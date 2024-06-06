Николич возглавил ЦСКА. Контракт – до 2026 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Марко Николич возглавил ЦСКА.

Московский клуб объявил о назначении сербского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Николич ранее уже работал в России: с 2020 по 2021 год он руководил «Локомотивом», с которым выиграл Кубок России, серебро РПЛ-2019/20 и бронзовые медали РПЛ-2020/21.

В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

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74 комментария
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Удачи Николичу. Может быть получится показать что-то интересное
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ну огонь,чё! еще-б трансферы нормальные были!!!
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Что ж, удачи Марко в ЦСКА !
Надеюсь, все будет в положительном ключе )
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Ответ Влад Безруков
По результатам вопрос вообще нет, но тут все плюются от игры Федотова, которая считается очень защитной и не смотрибельной, так вот Николич ставил с Локо такой автобус, который Федотову даже не снился. А если не смотреть на игру, то Федотова трогать и не стоило.
Очень защитной, да вот только чет напропускали в этом сезоне столько.... Особенно в концовках. Так что, по сути, ни атаки, ни защиты не было толком
+17
0
+17
Ответ Любитель побеждать
А почему все упускают, что серебро он тоже с Локо выиграл? Он принимал клуб у Семина на 4 месте.
По результатам вопрос вообще нет, но тут все плюются от игры Федотова, которая считается очень защитной и не смотрибельной, так вот Николич ставил с Локо такой автобус, который Федотову даже не снился.
А если не смотреть на игру, то Федотова трогать и не стоило.
+20
-3
+17
А почему все упускают, что серебро он тоже с Локо выиграл? Он принимал клуб у Семина на 4 месте.
+20
-7
+13
Титулов конечно не светит, но может обновит состав молодежью
+8
-2
+6
через год уволят
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Ответ CooL-CooL
Очень защитной, да вот только чет напропускали в этом сезоне столько.... Особенно в концовках. Так что, по сути, ни атаки, ни защиты не было толком
Команда первая по голам в чемпионате, но атаки не было)
+6
-1
+5
Ответ Любитель побеждать
А почему все упускают, что серебро он тоже с Локо выиграл? Он принимал клуб у Семина на 4 месте.
Зачем людей в заблуждение вводите? На момент прихода Николича Локомотив был на втором месте.
https://www.sports.ru/football/1085493969.html
И, кстати, после прихода Николича чуть не остались без этого второго места, потеряв кучу очков. Его спасло только то, что ЦСКА и Краснодар тоже лажали. Ну и Алексей Миранчук тащил команду.
+7
-2
+5
Купят кого или имеющимся набором будем играть?
+5
-1
+4
Не верю в него, если честно. Притащит второсортных балканцев на проблемные позиции.
+7
-3
+4
Ответ Гена от Чебурашки
Федотов покруче был. А Защтники кроме Дивеева есть? Игорек заканчивается!!!!
Дивеев дно просто в этом году.
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Ответ Юрий Король
Ждём в команду сербов. Там есть из кого выбрать.
Кого там выбирать? Там откровенный шлак свободен.
Все кто попадает по мячу хотя бы один раз из трёх играют в других чемпионатах. А в Сербии играют исключительно за еду.
+4
-1
+3
Ответ CooL-CooL
Ну посчитайте сколько с пенальти было и кому забивали вообще. Вы смотрели чемпионат?)
А что не так с пенальти?
Голы с пенальти не считаются за голы?
Или мы пенальти зарабатывали, когда команда в своей штрафной сидела?
Что за глупости?
+4
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+3
Ответ Влад Безруков
Команда первая по голам в чемпионате, но атаки не было)
6 забили никакущему НН
+5
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+3
Уволят через год или раньше
+3
-1
+2
Ответ Сергей Галынский
До перехода в Локо нифига о нем не слышал Но он дал результат Посмотрим
Ничего он не дал. Только вписал в нашу историю позорные антирекорды по разгромам 1:6, 0:5 и 1:5. До этого в российской истории команда ни разу не пропускала больше 4 за матч, и то редко случалось. Такое можно только чемпионством перекрыть.
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Ответ CooL-CooL
А я не конкурентов обсжудаю, а игру любимой команды в контексте ее же самой. Вы правда довольны прошедшим сезоном и тем, как играла команда в атаке? Закидушки на Зе, бей-беги местами, игра на вынос в последние 30 минут матча, стараясь удержать 1:0, пропуски на стандартах, отсутствие дальних ударов. Если бы не Аббос, и 6 места не видали бы. Ну, так нельзя же. Это чемпионская игра? Хоть в Европе не опозорились с такой игрой...
Вы в каком году живёте?
Чемпионская игра ЦСКА была в 2016 году, после этого команда уверенно катится по составу к середине таблицы, сейчас мы уже 6
Какую чемпионскую игру вы ждёте?
+2
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Ответ CooL-CooL
Дружище, ну голы не равно хорошая игра в атаке. Правда. Дотащить мяч до штрафной - не суть атаки. Мысли не было, вот что обидно.
Голы не равно хорошая игра в атаке - великая мысль
В рамку вставлю
+3
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+2
Ответ CooL-CooL
Ну посчитайте сколько с пенальти было и кому забивали вообще. Вы смотрели чемпионат?)
7 Локо
2 Зенит
3 Динамо
5 Ростов
1 Краснодар
2 Спартак

