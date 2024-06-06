Ротенберг о встрече с Марадоной: «Великий футболист, я с детства следил за его карьерой. Мы смогли пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь»
Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной.
– Вы выкладывали фотографию в футболке «Наполи». Почему эта команда?
– Я в свое время очень следил за Марадоной, у меня была возможность посетить Неаполь, я купил форму Диего Марадоны и у меня это форма дома.
Мы быстро просто решили взять мячик и пойти играть в футбол, а другой формы под рукой просто не было. Была форма «Наполи», поэтому я оделся в нее вышел во двор играть.
Но все равно, я считаю, что Диего Марадона как футболист, это тоже пример, была у меня личная с ним встреча, это великий футболист.
– Как прошла встреча?
– Это было в Санкт-Петербурге, во время чемпионата мира по футболу. Я пригласил Диего Марадону к нам на каток в «Хоккейный город», он приехал, и мы с ним вышли на лед, с мячиком.
Он взял клюшку и пару раз забил, играли в футбол на льду и так общались, два часа у нас в «Хоккейном городе».
– Какое впечатление от него осталось?
– Знаете, с детства всегда следил за его карьерой, смотрел все игры.
Он феноменальный игрок, с мастерством и, конечно, для меня это как, знаете, с кумиром детства встретиться, это мечта, и то, что мы с ним смогли у нас в «Хоккейном городе» пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
...а другой формы под рукой просто не было."
"Другую форму" под специально вытащенный фотоаппарат не надевают. Формы у него другой не было, кроссачи албанцы ̶ч̶у̶т̶ь̶ ̶н̶е̶ сняли, настоящее босяцкое детство 50-х, ага.