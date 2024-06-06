Гендиректор «Крыльев» о стыках: «В РПЛ 16 клубов, 4 команды из ФНЛ – это много для входа. Я за то, чтобы сократить»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Вадим Андреев Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Вадим Андреев выступил за сокращение клубов, проходящих в Мир РПЛ из Первой лиги.

По итогам минувшего сезона из Мелбет Первой лиги в Мир РПЛ вышли «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон», который в стыковых матчах победил «Урал». Также возможность подняться в Премьер-лигу имел тульский «Арсенал», но уступил в стыках «Пари НН».

«Я за то, чтобы сократить количество команд в стыковых матчах.

Учитывая то, что в РПЛ играет 16 команд, считаю, что 4 команды из ФНЛ – это много для входа», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов».

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15 комментариев
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Так в чем проблема? Пусть на поле доказывают, что команды из ФНЛ хуже.
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А Гриша Иванов теперь за то, чтобы больше команд в стыках было, наверное. Вдруг Урал не попадёт в топ-2 пердива.
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Хоть раз выходили все 4 сходу?! Нет. Это просто кое-кому хочется увеличения болотной зоны, чтобы больше договорняков катать, не опасаясь за итоговый результат.
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Ответ Евгений Матыцын
Посмотрим если крылья будут стоять на вылет или в стыки,,,, что тогда скажите
Крылья то как раз знают, что такое вылет и стыки. Вы вообще последние 10 лет за РПЛ не следили?
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Ответ Wiley Fox
А чего не говорят, что этот жулик ещё и агент от бандитов? Конечно, этой бандитской самаре вообще выгодно закрыть лигу, как в КХЛ. И тогда распил госбабла вообще превратится в прогулку Вот втащили этот тольяттинский мусор зачем? Почему Андреев ничего не говорит о том, что стадион в Самаре не выдержит такую нагрузку? Да потому что и КС там гости без прав
Забыли вас спросить, что Самаре можно, а что нельзя.
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2 команды на вход, а если вы уж в стыках влетаете 3-4 команде ФНЛ, то зачем вы нужны в РПЛ.
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2+1 нормально
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2+2 - оптимально! Во-первых, нет болота и, как следствие, исчезли договорняки; Во-вторых, народу интереснее смотреть, когда такая интрига, в том числе и с переходными матчами; В-третьих, если кто-то опасается попадать в стыки - ну, не попадайте! ))
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Ответ Милдронат Бромантанов
Хоть раз выходили все 4 сходу?! Нет. Это просто кое-кому хочется увеличения болотной зоны, чтобы больше договорняков катать, не опасаясь за итоговый результат.
Один раз кажется выходили, ну это было очень давно и один раз. Стыки дают очень многое нашему изолированному на данный момент чемпионату
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Ответ Милдронат Бромантанов
Хоть раз выходили все 4 сходу?! Нет. Это просто кое-кому хочется увеличения болотной зоны, чтобы больше договорняков катать, не опасаясь за итоговый результат.
в сезоне 2013/14 из РПЛ вылетели 4 клуба - прямой вылет Анжи и Волга, через стыки вылетели Крылья Советов и Томь
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Ответ Милдронат Бромантанов
Хоть раз выходили все 4 сходу?! Нет. Это просто кое-кому хочется увеличения болотной зоны, чтобы больше договорняков катать, не опасаясь за итоговый результат.
В сезона 13/14 «Мордовия» и тульский «Арсенал» прошли в чемпионат России напрямую, а «Торпедо» и «Уфа» – через стыковые матчи
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