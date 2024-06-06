Газзаев считает, что в «Зените» перебор иностранцев: «В ЦСКА бразильцев поменьше было, но все качественные. Костяк должен быть русским. Нельзя, чтобы выходило по восемь легионеров»

Валерий Газзаев считает, что в «Зените» слишком много иностранных игроков.

– У нас (в ЦСКА – Спортс) все-таки бразильцев поменьше было, но все качественные. И Жо, и Дуду, и Карвальо, и Вагнер попали в сборную именно из ЦСКА. Бразильцы от природы очень свободолюбивые люди и патриоты своей страны. С ними нужно уметь работать. Но также они великолепные футболисты. Все перечисленные мастера оставили яркий след в истории ЦСКА.

Но тогда и россияне у нас собрались талантливые – шесть или семь человек входили в национальную команду. Коллектив еще надо было настроить, чтобы достигать больших целей. Объединить иностранцев – искусство. Но костяк должен быть русским. Нельзя, чтобы выходило по восемь легионеров.

Надо учитывать, что традиции, история и отношение к делу у них отличаются. Во времена Капелло в «Милан» привезли восемь или девять голландцев, которые стали серебряными призерами чемпионата мира. И что? Девятое место.

– Не перебор сейчас иностранцев с « »?

– Перебор, – заявил бывший тренер ЦСКА и сборной России.