«Челси» не отпустит Мудрика и Энцо на Олимпиаду. Клуб хочет, чтобы они отдохнули после Евро и Кубка Америки
Михаил Мудрик и Энцо Фернандес не сыграют на Олимпиаде.
Олимпийский футбольный турнир стартует 24 июля, через 10 дней после финалов чемпионата Европы и Кубка Америки, где Мудрик и Фернандес будут представлять сборные Украины и Аргентины.
По информации The Athletic, «Челси» не отпустит этих игроков на Олимпиаду. Клуб хочет, чтобы они хорошо отдохнули после крупных турниров, прежде чем присоединиться к команде под руководством нового главного тренера Энцо Марески.
Отмечается, что решения относительно других футболистов могут отличаться. Так, Лесли Угочукву могут разрешить участие на Олимпийских играх – он не был включен в заявку на Евро-2024.
А после олимпиады - гарантированный отпуск, это они только в сентябре к клубу присоединятся и не в форме. Оно надо?