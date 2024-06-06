ВАР останется в АПЛ. За это проголосовали 19 из 20 клубов – против был только «Вулверхэмптон»
В АПЛ не отменят ВАР.
Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы.
Сегодня на общем собрании лиги прошло голосование по этому вопросу. 19 из 20 клубов проголосовали за сохранение системы видеоповторов – против был только сам «Вулверхэмптон».
Эвертон воздержался, чтобы лишний раз не прилетело
Лучше не отменять, а регулярно усовершенствовать ВАР,
Отменяешь просто, и не паришься.
Я не против ВАР, я против того, как он сейчас используется.
Надо ж было додуматься такое предложить.