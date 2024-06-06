Ротенберг о встрече с Марадоной: «Великий футболист, я с детства следил за его карьерой. Мы смогли пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь»

Роман Ротенберг поделился воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной.

– Вы выкладывали фотографию в футболке «Наполи». Почему эта команда?

– Я в свое время очень следил за Марадоной, у меня была возможность посетить Неаполь, я купил форму Диего Марадоны и у меня это форма дома.

Мы быстро просто решили взять мячик и пойти играть в футбол, а другой формы под рукой просто не было. Была форма «Наполи», поэтому я оделся в нее вышел во двор играть.

Но все равно, я считаю, что Диего Марадона как футболист, это тоже пример, была у меня личная с ним встреча, это великий футболист.

– Как прошла встреча?

– Это было в Санкт-Петербурге, во время чемпионата мира по футболу. Я пригласил Диего Марадону к нам на каток в «Хоккейный город», он приехал, и мы с ним вышли на лед, с мячиком.

Он взял клюшку и пару раз забил, играли в футбол на льду и так общались, два часа у нас в «Хоккейном городе».

– Какое впечатление от него осталось?

– Знаете, с детства всегда следил за его карьерой, смотрел все игры.

Он феноменальный игрок, с мастерством и, конечно, для меня это как, знаете, с кумиром детства встретиться, это мечта, и то, что мы с ним смогли у нас в «Хоккейном городе» пообщаться, выйти на лед. Это останется в моей памяти на всю жизнь, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.