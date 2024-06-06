ВАР останется в АПЛ. За это проголосовали 19 из 20 клубов – против был только «Вулверхэмптон»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Саутгемптон Ноттингем Форест Лестер Ипсвич Брайтон Борнмут Брентфорд видеоповторы Футбол

В АПЛ не отменят ВАР.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы.

Сегодня на общем собрании лиги прошло голосование по этому вопросу. 19 из 20 клубов проголосовали за сохранение системы видеоповторов – против был только сам «Вулверхэмптон». 

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
😂
+55
-5
+50
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Новости 2025г.: МанСити отправлен в пердив. За это проголосовали 19 из 20 клубов.
19 из 20
Эвертон воздержался, чтобы лишний раз не прилетело
+40
-2
+38
Лица руководства Вулверхэмптона имаджинировали?
+36
-6
+30
Оно и понятно, зачем возвращаться в каменный век, лучше пытаться усовершенствовать это ноу хау
+17
-2
+15
Ответ Vatikan
естественно. к гадалке не ходи было ясно, что он останется
Как же ваш комментарий подходит к итогам мартовских выборов))
+18
-4
+14
Ответ Денис Ширинов
А Сити зачем против проголосовал?
Чтоб ты статью научился читать полностью
+9
-1
+8
Ответ Виталик Кравченко
Как же ваш комментарий подходит к итогам мартовских выборов))
На Украине?)
+15
-9
+6
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Новости 2025г.: МанСити отправлен в пердив. За это проголосовали 19 из 20 клубов.
Смешно, конечно, шутишь, но больше не надо
+7
-2
+5
Вот это единомыслие !
Лучше не отменять, а регулярно усовершенствовать ВАР,
+3
0
+3
естественно. к гадалке не ходи было ясно, что он останется
+5
-2
+3
Ответ Виталик Кравченко
Как же ваш комментарий подходит к итогам мартовских выборов))
Чтобы остаться, выборы даже и не нужны.
Отменяешь просто, и не паришься.
+7
-4
+3
В первом туре Онана не только ударил ладошками игрока Вулвз, но и руководство клуба
+2
0
+2
Порой послушаешь отменяльщиков Вар и складывается впечатление что они уверены будто это машина какая то с ИИ которая всем заправляет. Но Вар же просто обычный инструмент и управляют им люди.
+2
0
+2
Ответ AminO2
Чтобы остаться, выборы даже и не нужны. Отменяешь просто, и не паришься.
Если хочешь остаться, останься просто так)
+2
0
+2
Ответ ОченьЧерный52
😂
Это точно! 😂
+3
-1
+2
Это как когда только сам смеёшься над своей шуткой
+2
0
+2
Вообще не ожидал от Вулверхэмптона!!)))))
+1
0
+1
С введением ВАР английские судьи по настроению судят, без ВАР там вообще сплошной цирк будет
+1
0
+1
Со следующего сезона будет полуавтоматическая система определения положения вне игры в АПЛ. Так что у местных судей останется еще меньше простора для ошибок.
+1
0
+1
Ответ Ностальгическое
19 из 20 Эвертон воздержался, чтобы лишний раз не прилетело
Можно за пассивную позицию N-ое количество очков снять так-то.
0
0
0
Ответ Ностальгическое
19 из 20 Эвертон воздержался, чтобы лишний раз не прилетело
то есть Сити за свой вылет проголосовал?
0
0
0
Ответ Саша Вжухов
Насколько мне известно в Вулверхэмптоне в своё время была распространена португальская диаспора, вот и думайте теперь)
Заговор от роналду?)
+1
-1
0
Ответ itemme
Это всё здорово, но парируется просто - ошибок стало меньше в разы. Насчёт того, что нужно делать прозрачнее и прочее - очевидно.
Понимаешь, раньше ошибались во все стороны. Да, была и мошна. Судья был царь и Б-г. Он понимал что ошибся в каком-то моменте, он мог намеренно ошибиться в другом. Сейчас нет никаких Коллин или Уэббов, потому что судьи стали тряпками, которые на что-то там рассчитывают на ВАРе. И такие же тряпки сидят на ВАРе. Раньше такой Коллина мог подойти, рявкнуть, и все с ним соглашались. Да, они ошибались, но это все понимали. Теперь эта терпила стоит и чёт мумуму хрю ВАР, в итоге он хотел другое, ВАР третье, выходит цирк. ВАР должен исправлять ошибки, а не работать за судей.

