Бремер о Винисиусе: «У него есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он стабилен уже 3-4 года, а не только в этом сезоне, и заслуживает этого»
Бремер считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч».
– Как товарищ Винисиуса по сборной Бразилии, думаешь, он заслуживает «Золотой мяч»?
– Я знаю его, мы несколько раз созванивались, и он отличный игрок. Он показал это в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Он чемпион и очень помогает «Мадриду».
Я думаю, у него есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч» и стать лучшим в мире во всем, что он делает. Не только в этом сезоне, он играет регулярно и стабильно уже на протяжении 3-4 лет.
Как бразилец я бы хотел, чтобы бразильский игрок выиграл [«Золотой мяч»], и Вини этого заслуживает, – заявил защитник «Ювентуса».
Как раз таки в 2022 году у них образовалась нереальная связка с Бензема, оттуда многочисленные голевые действия, победа в ЛЧ и ЗМ для Карима
Причем сейчас такого уже нет, что очень хорошо для него самого.