Николич возглавил ЦСКА. Контракт – до 2026 года
Марко Николич возглавил ЦСКА.
Московский клуб объявил о назначении сербского специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
Николич ранее уже работал в России: с 2020 по 2021 год он руководил «Локомотивом», с которым выиграл Кубок России, серебро РПЛ-2019/20 и бронзовые медали РПЛ-2020/21.
В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.
Надеюсь, все будет в положительном ключе )
А если не смотреть на игру, то Федотова трогать и не стоило.
https://www.sports.ru/football/1085493969.html
И, кстати, после прихода Николича чуть не остались без этого второго места, потеряв кучу очков. Его спасло только то, что ЦСКА и Краснодар тоже лажали. Ну и Алексей Миранчук тащил команду.
Все кто попадает по мячу хотя бы один раз из трёх играют в других чемпионатах. А в Сербии играют исключительно за еду.
Голы с пенальти не считаются за голы?
Или мы пенальти зарабатывали, когда команда в своей штрафной сидела?
Что за глупости?
Чемпионская игра ЦСКА была в 2016 году, после этого команда уверенно катится по составу к середине таблицы, сейчас мы уже 6
Какую чемпионскую игру вы ждёте?
В рамку вставлю
2 Зенит
3 Динамо
5 Ростов
1 Краснодар
2 Спартак
Что не так с командами, которым мы забивали?
Это абсолютные делитанты,которые и сами совершенно не представляют,что собой является видимость "мыслей в игре" Как выглядит этот самый рисунок ..И уж тем более,как вообще функционирует ТШ. Да,а ещё у этих людей есть отличительная черта - при просмотре матчей,они смотрят только туда где футбольный снаряд. Что собственно и мешает им разглядеть очень многое,что происходит на поле.
По итогу прошло 90 минут,а "игры" или "мыслей" не было... Ну это ниже плинтуса и скорее мнение,чем анализ,причем сугубо субъективное. От этого дискуссия превратится в спор,что смысла имеет не больше,чем смотреть на мяч и думать,что ты смотришь футбол.
посмотрим, получится ли у Николича