Агент Антона Миранчука: «Прорабатываем варианты, не связанные с «Локо». Нынешнюю администрацию лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живет только на то, что будет продавать»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Антон Миранчук Матч ТВ Вадим Шпинев деньги Футбол

Агент Антона Миранчука заявил, что игрок может покинуть «Локомотив».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что полузащитник может остаться в клубе. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Не знаю, что говорит председатель совета директоров. Но фактически нынешнюю администрацию клуба лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живет только на то, что будет продавать. Они готовы расстаться с капитаном за бесценок, отправить его куда угодно, лишь бы продать.

Что касается Антона Миранчука, то мы прорабатываем варианты, которые больше не связаны с этим клубом. Потому что для болельщиков и всех грядут тяжелые и сложные времена, которые пройдут, как я считаю, в конце осени‑зимой. Они будут связаны с переменами в руководстве и тренерском штабе. Это лежит на поверхности», – сказал Вадим Шпинев.

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В составе команды он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Суперкубок России. Всего за железнодорожников 28‑летний хавбек сыграл 217 матчей и забил 51 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев
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Какой же Шпинев непрофессионал. Я не знаю, как игроки продолжают с ним сотрудничать
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этот агент - лютый мудень

по антону - со своими запросами по личке в рпл его осилит только зенит.
хотелось бы чтобы он остался в родном клубе, но урезал свой аппетит до вменяемого уровня.
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Шпинев мерзкий типок.
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Клуб каждый год получает 5-6 млрд. от РЖД, но живёт без дотаций и субсидий ))
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Он нормальный такое говорить? В России с ним скоро все перестанут работать.
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Ответ pit4er
Слова, которые я хотел бы услышать про каждый клуб, получающий деньги из госбюджета
То, что их говорит агент, который эти самые деньги высасывает просто за то, чтобы воспитанники клуба продолжали и дальше в нём играть - тебя вообще не смущает?
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Ответ deligy
Клуб каждый год получает 5-6 млрд. от РЖД, но живёт без дотаций и субсидий ))
Если перевести в у.е эти 5 ярдов как раз з.п.2-3- таких как Антон. А им надо содерживать весь клуб и хозяйство огромное.
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Слова, которые я хотел бы услышать про каждый клуб, получающий деньги из госбюджета
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Ответ Amalfitano
Он нормальный такое говорить? В России с ним скоро все перестанут работать.
Ах если бы. Половина локомотивовской молодёжи под ним, и не только.
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