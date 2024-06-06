Корниленко о матче с Беларусью: «Интерес у болельщиков есть, две дружественные страны. России интересно сыграть, Беларуси – проверить себя на фоне более статусного соперника»
Сергей Корниленко поделился ожиданиями от товарищеского матча России и Беларуси.
Национальные сборные сыграют 7 июня в Минске.
«Я читал новости, что порядка 16-17 тысяч билетов продано на матч Беларусь – Россия. Это значит, что интерес у болельщиков к этому матчу есть. Две дружественные страны.
Сборной Беларуси интересно проверить себя на фоне более статусного соперника. Думаю, и России интересно сыграть. Болельщики двух стран знают футболистов, которые выступают в обеих сборных. Интересный матч и спарринг. Думаю, что в целом этот матч повысит популярность футбола в Беларуси.
Я планирую посетить этот матч. Буду наблюдать как болельщик. Но также выполню часть работы: присмотреться к кому-то из футболистов. Много знакомых и друзей в обеих командах. С удовольствием посещу эту встречу», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов».
Нам нужен матч РФ - США !!!!!!
Пусть даже с их баскетболтно-бейсбольной сборной
Вот чего хочет народ!!!