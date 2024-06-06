Бремер о Винисиусе: «У него есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он стабилен уже 3-4 года, а не только в этом сезоне, и заслуживает этого»

Теги Ювентус Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Бремер Футбол

Бремер считает, что Винисиус Жуниор заслужил «Золотой мяч».

– Как товарищ Винисиуса по сборной Бразилии, думаешь, он заслуживает «Золотой мяч»?

– Я знаю его, мы несколько раз созванивались, и он отличный игрок. Он показал это в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Он чемпион и очень помогает «Мадриду».

Я думаю, у него есть все качества, чтобы выиграть «Золотой мяч» и стать лучшим в мире во всем, что он делает. Не только в этом сезоне, он играет регулярно и стабильно уже на протяжении 3-4 лет.

Как бразилец я бы хотел, чтобы бразильский игрок выиграл [«Золотой мяч»], и Вини этого заслуживает, – заявил защитник «Ювентуса».

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ superbro
Его уже заменили на Ямаля
Как-никак Яамаль - самый молодой футболист в истории, который получил от Реала 4 поражения подряд, не достигнув даже 18 лет! Невероятное достижение.
+39
-2
+37
Ответ Зеленский
Был там еще какой-то Фати,который конкурировал с Винисиусом
Его уже заменили на Ямаля
+23
-1
+22
Был там еще какой-то Фати,который конкурировал с Винисиусом
+20
-2
+18
Ответ Real_v_dushe
Как-никак Яамаль - самый молодой футболист в истории, который получил от Реала 4 поражения подряд, не достигнув даже 18 лет! Невероятное достижение.
Просто закопал !😂😂
+5
-2
+3
У Вини сейчас лучший шанс, потому что объективно ЗМ уже давно больше про PR
+2
0
+2
Ответ Kot Obormot
Мбаппе года 2-3 котировали, как лучшего игрока мира. Особенно по потенциалу. Потом я моргаю как в том месте, и вот уже за первое место борются Вини и Джуд
Не надо было Черепахе тити мять три года
+1
0
+1
Ответ Автобус Папы Карло
И по работе с судьями. Как судят Реал- отдельная сказка. Почему никто из топов больше не закладывает бюджет на судей
В смысле не закладывает, а кто десятилетия за консультации платит миллионы )
0
0
0
Как бразилец поддерживает соотечественника, а как человек человека видимо не особо.
+1
-1
0
Ответ Семён Жуйло
Понеслась пропаганда. Теперь все, кто как-то связан с Реалом и Бразилией будут вешать тонны лапши на всевозможные уши, про то, как хорош этот ..., прости господи.
Так таже шарманка, что и с Месси. Раскрутка меньшинств важнее футбола.
+2
-2
0
Ответ ZA.RMA
Такое ощущение, что я обвиняю в чем-то Винни и Вы пытаетесь его оправдать, хотя дело обстоит совсем не так..я знаю на что и почему Винни реагирует остро и знаю что его провоцируют, но тот факт, что плохо в этой ситуации становится ему самому - есть. Поэтому нужно менять тактику и поступать иначе, собственно что он и сделал) вот и всё
И все равно мне его поведение не даёт сосредоточиться на игровых моментах. Симпатизирую Реалу не первый год и зимой Вни достал настолько, даже своих, что я накатал пару не хилых простыней на Спортсе с аргументами в пользу прощания с главным борцом с рассизмом на планете.
0
0
0
Ответ Евгений Сидоров
Ну насчёт 3-4 года стабильности это перебор. Максимум 2 года, прошлый сезон и этот.
Почему это?
Как раз таки в 2022 году у них образовалась нереальная связка с Бензема, оттуда многочисленные голевые действия, победа в ЛЧ и ЗМ для Карима
0
0
0
Ответ Real_v_dushe
Как-никак Яамаль - самый молодой футболист в истории, который получил от Реала 4 поражения подряд, не достигнув даже 18 лет! Невероятное достижение.
Ору в голос 😭😭😭😭
+1
-1
0
Ответ ZA.RMA
Вы говорите про эмоции в принципе, а я говорю про бурный всплеск эмоций на те ситуации и моменты где они не нужны или были лишними, что в последствии плохо сказалось на репутации самого Винни) Причем сейчас такого уже нет, что очень хорошо для него самого.
На самом деле, Рамос был таким же эмоциональным, отличие лишь в том что Вини агрят за счёт темы расизма, у Рамоса же провокаторов, кроме болельщиков Барселоны не было)
0
0
0
Ответ slavik12345
Учитывая что тебе максимум лет 10, тебя там быть не могло. Не родился еще тогда.
Я 30 лет уже, как болельщик Реала, так что и тут мимо.
+1
-1
0
Ответ slavik12345
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Moscwow
Пожилому в голову может и не попадал, а вот женщине арг сломал руку, пнув мяч со всей дури на трибуны в матче Барселона-Вильярреал
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Иногда он не обоснован, но в подавляющем большинстве за ним есть правота. Я прекрасно помню, как его целые команды, как, например, Мальорка Агирре провоцировали на реакцию, когда его оба матча в Ла Лиге каждый чемпионат его тупо, намеренно избивали без какой-либо адекватной реакции со стороны судей. А, например, соперников алчного арга за фол, который на жёлтую тянул, они же выгоняли с поля прямыми красными, так вот его "обераегая". Я помню, как алчный арг на Бернабеу психанув со всей дури ударил мячом в голову пожилого болельщика. И знаете, какая была реакция судьи? Никакая. Не то, что удаления, даже жёлтой тот не получал. Что-то подобное разве Винисиус хоть раз сделал? И сравните это с отношением испанских судей к Вини. А Вини в этом десятилетии - это лучший игрок по гол+пас в ЛА Лиге!!!
Комментарий удален модератором
Ответ ZA.RMA
Всё так и есть.. Единственное, что мешает Винни - так это чрезмерно бурная реакция на любой поступок со стороны болельщиков или игроков другой команды - что в первую очередь плохо сказывается на его репутации. Из-за чего до сих пор не все готовы признать, что игрок Он топище!
И постоянные поганые поступки, которые не являются реакцией на действия кого-то, а просто проявлением внутренней гнили. Хотя бы ситуации с Орбаном и Киммихом взять
+1
-1
0
Ответ Real_v_dushe
Не может мешать отсутствие безразличия, не может быть чемпион безразличным, эмоции важны и должны быть. Возьмите, например, Рамоса. Что у Рамоса с реакцией не было разве проблем? Или даже Роналду разве не удаляли и не дисквалифицировали?
Вы говорите про эмоции в принципе, а я говорю про бурный всплеск эмоций на те ситуации и моменты где они не нужны или были лишними, что в последствии плохо сказалось на репутации самого Винни)