Что не так с командами, которым мы забивали?
+2
0
+2
Ответ ShadyL
а конкуренты только с игры что ли забивали, и только топам?
А я не конкурентов обсжудаю, а игру любимой команды в контексте ее же самой. Вы правда довольны прошедшим сезоном и тем, как играла команда в атаке? Закидушки на Зе, бей-беги местами, игра на вынос в последние 30 минут матча, стараясь удержать 1:0, пропуски на стандартах, отсутствие дальних ударов. Если бы не Аббос, и 6 места не видали бы. Ну, так нельзя же. Это чемпионская игра? Хоть в Европе не опозорились с такой игрой...
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Сомнительно, но окэй.
+1
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Ответ Влад Безруков
Вы в каком году живёте? Чемпионская игра ЦСКА была в 2016 году, после этого команда уверенно катится по составу к середине таблицы, сейчас мы уже 6 Какую чемпионскую игру вы ждёте?
+ за адекватность) На будущее - не трать время на дискуссии с людьми которые используют выражения: "нет рисунка игры" или "мысли не было, вот что обидно." Или самое тупорылое - "игры нет"
Это абсолютные делитанты,которые и сами совершенно не представляют,что собой является видимость "мыслей в игре" Как выглядит этот самый рисунок ..И уж тем более,как вообще функционирует ТШ. Да,а ещё у этих людей есть отличительная черта - при просмотре матчей,они смотрят только туда где футбольный снаряд. Что собственно и мешает им разглядеть очень многое,что происходит на поле.
По итогу прошло 90 минут,а "игры" или "мыслей" не было... Ну это ниже плинтуса и скорее мнение,чем анализ,причем сугубо субъективное. От этого дискуссия превратится в спор,что смысла имеет не больше,чем смотреть на мяч и думать,что ты смотришь футбол.
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Лысый дядя из Семейки Адамс?)))
Похож)) может и он)
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Ответ igor.igorev
Кого там выбирать? Там откровенный шлак свободен. Все кто попадает по мячу хотя бы один раз из трёх играют в других чемпионатах. А в Сербии играют исключительно за еду.
А почему надо брать сербов из их чемпионата? А из других никак?
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не очень получилось у Олича
посмотрим, получится ли у Николича
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Ответ Плацкарт Вагоныч
Может быть "30 дней ночи"? Где группа вампиров мочит всех в маленьком городке на Аляске.
Нет, точно не оттуда.
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Ответ Heroes!
6 забили никакущему НН
НН все по 6 забивали.
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Ответ ramoncarlos
НН все по 6 забивали.
Не все. Пока был Юран - команда "кусалась", он ушел и Пари НН посыпался.
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