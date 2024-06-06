«Локомотив» предложил форварду «Оренбурга» Воробьеву трехлетний контракт («Чемпионат»)
«Локомотив» предложил Дмитрию Воробьеву контракт на три года.
Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что стороны еще не согласовали контракт, но находятся в процессе.
Действующее соглашение 26-летнего нападающего с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года.
В сезоне-2023/24 Мир РПЛ Воробьев провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России. Полная статистика форварда доступна здесь.
«Локомотив» завершил чемпионат России на четвертом месте, «Оренбург» финишировал двенадцатым.
Ещё раньше Карп писал, что Локо даёт за него 2,5 миллиона евро.
Фиг знает, усиление это или нет. Наверное, если брать чисто российских форвардов, то по цена/качество это вариант неплохой. Вот только сильно ли он лучше имеющегося в команде Сарвели - пока непонятно.