«Матч ТВ» и РФС подписали договор о показе Суперкубка России на 3 года

Теги премьер-лига Россия телевидение РФС OLIMPBET Суперкубок России Александр Тащин Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» будет показывать матчи за Суперкубок России следующие 3 года.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова подписали договор о правах на трансляции Суперкубка России по футболу сроком на три года.

«Очень рады, что Российский футбольный союз доверил нам трансляцию Суперкубка России по футболу на три следующих года. Игры за Суперкубок России всегда получаются драматичными и интересными для любого российского футбольного болельщика.

Уже в июле нас ждет потрясающая игра между «Зенитом» и «Краснодаром», тем более она пройдет после такого сезона. Ну, а кроме того, для болельщиков Суперкубок – это трепетный момент, который означает конец томительного межсезонья и возвращение большого российского футбола на стадионы и экраны их телевизоров.

Суперкубок России по футболу – это всегда яркий праздник и зрелище, которые коллеги из РФС кратно усиливают в медийной составляющей. Могу сказать от себя – сезон только завершился в конце прошлой недели, а уже ждешь старта следующего!» – сказал Тащин.

«Матч ТВ» является стратегическим партнером РФС. Уже несколько лет Суперкубок проходит на принципиально ином уровне. С нашим партнером мы хотим делать настоящий праздник, в том числе это касается качества трансляции, количества камер, которое увеличилось за последние два года, и так далее. Надеемся еще больше развиваться вместе с «Матч ТВ», – заявила Сурикова.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
осталось нормальных комментаторов подвезти, а то будет какая-нибудь пара черданцев генич, где ещё до начала матча навалят кринжатины.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий