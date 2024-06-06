Вадим Андреев выступил за сокращение клубов, проходящих в Мир РПЛ из Первой лиги.

По итогам минувшего сезона из Мелбет Первой лиги в Мир вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», который в стыковых матчах победил «Урал». Также возможность подняться в Премьер-лигу имел тульский «Арсенал», но уступил в стыках «Пари НН».

«Я за то, чтобы сократить количество команд в стыковых матчах.

Учитывая то, что в РПЛ играет 16 команд, считаю, что 4 команды из – это много для входа», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов».