чего‑то не знаем, но если в УЕФА сначала разрешают играть юношеским командам, а потом отменяют решение, то ждать четкой позиции от них невозможно. Сейчас не надо тратить время и деньги, нужно развивать внутренний футбол и продолжать диалог с иностранными коллегами», – сказал депутат Госдумы.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!