Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» в 5-й раз за сезон – это рекорд

Теги Бавария бундеслига Германия рекорды Харри Кейн Конрад Лаймер Альфонсо Дэвис Футбол

Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» в 5-й раз за сезон.

Английский нападающий получил приз по итогам мая, победив в голосовании болельщиков. Кейн набрал 16% голосов и опередил полузащитника Конрада Лаймера и защитника Альфонсо Дэвиса (по 12%). 

В мае Харри провел два матча в составе мюнхенской команды – против «Штутгарта» (1:3) и «Реала» (1:2). В первой игре он реализовал пенальти, а во второй отличился ассистом. 

30-летний футболист установил клубный рекорд, получив награду лучшему игроку месяца пять раз за один сезон. 

7 комментариев
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Красава чё,реально трудяга, не везёт ему конечно жёстко,но это уже совсем другая история
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Кейн и в ТТХ пахал, и здесь пашет. Возьмёт в следующем году титул, Бавария будет голодная.
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Шикарный нападающий, как только Перес такую машину не забрал к себе в Мадрид?100 млн за такую машину не грех заплатить, а трофеи к нему ещё обязательно придут.
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Хорош, Харри! Буду болеть за англичан на Евро 2024!
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Ответ Александр Бородин
Красава чё,реально трудяга, не везёт ему конечно жёстко,но это уже совсем другая история
ЗБ взял, тоже круто
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