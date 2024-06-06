Каманцев о технологиях в РПЛ: «Нужна и система определения гола, и автофиксация офсайда, но это невозможно с текущей экономикой»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Первая лига видеоповторы Р-Спорт технологии деньги Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев высказался о применении технологий на матчах Мир РПЛ.

В 30-м туре Российской Премьер-лиги все восемь матчей проводятся в одно и то же время. В сезоне-2023/24 ВАР работал на семи играх из восьми.

«Мы готовимся к тому, чтобы в 30-м туре ВАР был на всех восьми матчах. Мы идем к этому шаг за шагом. Понимаю требования болельщиков и некоторых экспертов, которые говорили: «Как так может быть, чтобы не все восемь матчей обслуживались ВАР?!» Но мы стараемся работать в бизнес-логике и приоритизировать задачи.

Если говорить в идеале, то нам и технология Goal Line (система определения гола – Спортс) нужна, и автоматическая фиксация офсайда, и прочее. Но это просто невозможно с той экономикой, которая есть сейчас.

С теми бюджетами, которые предоставлены РФС и РПЛ, мы двигаемся шаг за шагом и стараемся развиваться. Мощности, которые есть, закупались не только под РПЛ – это и оборудование, которое закупалось под обучение судей. Мы все резервы стянули, и была возможность провести семь матчей c ВАР.

[При восьми матчах с ВАР] мы бы потеряли в коэффициенте надежности – поэтому было принято решение остановиться на семи. За это время мы с белорусскими коллегами, надеюсь, подготовим больше replay-операторов, запустится ВАР в Первой лиге и у нас появится резерв персонала и оборудования. Тогда восемь матчей в туре будет для нас не некой обыденностью, но и не тем геройством, которое совершили сотрудники проектного офиса ВАР», – рассказал председатель судейского комитета РФС.

 

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2 комментария
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Да с нашими продажными арбитрами, хоть что поставь, слепые Казарцев с Амелиным сделают то, что им Каманцев сказал или Алаев, как пример гол Сиссе отменили, хотя все зрячие люди видят на скринах, гол забит чисто, а теперь Урал и крупнейший город остался без РПЛ, но будет играть частная команда, у которой нет стадиона и нет зрителей, но у хозяина клуба хорошие связи есть.
Так что дело не в экономике.
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Хаха
Ага, $ нет...
Как же это 🤢
Импортозамещение не будет что ли?
Натяните ниточку с бубенчиками
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