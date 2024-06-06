Ротенберг о встрече с Марадоной: «Великий футболист, я с детства следил за его карьерой. Мы смогли пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь»

Теги СКА Наполи Диего Марадона КХЛ Роман Ротенберг игровая форма Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной.

– Вы выкладывали фотографию в футболке «Наполи». Почему эта команда?

– Я в свое время очень следил за Марадоной, у меня была возможность посетить Неаполь, я купил форму Диего Марадоны и у меня это форма дома.

Мы быстро просто решили взять мячик и пойти играть в футбол, а другой формы под рукой просто не было. Была форма «Наполи», поэтому я оделся в нее вышел во двор играть.

Но все равно, я считаю, что Диего Марадона как футболист, это тоже пример, была у меня личная с ним встреча, это великий футболист.

– Как прошла встреча?

– Это было в Санкт-Петербурге, во время чемпионата мира по футболу. Я пригласил Диего Марадону к нам на каток в «Хоккейный город», он приехал, и мы с ним вышли на лед, с мячиком.

Он взял клюшку и пару раз забил, играли в футбол на льду и так общались, два часа у нас в «Хоккейном городе».

– Какое впечатление от него осталось?

– Знаете, с детства всегда следил за его карьерой, смотрел все игры.

Он феноменальный игрок, с мастерством и, конечно, для меня это как, знаете, с кумиром детства встретиться, это мечта, и то, что мы с ним смогли у нас в «Хоккейном городе» пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Как заблокировать его ахинею?
+12
0
+12
Спасибо Путину за это
+5
0
+5
С самого утра все новости про Ротенберга . Скоро сайт будет называться спортс Ротенберга . Можно вспомнить не только Марадону , но и питона на шее без страха и упрека и полет на истребителе .
+4
0
+4
Так вот почему ротенберга так прёт и он генерирует всякую словесную дичь. Встреча с Диего не прошла даром, до сих пор не отпустило
+3
-1
+2
сколько их, этих ротенбергов??
+2
0
+2
Пообщался с ротаном и через некоторое время Марадона умер....к чему бы это)
+1
0
+1
Теперь понятно у кого он хоккею научился
+1
0
+1
Сейчас сказал про два часа общения с Марадоной. Пройдёт время - назовёт его своим учителем. А спустя ещё некоторое время на серьёзных щах будет утверждать, что это именно он вылепил из Марадоны звезду.
+1
0
+1
"Вы выкладывали фотографию в футболке «Наполи»...
...а другой формы под рукой просто не было."
"Другую форму" под специально вытащенный фотоаппарат не надевают. Формы у него другой не было, кроссачи албанцы ̶ч̶у̶т̶ь̶ ̶н̶е̶ сняли, настоящее босяцкое детство 50-х, ага.
+1
0
+1
Фото Романа с Диего нужно было подписать " Великий футболист и великий хоккейный тренер"😂
0
0
0
был такой персонаж в "Кабачке 13 стульев", пан Гималайский...
0
0
0
"Остапа несло...."
0
0
0
Интересно у Ротана есть двойники?
0
0
0
Как автора заблокировать ?
0
0
0
Есть альтернатива этому приложению где нет этой фигни от сомнительных авторов ? посоветуйте пожалуйста.
0
0
0
Ответ Зеленский
Спасибо Путину за это
и ПАО Газпром в лице Миллера
0
0
0
Ответ Нет Да_1116119228
сколько их, этих ротенбергов??
Имя им легион.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий