«Челси» не отпустит Мудрика и Энцо на Олимпиаду. Клуб хочет, чтобы они отдохнули после Евро и Кубка Америки

Михаил Мудрик и Энцо Фернандес не сыграют на Олимпиаде.

футбольный турнир стартует 24 июля, через 10 дней после финалов чемпионата Европы и Кубка Америки, где и будут представлять сборные и Аргентины.

По информации The Athletic, « » не отпустит этих игроков на Олимпиаду. Клуб хочет, чтобы они хорошо отдохнули после крупных турниров, прежде чем присоединиться к команде под руководством нового главного тренера Энцо Марески.

Отмечается, что решения относительно других футболистов могут отличаться. Так, Лесли Угочукву могут разрешить участие на Олимпийских играх – он не был включен в заявку на Евро-2024.