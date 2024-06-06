Моуринью о Кейне: «Фантастический, совершенный игрок, ему не хватает только трофеев. Я собирался выиграть титул вместе с ним, но меня уволили за 6 дней до финала»

Теги Бавария Жозе Моуринью премьер-лига Англия бундеслига Германия Фенербахче высшая лига Турция Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Жозе Моуринью оценил игру Харри Кейна.

«Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», сборную Англии, и я не сомневался, что он будет забивать и за «Баварию». 

Харри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля, но при этом не эгоистичен – он отдает голевые передачи, опускается глубже, участвует в выстраивании игры, прессингует, защищается.

Единственное, чего ему не хватает, – это выиграть трофей. Он играл у меня в «Тоттенхэме», и я собирался выиграть титул вместе с ним, но меня уволили за шесть дней до финала», – сказал главный тренер «Фенербахче». 

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Маур умеет похвалить другого человека так, чтобы получилось похвалить себя.
+29
-4
+25
Ответ Willy Kambwala
Везде прилетает что его уволили перед финалом
Ну тут реально тупость была, кубкового тренера с опытом побед в финалах менять на сырого помощника, разве можно придумать что-то глупее?)
+19
-2
+17
Ответ Willy Kambwala
Везде прилетает что его уволили перед финалом
Ну и в чём он неправ?
+17
-2
+15
А Моур ещё кубковый тренер.Тоттенхэм долго будет страдать за это подлое решение.Даже МЮ не сливал Тен Хаага перед финалом
+21
-11
+10
Ответ Зеленский
А Моур ещё кубковый тренер.Тоттенхэм долго будет страдать за это подлое решение.Даже МЮ не сливал Тен Хаага перед финалом
И даже после финала.
+8
-4
+4
Это карма Харри Кейна уволила Моуриньо за 6 дней до финала
+8
-5
+3
Ответ Batitotti
Маур умеет похвалить другого человека так, чтобы получилось похвалить себя.
"Ну так, я ж его на помойке нашла. Отмыла, накормила и сказал пойти стать миллионером. А он пошёл и стал им!"

База
+4
-1
+3
Как всегда база от Маура:))
+5
-4
+1
Ответ Николай Бойко
Ну и в чём он неправ?
А я и не говорю что он не прав, просто он постоянно об этом везде плачется
+4
-3
+1
Ответ Willy Kambwala
А я и не говорю что он не прав, просто он постоянно об этом везде плачется
Ок, согласен. Кстати, выражаю своё увожение за аватарку. Мало кто помнит эту великую классику, увы.
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Ок, согласен. Кстати, выражаю своё увожение за аватарку. Мало кто помнит эту великую классику, увы.
Благодарю)
+1
0
+1
Ответ Зеленский
А Моур ещё кубковый тренер.Тоттенхэм долго будет страдать за это подлое решение.Даже МЮ не сливал Тен Хаага перед финалом
Чел, никто не будет страдать ЗА это решение, кармы и проклятий, к сожалению или к счастью, не существует.
+4
-3
+1
Ответ Vvild
Чел, никто не будет страдать ЗА это решение, кармы и проклятий, к сожалению или к счастью, не существует.
Расскажи это "Бенфике"... Или "Динамо"
+2
-1
+1
А чего в Фенер не позвал?? Аренда с полным погашением з/п от Баварии
+1
-1
0
Финал турнира кожаный мяч
+1
-1
0
Ничего, через полтора месяца Евро выиграет. Если Саутгейт не будет мешать, конечно.
+1
-1
0
В данном случае Моуринью абсолютно прав - опытного кубкового тренера уволили за 6 дней до финала.
Результат в финале известен.
А Кейн ещё точно завоюет трофеи !
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий