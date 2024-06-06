«Матч ТВ» и РФС подписали договор о показе Суперкубка России на 3 года

«Матч ТВ» будет показывать матчи за Суперкубок России следующие 3 года.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» и заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова подписали договор о правах на трансляции Суперкубка России по футболу сроком на три года.

«Очень рады, что Российский футбольный союз доверил нам трансляцию Суперкубка России по футболу на три следующих года. Игры за Суперкубок России всегда получаются драматичными и интересными для любого российского футбольного болельщика.

Уже в июле нас ждет потрясающая игра между «Зенитом» и «Краснодаром», тем более она пройдет после такого сезона. Ну, а кроме того, для болельщиков Суперкубок – это трепетный момент, который означает конец томительного межсезонья и возвращение большого российского футбола на стадионы и экраны их телевизоров.

Суперкубок России по футболу – это всегда яркий праздник и зрелище, которые коллеги из РФС кратно усиливают в медийной составляющей. Могу сказать от себя – сезон только завершился в конце прошлой недели, а уже ждешь старта следующего!» – сказал Тащин.

«Матч ТВ» является стратегическим партнером РФС. Уже несколько лет Суперкубок проходит на принципиально ином уровне. С нашим партнером мы хотим делать настоящий праздник, в том числе это касается качества трансляции, количества камер, которое увеличилось за последние два года, и так далее. Надеемся еще больше развиваться вместе с « », – заявила Сурикова.