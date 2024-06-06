Экс-игрок «Ботева» Мертенс перешел в «Факел»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив трансферы Факел Дилан Мертенс Футбол

«Факел» подписал нидерландского полузащитника Дилана Мертенса.

Футболист заключил соглашение с российским клубом на правах свободного агента.

28-летний игрок родился в Амстердаме и начинал заниматься футболом в системе местного «СДВ». Последние три сезона Мертенс играл в чемпионате Болгарии за «Ботев».

В составе болгарского клуба он провел 74 матча, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии. Полная статистика игрока доступна здесь.

В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохождения углубленного медицинского осмотра.

8 комментариев
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Д. Мертенс перешёл в воронежский Факел. Где пуш!?
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Мертенс перешёл в Факел! Такой должен быть заголовок жирным шрифтом, эх Спортс, так вы...
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Совсем разучились заголовки делать.
Мертенс перешел в Факел, это ж бомба была бы
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С нетерпением ждем его встречи с Роналдо и Г.Бейлом
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"экс-игрок "Ботева"" можно было и не писать
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Солидарен со всеми. Совсем опопсел любимый сайт( Верните старый добрый Спортс :)
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Комбаров вздрогнул
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Симпатизирую Факелу. Рад, что сохранили прописку в высшем дивизионе. Удачи в новом сезоне!
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