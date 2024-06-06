Кейн – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Осимхен – 4-й, Лаутаро – 6-й

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Харри Кейн признан лучшим нападающим мира по версии FourFourTwo.

Британский журнал обновил топ-10 лучших форвардов мира на данный момент. Английский игрок «Баварии» сохранил первую строчку.

Весь список выглядит так:

1. Харри КейнБавария»);

2. Килиан МбаппеРеал»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Виктор Осимхен («Наполи»);

5. Александер Исак («Ньюкасл»);

6. Лаутаро Мартинес («Интер»);

7. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»);

8. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

9. Олли Уоткинс («Астон Вилла»);

10. Рандаль Коло-Муани («ПСЖ»).

28 комментариев
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Коло Муани за какие заслуги на 10 место попал ? Даже нынешний Левандовски лучше
+12
-3
+9
Хде лучший снайпер топ 5 лиг Криш?
+11
-4
+7
Ответ che kaif
Тоесть ноунеймы на 8-9 Дькореши. Уоткинсы не смущают а вот 2 бомбардир ПСЖ смущает с 10 места ну ок))
Уоткинс чуть ли не лучший игрок АПЛ по г+п, если что
+8
-1
+7
Голы Авейру в верблюд-лиге никому не нужны.. Factos.. ☝️🤣
+6
-4
+2
Ответ che kaif
Тоесть ноунеймы на 8-9 Дькореши. Уоткинсы не смущают а вот 2 бомбардир ПСЖ смущает с 10 места ну ок))
Уоткинса, который лучший ассистент АПЛ, ноунеймом может назвать только тот кто совсем далек от футбола. А Дьюкерш побольше Муани наколотил (29) и стал чемпионом со Спортингом. То что Коло Муани второй бомбардир ПСЖ многое говорит о команде не в лучшую сторону.
+4
-2
+2
Ответ Tristan...
Хде лучший снайпер топ 5 лиг Криш?
Жарит верблюда
+6
-5
+1
Ответ che kaif
Тоесть ноунеймы на 8-9 Дькореши. Уоткинсы не смущают а вот 2 бомбардир ПСЖ смущает с 10 места ну ок))
Тот самый Уоткинс, который является одним из лучших по гол+пас в Апл)
+3
-2
+1
Ответ liv6
Все бы ничего, только Сон и Мбаппе - вингеры
По стартовой расстановке и Роналду времён Реала можно крайком назвать, но мы же понимаем, что он был самым настоящим форвардом.
Сон даже по стартовым расстановкам Постекоглу 2/3 матчей в центре нападения выходил.
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Как же мало сейчас действительно великих и топовых нападающих. В этом плане футбол осиротел.
+3
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Ответ liv6
Все бы ничего, только Сон и Мбаппе - вингеры
А вингер - это кто?
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Ответ Tristan...
Хде лучший снайпер топ 5 лиг Криш?
Плачет и комменты в инсте строчит.. 🤭🤣
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Ответ che kaif
В португалии и третий нап ПСЖ колотил😅👍Рамуш. А уоткинс обычный середняк. Через год два будет в чемпионшипе или за выживание бороться поэтому и нонейм.вам экспердам стату покажи все звезда)) Погребняк тоже в 5 матчах апл колотил 5 ему уже ЗМ вручали горе эксперды
Специально для тебя написали, что это список лучших напов на данный момент. И Уоткинс, который провел топовый сезон, вполне заслуженно находится на своем месте.
+2
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Бонифейса нет в десятке, до свидания
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Кейн лучше Мбаппе, а Исак лучше Лаутаро — типичная англо-пресса.
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Большая часть - игроки уровня второй восьмёрки сильнейшей лиги мира - РПЛ.
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Все бы ничего, только Сон и Мбаппе - вингеры
+1
-1
0
Мбаппе теперь в реале и все ближайшие топы рейтинги будут его))как и золотой мяч
+6
-6
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