«Локомотив» предложил форварду «Оренбурга» Воробьеву трехлетний контракт («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Дмитрий Воробьев Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» предложил Дмитрию Воробьеву контракт на три года.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что стороны еще не согласовали контракт, но находятся в процессе.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с «Оренбургом» рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 Мир РПЛ Воробьев провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России. Полная статистика форварда доступна здесь.

«Локомотив» завершил чемпионат России на четвертом месте, «Оренбург» финишировал двенадцатым.

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14 комментариев
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Хороший нападающий уровня Сулейманова для подмены, но не для первой скрипки. Руководству Локомотива надо разориться на классного напада типа Даку или Гуарираппы.
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Два подряд сезона по 8 голов за Оренбург. Воспитанник Краснодара. Рост 178, не столб.
Ещё раньше Карп писал, что Локо даёт за него 2,5 миллиона евро.

Фиг знает, усиление это или нет. Наверное, если брать чисто российских форвардов, то по цена/качество это вариант неплохой. Вот только сильно ли он лучше имеющегося в команде Сарвели - пока непонятно.
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Нафига он нужон! Лучше уж из академии Радиковского тогда наигрывать! Ни чем не хуже!
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Ответ Только Локо Только Победа
Нафига он нужон! Лучше уж из академии Радиковского тогда наигрывать! Ни чем не хуже!
Радиковский в аренде в Белоруссии.
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Он хуже Лисаковича. Что за неликвид мы скупаем?!
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правильно тут пишут. Локо он не нужен. абсолютно согласен с паровозами. давай, Дима, в Краснодар возвращайся. если серьезно, то Воробьев последние 2 года уж точно не хуже Чалова
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Столько разных мнений, значит что то не то.
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Ответ Dmitry Orlov
Два подряд сезона по 8 голов за Оренбург. Воспитанник Краснодара. Рост 178, не столб. Ещё раньше Карп писал, что Локо даёт за него 2,5 миллиона евро. Фиг знает, усиление это или нет. Наверное, если брать чисто российских форвардов, то по цена/качество это вариант неплохой. Вот только сильно ли он лучше имеющегося в команде Сарвели - пока непонятно.
Он в Сочи провалился, есть ощущение, что в Оренбурге он нашел свой клуб
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Ответ Кирилл Голивец
Он в Сочи провалился, есть ощущение, что в Оренбурге он нашел свой клуб
10 игр со среднеигровым временем 35 минут, 2 года назад - сомнительно, что по этому стоит делать выводы, он явно там не был основным.
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Ответ Dmitry Orlov
Два подряд сезона по 8 голов за Оренбург. Воспитанник Краснодара. Рост 178, не столб. Ещё раньше Карп писал, что Локо даёт за него 2,5 миллиона евро. Фиг знает, усиление это или нет. Наверное, если брать чисто российских форвардов, то по цена/качество это вариант неплохой. Вот только сильно ли он лучше имеющегося в команде Сарвели - пока непонятно.
Это все игроки уровня Игнатьева или Ильина, которые наскребывает за сезон около 5-10 результативных действий. Чаще 5.
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Ответ А вам зачем?***
правильно тут пишут. Локо он не нужен. абсолютно согласен с паровозами. давай, Дима, в Краснодар возвращайся. если серьезно, то Воробьев последние 2 года уж точно не хуже Чалова
Нет, он хуже Чалова.
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