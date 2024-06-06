Агент Антона Миранчука: «Прорабатываем варианты, не связанные с «Локо». Нынешнюю администрацию лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живет только на то, что будет продавать»

Агент Антона Миранчука заявил, что игрок может покинуть «Локомотив».

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных допустил, что полузащитник может остаться в клубе. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Не знаю, что говорит председатель совета директоров. Но фактически нынешнюю администрацию клуба лишили всех дотаций и субсидий. Клуб живет только на то, что будет продавать. Они готовы расстаться с капитаном за бесценок, отправить его куда угодно, лишь бы продать.

Что касается , то мы прорабатываем варианты, которые больше не связаны с этим клубом. Потому что для болельщиков и всех грядут тяжелые и сложные времена, которые пройдут, как я считаю, в конце осени‑зимой. Они будут связаны с переменами в руководстве и тренерском штабе. Это лежит на поверхности», – сказал .

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В составе команды он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также завоевал Суперкубок России. Всего за железнодорожников 28‑летний хавбек сыграл 217 матчей и забил 51 гол. Его подробная статистика доступна здесь.