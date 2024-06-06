Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» в 5-й раз за сезон – это рекорд

Харри Кейн признан лучшим игроком месяца в «Баварии» в 5-й раз за сезон.

Английский нападающий получил приз по итогам мая, победив в голосовании болельщиков. Кейн набрал 16% голосов и опередил полузащитника и защитника (по 12%).

В мае провел два матча в составе мюнхенской команды – против «Штутгарта» (1:3) и «Реала» (1:2). В первой игре он реализовал пенальти, а во второй отличился ассистом.

30-летний футболист установил клубный рекорд, получив награду лучшему игроку месяца пять раз за один сезон.