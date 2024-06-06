Алексей Березуцкий войдет в штаб Николича в ЦСКА
Алексей Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА.
Сегодня московский клуб объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.
В штаб сербского специалиста войдет бывший защитник команды Алексей Березуцкий. Ранее он возглавлял армейцев в сезоне-2021/22.
Также тренерский штаб пополнят Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич, которые ранее работали с Николичем. Тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физподготовке Игорь Аксенов продолжат свою работу.
У цска нет никаких притязаний на борьбу за чемпионство
Приятно что она возвращается в родные стены.