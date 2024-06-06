Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й
Харри Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo.
Британский журнал обновил топ-10 лучших форвардов мира на данный момент. Английский игрок «Баварии» сохранил первую строчку.
Весь список выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Виктор Осимхен («Наполи»);
5. Александер Исак («Ньюкасл»);
6. Лаутаро Мартинес («Интер»);
7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);
8. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
9. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);
10. Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»).
Сон даже по стартовым расстановкам Постекоглу 2/3 матчей в центре нападения выходил.