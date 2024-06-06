Газзаев считает, что в «Зените» перебор иностранцев: «В ЦСКА бразильцев поменьше было, но все качественные. Костяк должен быть русским. Нельзя, чтобы выходило по восемь легионеров»

Теги ЦСКА Зенит Дуду Сеаренсе Жо Вагнер Лав Валерий Газзаев Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Фабио Капелло Даниэл Карвальо Чемпионат.com Футбол

Валерий Газзаев считает, что в «Зените» слишком много иностранных игроков.

– У нас (в ЦСКА – Спортс) все-таки бразильцев поменьше было, но все качественные. И Жо, и Дуду, и Карвальо, и Вагнер попали в сборную Бразилии именно из ЦСКА. Бразильцы от природы очень свободолюбивые люди и патриоты своей страны. С ними нужно уметь работать. Но также они великолепные футболисты. Все перечисленные мастера оставили яркий след в истории ЦСКА.

Но тогда и россияне у нас собрались талантливые – шесть или семь человек входили в национальную команду. Коллектив еще надо было настроить, чтобы достигать больших целей. Объединить иностранцев – искусство. Но костяк должен быть русским. Нельзя, чтобы выходило по восемь легионеров.

Надо учитывать, что традиции, история и отношение к делу у них отличаются. Во времена Капелло в «Милан» привезли восемь или девять голландцев, которые стали серебряными призерами чемпионата мира. И что? Девятое место.

– Не перебор сейчас иностранцев с «Зените»?

– Перебор, – заявил бывший тренер ЦСКА и сборной России.

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24 комментария
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В ЦСКА бразильцев было больше чем по всей стране,не надо лаять, караван идет
+21
-7
+14
что значит нельзя 8 легов?
он Регламент не читал?
+10
-3
+7
Кто ему косточку кинул?
+9
-3
+6
Почему нельзя? Правила разрешают, результат это приносит. Либо запрещайте правилами либо не употребляйте слово "нельзя".

Не нельзя, а не хочется. Хочется на наших смотреть.
+7
-3
+4
Гав
+8
-4
+4
В ЦСКА были качественные, в Зените значит бракованные?
+7
-3
+4
Чья бы собака лаяла
+7
-4
+3
Составы Динамо и Краснодара пусть изучит
+4
-1
+3
Ответ Зеленский
Комментарий удален модератором
Позор российского футбола это Газзаев, Гершекович и всякие с ним дружественные, которые не смогли за столько лет проработать качественную систему юношеского футбола, тренерские кадры.
Хотя один сидел в Госдуме и мог протолкнуть эту идею, а другой вроде как глава ассоциации тренеров. Но что один бил баклуши, что второй.
+6
-3
+3
Ответ владимир семенов
В ЦСКА бразильцев было больше чем по всей стране,не надо лаять, караван идет
Что, на всю лигу было семь бразильцев, и четыре из них в ЦСКА?😏
+4
-1
+3
Ответ shooher
В ЦСКА были качественные, в Зените значит бракованные?
В ЦСКА были игроки, которые боролись за попадание в состав сборной. А зенитовские бразильцы за что борются? За очередные премиальные? Вон, даже Клауд и Вендел деградировать начали. К Сантосу вопросов 0.
+5
-4
+1
А может надо задуматься почему у зенита нет конкурентов,от слова совсем,а не считать легов.Даже такому разобранному зениту Краснодар и Динамо сливают в чистую,и это они типа сейчас считаются сильными🤣про цска я вообще молчу.Краснодар и Динамо реально позор российского футбола
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А почему нельзя-то?)
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Ответ KOT_B_yHTAX
Какая деградация? Вы не статистику асситы и голы смотрите, а на КПД , Вэндел это разгоняющий атаку Зенита. Без него так вооьще никто не обостряет. Тоже что и Клауд. Пасы проникающие, финты, но все смотрят исключительно на гол+пас. )
Так, факт того, что в Зените никто ничего не может создать, кроме пляжного Вендела, это, наверное, проблемы селекции и тренерского гения, а не заслуги игрока, который стремительно превращается в третьесортного?
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Правда
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0
Ответ Вячеслав Пустохин
В ЦСКА были игроки, которые боролись за попадание в состав сборной. А зенитовские бразильцы за что борются? За очередные премиальные? Вон, даже Клауд и Вендел деградировать начали. К Сантосу вопросов 0.
Какая деградация? Вы не статистику асситы и голы смотрите, а на КПД , Вэндел это разгоняющий атаку Зенита. Без него так вооьще никто не обостряет. Тоже что и Клауд. Пасы проникающие, финты, но все смотрят исключительно на гол+пас. )
0
0
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Коллекция комментариев от сбитых лётчиков.
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Ему какое дело, у нас у туркмен есть поговорка кто умеет тому и сына, а кто не умеет тогда пусть заткнется, у зенита есть возможность поэтому и может себе позволить. И за такой бред ему ещё платят? Не красиво завидовать
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