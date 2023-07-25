Антон Зиньковский: «Спартаку» по силам бороться за чемпионство и Кубок. Эти задачи стоят каждый сезон»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Антон Зиньковский Чемпионат.com Футбол

Антон Зиньковский рассказал о целях «Спартака» на сезон.

– Была озвучена задача бороться за чемпионство и Кубок. Это по силам команде?

– «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок. В каждом сезоне стоят такие задачи. Будем стремиться отлично выступить и в РПЛ, и в Кубке, – сказал полузащитник красно-белых.

«Спартак» выиграл матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (3:2). 27 июля команда сыграет против «Краснодара» в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

8 комментариев

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artem saribekyan
Марк Твен :- Нет ничего проще, чем бросить курить. Я делал это сотни раз!"
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lovkac
Заходим на новый круг болельщиков спартака
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Кар Карыч
Спартаку вполне по силам каждый год мечтать о чемпионстве! 🤣
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Andrei Kulkov
Бороться за Кубок и Чемпионство стоит каждый год. А выполняется раз в 16 лет Чемпионство, Суперкубок вообще 1 раз, ну и Кубок, куда без него, ещё реже
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Виталик Украинский
Спартаку по силам "бицца-бороцца", а вот играть в футбол гораздо проблематичнее.
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artem saribekyan
Ответ Faust Doc
Про перчатки было интереснее... гы гы гы
Гыгыгы...тьфу!
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Кондитер
Ответ Виталик Украинский
Спартаку по силам "бицца-бороцца", а вот играть в футбол гораздо проблематичнее.
брат , а у вас щас зрада или перемога ?
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