Причем сейчас такого уже нет, что очень хорошо для него самого.
+2
-2
0
очень не хотелось бы чтобы зм ушел такому штопаному изделию №2 как винисиус... к сожалению, более яркого игрока в этом сезоне (пока) нет. в этом сезоне вообще нет выделяющегося игрока- есть много вторых и третьих. отдал бы джуду
+2
-2
0
А вообще Бразильцы на долго не тянут.
0
0
0
Я не против Винни, но насчёт 3-4 года паребор, я над ним смеялся ещё пару лет назад, сейчас он научился попадать по воротам и вообще спрогрессировал
0
0
0
Отдать должное Пересу, у Реала очень хорошо работает маркетинг по продвижению своих в Золотом мяче. Когда в 2021 мог победить Лева, там и близко в мае столько не говорили о зм для него. Скорее всего это хорошая работа реала.
0
0
0
Последние пару месяцев Винисиус будто взялся за ум и перестал остро реагировать на провокации, сконцентрировавшись на игре. И у него сразу все пошло в гору.
0
0
0
Пиар компания идет полным ходом
0
0
0
Понеслась пропаганда. Теперь все, кто как-то связан с Реалом и Бразилией будут вешать тонны лапши на всевозможные уши, про то, как хорош этот ..., прости господи.
+2
-2
0
Такое ощущение, что я обвиняю в чем-то Винни и Вы пытаетесь его оправдать, хотя дело обстоит совсем не так..я знаю на что и почему Винни реагирует остро и знаю что его провоцируют, но тот факт, что плохо в этой ситуации становится ему самому - есть. Поэтому нужно менять тактику и поступать иначе, собственно что он и сделал) вот и всё
+1
-1
0
Мбаппе года 2-3 котировали, как лучшего игрока мира. Особенно по потенциалу. Потом я моргаю как в том месте, и вот уже за первое место борются Вини и Джуд
0
0
0
Ну насчёт 3-4 года стабильности это перебор. Максимум 2 года, прошлый сезон и этот.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий