Марко Николич: «ЦСКА – большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Марко Николич высказался о назначении в ЦСКА.

Сегодня московский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с сербским тренером. 

«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.

ЦСКА – большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.

Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА.

Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой», – сказал Николич

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6 комментариев
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пусть клуб такую же честь окажет, трансферами
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Ответ Гжель
пусть клуб такую же честь окажет, трансферами
Если только из Партизана...
А так могут ещё Чалова продать и Заболотного не продлить 😄
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Удачи Николичу, в Локо хорошо поработал несмотря на все прения в руководстве клуба
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Интересно, не забыл он ещё русский
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Вот все эти слова после назначения ничего не стоят

Если подключать тренеров к детектору лжи перед такими дежурными речами, то датчики покажут, что все нагло врут

Сказал бы, что рад контракту и постарается не обосраться
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Ответ qwaza
Если только из Партизана... А так могут ещё Чалова продать и Заболотного не продлить 😄
Чкалова продадут скорее всего. Он же в Европу стремится. А с Заболотным может и не договорятся
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