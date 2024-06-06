Алексей Березуцкий войдет в штаб Николича в ЦСКА

Алексей Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА.

Сегодня московский клуб объявил о назначении на пост главного тренера.

В штаб сербского специалиста войдет бывший защитник команды . Ранее он возглавлял армейцев в сезоне-2021/22.

Также тренерский штаб пополнят Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич, которые ранее работали с Николичем. Тренер вратарей и тренер по физподготовке продолжат свою работу.