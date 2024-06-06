«Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем» и «Лестер» должны продавать игроков до конца июня, чтобы избежать финансовых нарушений
6 клубам АПЛ нужно продать игроков до конца июня.
По информации Sky Sports, «Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Лестер» рискуют завершить отчетный период с нарушениями финансовых правил АПЛ.
Чтобы избежать нарушений и возможных санкций, клубы должны продать одного-двух игроков до 30 июня.
Согласно финансовым правилам лиги, убытки клубов не должны превышать 105 миллионов фунтов за три года. Допустимый показатель убытков может быть еще ниже, если они провели часть этого времени вне высшего дивизиона.
И по итогу Англия провалит вновь этот сезон еврокубков.
Интересно, почему же вдруг Вилла решила поддержать Сити в их иске?
Романо и другие авторитетные журналисты уже сказали давным-давно, что Челси не надо никого продавать до 30 июня, позже, да, продавать надо будет)
В недавней статье о продаже Галлахера от The Athletic отзывы о возможностях клуба были более-менее оптимистичными.