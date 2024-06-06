Николич возглавил ЦСКА. Контракт – до 2026 года

Марко Николич возглавил ЦСКА.

Московский клуб объявил о назначении сербского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

ранее уже работал в России: с 2020 по 2021 год он руководил «Локомотивом», с которым выиграл Кубок России, серебро РПЛ-2019/20 и бронзовые медали РПЛ-2020/21.

В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.