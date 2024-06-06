Алексей Березуцкий войдет в штаб Николича в ЦСКА

Теги ЦСКА Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Крамаренко Игорь Аксенов Марко Николич Футбол

Алексей Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА.

Сегодня московский клуб объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.

В штаб сербского специалиста войдет бывший защитник команды Алексей Березуцкий. Ранее он возглавлял армейцев в сезоне-2021/22.

Также тренерский штаб пополнят Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич, которые ранее работали с Николичем. Тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физподготовке Игорь Аксенов продолжат свою работу.

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34 комментария
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Ну и хорошо, Лёха подскажет что-нибудь и сам опыта наберётся
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Ответ Heroes!
Мда уж. В ЦСКА хороших новостей без плохих не бывает. Все таки Гинер с Бабаевым протолкнули. Не хватает еще , чтобы брата В вернули. ЕЛГ с РЮБ готовят почву под возвращение Слуцкого/ Гончаренко? Не дай Бог. Лучше бы Дзагоеву дали шанс проявить себя в ТШ.
Да какой из Дзагоева тренер? Очень удивлюсь, если он захочет и станет им.
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Тренером вратарей Березовского. И вернуть Подберёзкина. Чем не народная команда?
+12
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Ответ Heroes!
А почему нет? Игрок умный был.
Игровой интеллект не равно предрасположенность к тренерской деятельности. Это тяжёлая ежедневная работа и человек должен думать практически 24/7 о тренировках, предстоящих матчах, общаться с игроками и т.д. Как будто бы у Алана нет достаточной предрасположенности по характеру к этому
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Ответ CooL-CooL
О, вот и первая позитивная новость. Интересно кто инициатор
Позитивная в чем?
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круговорот берез в природе
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Алексей в будущем сменит Марко на посту ГТ?
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Ответ CooL-CooL
О, вот и первая позитивная новость. Интересно кто инициатор
наверняка орешкин
+1
0
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И Акинфеева тогда уж до кучи добавить в тренерский штаб. Играющий тренер, супер патриот ПФК ЦСКА, многократный чемпион,общенациональный любимец и куча еще всяческих рангов и эпитетов чего не хватает для супер крутизны
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Марко до зимы, потом Лешку опять подтянут 😆
+2
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Ответ cektor
Этот то Березуцкий, который сразу после начала СВО её осудил и свалил на 2 года за границу? Баблишко видно кончилось, сразу свои принципы забыл и взгляды поменял?
Нет, другой. Уезжал в Испанию Василий. И сейчас тренит в Шанхае
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Ответ гилберт
Тренером вратарей Березовского. И вернуть Подберёзкина. Чем не народная команда?
Ещё есть Сергей Березин, тоже тренер и тоже армеец
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Ответ Serge Vendino
Игровой интеллект не равно предрасположенность к тренерской деятельности. Это тяжёлая ежедневная работа и человек должен думать практически 24/7 о тренировках, предстоящих матчах, общаться с игроками и т.д. Как будто бы у Алана нет достаточной предрасположенности по характеру к этому
Ну ттут 50/50. Гвардиола топ, Пирло провалился ( пока), Хави -скрепкий редний тренер. Мое мнение - можно было бы дать шанс
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Ответ Serge Vendino
Кстати, он говорит, что Николич позвал в штаб
Ну так РЮБ и мог посоветовать взять брата в штаб
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Ответ Heroes!
Мда уж. В ЦСКА хороших новостей без плохих не бывает. Все таки Гинер с Бабаевым протолкнули. Не хватает еще , чтобы брата В вернули. ЕЛГ с РЮБ готовят почву под возвращение Слуцкого/ Гончаренко? Не дай Бог. Лучше бы Дзагоеву дали шанс проявить себя в ТШ.
Кстати, он говорит, что Николич позвал в штаб
+2
-2
0
Шишкановские снова пристроили лысого шарлатана на зарплату

У цска нет никаких притязаний на борьбу за чемпионство
+2
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«Непонятно, куда мы идем, за что боремся, Россию забанили в еврокубках. Было много интересов вне футбола, и их резко не стало». Появились интересы в России ?)
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Я еще помню времена, когда весь тренерский штаб в вышке был 3 человека, ну 4. А щас - 7-8 и это нормой считается.
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Через полгода -год сменит Николича
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Этот то Березуцкий, который сразу после начала СВО её осудил и свалил на 2 года за границу? Баблишко видно кончилось, сразу свои принципы забыл и взгляды поменял?
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Алексей Березуцкий - старая гвардия ЦСКА.
Приятно что она возвращается в родные стены.
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ЦСКА и Шанхай Шеньхуа Березуцкий и ко
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Это намёк Николичу.
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О, вот и первая позитивная новость. Интересно кто инициатор
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Это просто ТОП🔥
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