Каманцев о технологиях в РПЛ: «Нужна и система определения гола, и автофиксация офсайда, но это невозможно с текущей экономикой»

Павел Каманцев высказался о применении технологий на матчах Мир РПЛ.

В 30-м туре Российской Премьер-лиги все восемь матчей проводятся в одно и то же время. В сезоне-2023/24 ВАР работал на семи играх из восьми.

«Мы готовимся к тому, чтобы в 30-м туре ВАР был на всех восьми матчах. Мы идем к этому шаг за шагом. Понимаю требования болельщиков и некоторых экспертов, которые говорили: «Как так может быть, чтобы не все восемь матчей обслуживались ВАР?!» Но мы стараемся работать в бизнес-логике и приоритизировать задачи.

Если говорить в идеале, то нам и технология Goal Line (система определения гола – Спортс) нужна, и автоматическая фиксация офсайда, и прочее. Но это просто невозможно с той экономикой, которая есть сейчас.

С теми бюджетами, которые предоставлены РФС и РПЛ, мы двигаемся шаг за шагом и стараемся развиваться. Мощности, которые есть, закупались не только под РПЛ – это и оборудование, которое закупалось под обучение судей. Мы все резервы стянули, и была возможность провести семь матчей c ВАР.

[При восьми матчах с ВАР] мы бы потеряли в коэффициенте надежности – поэтому было принято решение остановиться на семи. За это время мы с белорусскими коллегами, надеюсь, подготовим больше replay-операторов, запустится ВАР в Первой лиге и у нас появится резерв персонала и оборудования. Тогда восемь матчей в туре будет для нас не некой обыденностью, но и не тем геройством, которое совершили сотрудники проектного офиса ВАР», – рассказал председатель судейского комитета РФС.