Я не против ВАР, я против того, как он сейчас используется.
0
0
0
Ответ neolol0
Я не думаю, что они действительно хотели и верили, что делают то, что делали. Это скорее такой жирный сигнал, что, чуваки, происходит трешак. А он действительно происходит и ВАР надо делать прозрачнее, ВАР надо делать полезнее. Скорее всего они довольны тем, что это разлетелось по медиа, другой цели и не было. Потому что не нормально, когда лайнсмен видит офсайд, но не фиксирует его, потому что знает, что ВАР его подстрахует. Зачем он тогда нужен там, на линии? За что он получает зарплату? Подними флажок, работай дальше. Твой флаг ни к чему никого не обязывает, свистит судья, а ВАР разберёт, было там что-то или нет. Или судьи, которые видят фол, но не могут принять решение, потому что ждут чего-то от ВАРа. А на ВАРе такие же балбесы сидят. Я тысячу раз вспоминал тут момент, когда в метре от судьи срубили ПЭХа сзади в ахилл, когда мяча даже близко не было. Этот странный чувак пошёл смотреть ВАР сам и смотрел там как он смотрит на момент. Абсурд, но было так. У него за спиной собралась вся команда. И она его чуть на куски не порвала, когда он сказал, что ничего не было. Комментаторы потеряли дар речи. А НА КОЙ ЧЁРТ ТЫ ВООБЩЕ СМОТРЕЛ? Я понимаю, регламент, но ты не дал КК тогда, ты не собирался её давать после просмотра, хотя это 1000% КК. Просто скажи, мать его, я не хочу давать, потому что я считаю что так и так, может быть там было аналогичное нарушение с другой стороны и он его проигнорировал чтобы не ломать игру. Но к чему этот цирк был вообще? Сейчас ВАР это генератор ошибок и абсурда, об этом надо кричать во весь голос. Часто тут говорят, мол, смотрят ВАР на красную, ну фол не на красную, но фол был, фол был жестковат всё таки, дай жёлтую тогда, тогда по сумме у него будет две жёлтые и красная в итоге. А не положено, по регламенту рассматривается красная карточка. Поэтому или красная, или ничего. Или же, в одном матче Скиппу въезжают шипами в череп в матче с Ливерпулем. Кровь, остановка. Смотрят ВАР, решили нет КК, все в шоке. Следующая игра кого-то с кем-то, похожий по грубости эпизод. Красная. Да где последовательность-то? В этом сезоне Тоттенхэм пробил два пенальти. Причину думаю ты угадаешь. Да, все решения ВАРа абсолютно были непоследовательны для одной команды, которая на секунду, одна из самых атакующих в АПЛ. Это статистическая аномалия. Ты смотришь момент, и такой, ну да, контакт был, игрока вроде и сбили, но может просто решили не ломать игру, фол был, но не прям жёстким, хорошее решение, наверно в других матчах происходит такое же, тогда уважаю, мужской футбол на мужика. Включаешь матч Арсенала, там на игрока подул ветер — пенальти. Вот какое у меня должно быть отношение к этой технологии? Про атаку вратарей я вообще молчу, об этом кто только не кричал. Вроде одна лига, одни и те же моменты. А потом они сами говорят, что было ошибкой, а что не было. Да с хрена ли?
Это всё здорово, но парируется просто - ошибок стало меньше в разы. Насчёт того, что нужно делать прозрачнее и прочее - очевидно.
0
0
0
Как вообще можно такое обсуждать,да ещё и на таком большом уровне? Давайте давайте проголосуем всей планетой за возвращение в каменный век - весело будет. ВАР - это чуть ли не лучшее ,что в футболе появилось за последние годы. Просто некоторые индивиды не в состоянии этой аппаратурой пользоваться из за того ,что правила прописаны невнятно. Человеку ногу сломали в штрафной,но давайте позовём главного судью ,вдруг он решит сломана ли она достаточно сильно для соперника большого клуба или как нибудь переживет зачем лишний раз боссов с востока тревожить . Или как в РПЛ " недостаточно крови для удаления. Игрок мог и симулировать ". Все что в штрафной исключительно для ВАР ,любоц намек на симуляцию- ЖК ( чтобы не падали от ветра ). Все что за пределами штрафной могут и полевые судить ( за исключением моментов где чисто физически судья мог не заметить грубый фол на красную ).
0
0
0
А за отмену Вулверхэмптона после этого не голосовали?
Надо ж было додуматься такое предложить.
0
0
0
ФулВархэмптон.
0
0
0
Жаль
+1
-1
0
А разговоров то было...
0
0
0
Это была маркетинг-акция Вулверхэмптона. Выделились, попали в прайм тайм медиа пространства. Надо думать о развитии технологии, а не об отмене. Вулверхэмптон, конечно, опроволосился
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий