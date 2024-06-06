Экс-игрок «Ботева» Мертенс перешел в «Факел»

«Факел» подписал нидерландского полузащитника Дилана Мертенса.

Футболист заключил соглашение с российским клубом на правах свободного агента.



28-летний игрок родился в Амстердаме и начинал заниматься футболом в системе местного «СДВ». Последние три сезона Мертенс играл в чемпионате Болгарии за «Ботев».

В составе болгарского клуба он провел 74 матча, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. В прошлом сезоне Мертенс стал обладателем Кубка Болгарии. Полная статистика игрока доступна здесь.



В ближайшее время игрок должен прибыть в Воронеж для прохождения углубленного медицинского осмотра.