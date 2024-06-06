Бремер: «Ла Лига, АПЛ – лучшие лиги в мире, хотел бы попробовать там сыграть. Но в «Ювентусе» мне хорошо – великолепный клуб, крупнейший в мире»

Бремер заявил, что хотел бы поиграть в АПЛ и Ла Лиге.

Защитник «Ювентуса» поделился размышлениями о дальнейших вариантах продолжения карьеры.

« – это чемпионат, в котором все хотят играть, но я думаю, что нахожусь в великолепном клубе, крупнейшем в мире, и я счастлив.

Я только что выиграл свой первый титул и хочу войти в историю здесь. Понятно, что никогда нельзя говорить «никогда». Посмотрим, что произойдет.

В Ла Лиге есть такие клубы, как « » или « », которые входят в число топ-команд.

Кроме того, Серия А, а также Ла Лига и АПЛ, – лучшие лиги в мире, поэтому однажды я бы хотел попробовать [там сыграть].

Но повторюсь – в « » мне хорошо, – сказал защитник туринского клуба .