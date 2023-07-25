Антон Зиньковский: «Спартаку» по силам бороться за чемпионство и Кубок. Эти задачи стоят каждый сезон»

Антон Зиньковский рассказал о целях «Спартака» на сезон.

– Была озвучена задача бороться за чемпионство и Кубок. Это по силам команде?

– «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок. В каждом сезоне стоят такие задачи. Будем стремиться отлично выступить и в РПЛ, и в Кубке, – сказал полузащитник красно-белых.

«Спартак» выиграл матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга» (3:2). 27 июля команда сыграет против «Краснодара» в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.