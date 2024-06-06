«Локомотив» предложил форварду «Оренбурга» Воробьеву трехлетний контракт («Чемпионат»)

«Локомотив» предложил Дмитрию Воробьеву контракт на три года.

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что стороны еще не согласовали контракт, но находятся в процессе.

Действующее соглашение 26-летнего нападающего с « » рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне-2023/24 Мир РПЛ Воробьев провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России. Полная статистика форварда доступна здесь.

« » завершил чемпионат России на четвертом месте, «Оренбург» финишировал двенадцатым.