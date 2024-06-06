Моуринью о Кейне: «Фантастический, совершенный игрок, ему не хватает только трофеев. Я собирался выиграть титул вместе с ним, но меня уволили за 6 дней до финала»
Жозе Моуринью оценил игру Харри Кейна.
«Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», сборную Англии, и я не сомневался, что он будет забивать и за «Баварию».
Харри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля, но при этом не эгоистичен – он отдает голевые передачи, опускается глубже, участвует в выстраивании игры, прессингует, защищается.
Единственное, чего ему не хватает, – это выиграть трофей. Он играл у меня в «Тоттенхэме», и я собирался выиграть титул вместе с ним, но меня уволили за шесть дней до финала», – сказал главный тренер «Фенербахче».
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Результат в финале известен.
А Кейн ещё точно завоюет трофеи !