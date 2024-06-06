«Челси» не отпустит Мудрика и Энцо на Олимпиаду. Клуб хочет, чтобы они отдохнули после Евро и Кубка Америки

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Евро-2024 олимпийская сборная Аргентины Олимпийский футбольный турнир Михаил Мудрик Энцо Фернандес Лесли Угочукву олимпийская сборная Украины Футбол

Михаил Мудрик и Энцо Фернандес не сыграют на Олимпиаде.

Олимпийский футбольный турнир стартует 24 июля, через 10 дней после финалов чемпионата Европы и Кубка Америки, где Мудрик и Фернандес будут представлять сборные Украины и Аргентины.

По информации The Athletic, «Челси» не отпустит этих игроков на Олимпиаду. Клуб хочет, чтобы они хорошо отдохнули после крупных турниров, прежде чем присоединиться к команде под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Отмечается, что решения относительно других футболистов могут отличаться. Так, Лесли Угочукву могут разрешить участие на Олимпийских играх – он не был включен в заявку на Евро-2024. 

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У меня вопрос кто-то из игроков гордятся олимпийским медалем?
+4
-2
+2
Ответ ман сити фейк
У меня вопрос кто-то из игроков гордятся олимпийским медалем?
Лучше бронза ЧЕ, чем золото ОИ
+3
-1
+2
Ответ Max Maximus
Лучше бронза ЧЕ, чем золото ОИ
Лучше заявка в команде Чемпионшипа, чем золото юниор-ОИ.
+2
0
+2
Мудрика могли бы и отпустить. Все равно не основной. А вот с Энцо да, все верно
+3
-3
0
Логичное и правильное решение.
А после олимпиады - гарантированный отпуск, это они только в сентябре к клубу присоединятся и не в форме. Оно надо?
0
0
0
Мудрик и так весь сезон отдыхал
0
0
0
Ответ ман сити фейк
Без Энцо у Челси одни победы. Может уберут от греха подальше
Там скорее респект почу, что нашел ситуативное решение с кукурельей в качестве приходящего в центр крайнего, чтобы помогать кайседо. А кайседо забрал как раз большую часть пасовой активности Энцо.
0
0
0
Ответ ман сити фейк
У меня вопрос кто-то из игроков гордятся олимпийским медалем?
если только это единственная медаль в карьере.......братья Савичевы например
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий