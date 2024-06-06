Президент ФНЛ о расширении РПЛ: «16 клубов на такую большую страну маловато. Чем больше команд смогут выходить в элитный дивизион, тем лучше для развития футбола»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Организация РПЛ Первая лига Ахмат календарь Ахмед Айдамиров Наиль Измайлов Спорт-Экспресс Футбол

Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался за расширение Мир РПЛ.

«Не считаю необходимым сокращение количества стыковых матчей. Наверное, то, что стоит обсуждать – возможное увеличение количества команд в РПЛ. Потому 16 клубов на такую большую страну, наверное, маловато. Наверное, надо увеличивать количество клубов, которые играют в РПЛ до 18 команд.

Другое дело, как это увязать с Кубком, календарь которого достаточно насыщенный, с недельными циклами, логистикой. Но это уже вопрос к РПЛ.

Я считаю, что чем больше клубов будут иметь возможность выхода в элитный дивизион, тем лучше в целом для развития футбола.

Генеральный директор «Ахмата» Айдамиров сказал, что кулуарно обсуждается сокращение количества стыковых матчей? Клубы могут обсуждать все, что угодно. Но тогда это надо обсуждать вместе с ФНЛ. Это еще сто клубов, как ни крути», – сказал Наиль Измайлов.

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7 комментариев
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Только одно сравнение -
В 150млн. России 2,4 млн. играет в футбол, в 90% случаев на полях больше пригодных не для футбола а для посадки картофеля, в 80миллионной Германии более 6 млн. играет в футбол на удобных стадионах с прекрасными газонами.
Можно увеличить высшую лигу до 18, 20,28 команд, качество российского футбола не изменится.
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Ответ Ktoto_V_Dome
Расширяйте ФНЛ и Вторую лигу сколько влезет, в РПЛ отличный баланс 16 команд на данный момент, зачем тянуть плюс две команды уровня ФНЛ в РПЛ?
В бундеслигу со спокойной совестью выводят Нюрнберг, Падерборн, [Киль?], Дармштадт, [Хайденхайм], Гройтер, но РПЛ выше всего этого, правда?
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