Бремер: «Ла Лига, АПЛ – лучшие лиги в мире, хотел бы попробовать там сыграть. Но в «Ювентусе» мне хорошо – великолепный клуб, крупнейший в мире»

Теги Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Бремер Футбол

Бремер заявил, что хотел бы поиграть в АПЛ и Ла Лиге.

Защитник «Ювентуса» поделился размышлениями о дальнейших вариантах продолжения карьеры.

«АПЛ – это чемпионат, в котором все хотят играть, но я думаю, что нахожусь в великолепном клубе, крупнейшем в мире, и я счастлив.

Я только что выиграл свой первый титул и хочу войти в историю здесь. Понятно, что никогда нельзя говорить «никогда». Посмотрим, что произойдет.

В Ла Лиге есть такие клубы, как «Реал» или «Барселона», которые входят в число топ-команд.

Кроме того, Серия А, а также Ла Лига и АПЛ, – лучшие лиги в мире, поэтому однажды я бы хотел попробовать [там сыграть].

Но повторюсь – в «Ювентусе» мне хорошо, – сказал защитник туринского клуба Бремер.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Поднадоели уже все эти тщательно отредактированные заявления, якобы от игроков.
+1
0
+1
Ответ Олег Самсонович
красивые итальянки.
смотря какие
+1
0
+1
Так себе звучит, АПЛ и Ла Лига самые сильные, но лучший клуб Юве
0
0
0
Расшифровка: дайте еще денег
+2
-2
0
Ненадежные бразилы. Срочно подписать Калафьори Скальвини , поднатаскать их , и отдать Бразильцев в ла лигу , за 70 млн
0
0
0
В Атлетико или Юнайтед ему нужно
0
0
0
Ответ Chistian Jadson
Так себе звучит, АПЛ и Ла Лига самые сильные, но лучший клуб Юве
"Кроме того, Серия А, а также Ла Лига и АПЛ – лучшие лиги в мире" - про Серию А он тоже сказал
0
0
0
Ответ Halicarnassus
Ненадежные бразилы. Срочно подписать Калафьори Скальвини , поднатаскать их , и отдать Бразильцев в ла лигу , за 70 млн
Бразилы и латиносы всегда были такими, особенно если это касается барсы или реала. Сколько случаев было с теми же Коутиньо, Суаресом и тд
0
0
0
Ответ Halicarnassus
Ненадежные бразилы. Срочно подписать Калафьори Скальвини , поднатаскать их , и отдать Бразильцев в ла лигу , за 70 млн
Скальвини после крестов не скоро ещё вернётся, да и как защитник он не так надёжен как Бремер - он больше любит подключаться к атакам. И ценник там до травмы был не менее 50 млн, ну если он снова выйдет на свой прежний уровень, то столько же и будет. Бремер один из лучших ЦЗ мира, терять его будет ошибкой.
0
0
0
Ответ Семён Жуйло
Поднадоели уже все эти тщательно отредактированные заявления, якобы от игроков.
Да, это уже не свободные нулевые, теперь это мега индустрия тесно связанная с политикой, и шага в сторону никто не сделает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий