Марко Николич: «ЦСКА – большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду»
Марко Николич высказался о назначении в ЦСКА.
Сегодня московский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с сербским тренером.
«Я счастлив вернуться в Россию. Я знал и верил, что однажды это случится. Я всегда продолжал следить за чемпионатом России даже после отъезда, и мне знакомы игроки и весь чемпионат.
ЦСКА – большой клуб с великой историей и серьезными амбициями. Для меня честь тренировать такую команду с таким количеством болельщиков за спиной. Не скрою, именно с ЦСКА были связаны мои мысли в разные периоды ранее, но всему свое время, и сейчас я счастлив и хочу скорее передать свой настрой всей команде.
Также мне нравится прочная связь болельщиков ЦСКА и «Партизана» – моего клуба. Это братские клубы, друзья, и для меня это было важным фактором при рассмотрении предложения ЦСКА.
Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и с нетерпением жду встречи с командой», – сказал Николич.
А так могут ещё Чалова продать и Заболотного не продлить 😄
Если подключать тренеров к детектору лжи перед такими дежурными речами, то датчики покажут, что все нагло врут
Сказал бы, что рад контракту и постарается не обосраться