Корниленко о матче с Беларусью: «Интерес у болельщиков есть, две дружественные страны. России интересно сыграть, Беларуси – проверить себя на фоне более статусного соперника»

Теги Крылья Советов Сергей Корниленко премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Сергей Корниленко поделился ожиданиями от товарищеского матча России и Беларуси.

Национальные сборные сыграют 7 июня в Минске.

«Я читал новости, что порядка 16-17 тысяч билетов продано на матч Беларусь – Россия. Это значит, что интерес у болельщиков к этому матчу есть. Две дружественные страны.

Сборной Беларуси интересно проверить себя на фоне более статусного соперника. Думаю, и России интересно сыграть. Болельщики двух стран знают футболистов, которые выступают в обеих сборных. Интересный матч и спарринг. Думаю, что в целом этот матч повысит популярность футбола в Беларуси.

Я планирую посетить этот матч. Буду наблюдать как болельщик. Но также выполню часть работы: присмотреться к кому-то из футболистов. Много знакомых и друзей в обеих командах. С удовольствием посещу эту встречу», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов».

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3 комментария
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Ответ Иван Иванов
Какие же вы додики.. всему учить надо. Нам нужен матч РФ - США !!!!!! Пусть даже с их баскетболтно-бейсбольной сборной Вот чего хочет народ!!!
победитель выходит на украину
+3
-1
+2
Какие же вы додики.. всему учить надо.
Нам нужен матч РФ - США !!!!!!
Пусть даже с их баскетболтно-бейсбольной сборной
Вот чего хочет народ!!!
+2
-1
+1
Ответ Антимосковский
победитель выходит на украину
Отходит
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0
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