Депутат Свищев о Евро в России: «В сегодняшней ситуации шансы равны нулю. Не надо тратить время и деньги»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Дмитрий Свищев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Свищев прокомментировал идею с проведением чемпионата Европы в России.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что союз готов подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году. 

«Проведение ЧМ, ЧЕ – это очень престижно, мы помним, как это все проходило в России. Но мы должны быть реалистами и понимать, что в сегодняшней ситуации возможность выиграть право на проведение турнира равна нулю.

Может быть, мы чего‑то не знаем, но если в УЕФА сначала разрешают играть юношеским командам, а потом отменяют решение, то ждать четкой позиции от них невозможно. Сейчас не надо тратить время и деньги, нужно развивать внутренний футбол и продолжать диалог с иностранными коллегами», – сказал депутат Госдумы.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий удален модератором
Интересная логика: говорит Свищев, а виноват в этом почему-то ресурс.
А если бы ты и в самом деле клево жил, то наслаждался бы своей жизнью, а не бегал кляузничать.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий удален модератором
Ну так не читай тогда и иди на Россию24, там тебе расскажут всё как ты любишь.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий скрыт
Кляузниками от хорошей жизни не становятся.
И вообще непонятно, что мешает тебе читать новости про футбол и не читать про другое.
А комменты на разные темы здесь были еще с самого момента появления этого ресурса, когда ты сам еще поди читать толком не умел. А сейчас ты приперся и всем впном угрожаешь.
И кто ты, спрашивается, после этого?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
«В сегодняшней ситуации евро в России сто рублей»
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivine
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
обвал евро, да?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Max Zhomkov
99,54 , ну ты конечно приколист
Уже 99,21! Выкусили, да! Обвалище!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Zhomkov
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
99,54 , ну ты конечно приколист
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Ответ Михаил Сафонов
Я со стенкой спорить не буду, я никому не угрожал, я пообещал)))
Можешь прятаться за смехотворными эвфемизмами, но суть сказанного тобою от этого не поменяется.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akakiysob10
Я так понимаю что те кто сейчас у нас спортом рулят, решили так сказать «слегка» бюджет попилить на этом мероприятии, хотя понятно что это без шансов. Даже если одобрят будет без квалификации как в 90-х,8 команд из стран СНГ. Судьи из Саудовской Аравии )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivine
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий удален модератором
прикольное время, когда доносчики даже не стесняются
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Сафонов
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Когда голосом разума выступает Свищёв. Неудивительно ничтожное количество каментов.))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленар Ахмадуллин
Ответ Rivine
обвал евро, да?
Коррекция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rivine
Ответ Михаил Сафонов
Комментарий скрыт
не знаю, есть ли у тебя глаза, но все зрячие видят, что последнее время политика просто пришла в их жизнь, в том числе и спорт. и игнорировать ее - ну немного смешно. попробуй ещё в ракушку спрятаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pizzatcarizza
Ответ akakiysob10
Я так понимаю что те кто сейчас у нас спортом рулят, решили так сказать «слегка» бюджет попилить на этом мероприятии, хотя понятно что это без шансов. Даже если одобрят будет без квалификации как в 90-х,8 команд из стран СНГ. Судьи из Саудовской Аравии )))
Как-будто впервые пилят на спорте))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий