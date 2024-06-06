ВАР останется в АПЛ. За это проголосовали 19 из 20 клубов – против был только «Вулверхэмптон»

В АПЛ не отменят ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы.

Сегодня на общем собрании лиги прошло голосование по этому вопросу. 19 из 20 клубов проголосовали за сохранение системы видеоповторов – против был только сам « ».