«Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем» и «Лестер» должны продавать игроков до конца июня, чтобы избежать финансовых нарушений

Теги Челси Ньюкасл Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия возможные трансферы Ноттингем Форест Лестер финансовый фэйр-плей деньги Футбол

6 клубам АПЛ нужно продать игроков до конца июня.

По информации Sky Sports, «Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Лестер» рискуют завершить отчетный период с нарушениями финансовых правил АПЛ.

Чтобы избежать нарушений и возможных санкций, клубы должны продать одного-двух игроков до 30 июня. 

Согласно финансовым правилам лиги, убытки клубов не должны превышать 105 миллионов фунтов за три года. Допустимый показатель убытков может быть еще ниже, если они провели часть этого времени вне высшего дивизиона.

35 комментариев
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вангую, Эвертон минус 10
+25
-3
+22
А вот Вилле это надо? Они только попали в ЛЧ, им нужно усиляться и занимать место кого-то из старых топов, а ситуация давит наоборот чтобы они продали лидеров и снова отвалились вниз
+15
-2
+13
Ответ #SharkTeam
А вот Вилле это надо? Они только попали в ЛЧ, им нужно усиляться и занимать место кого-то из старых топов, а ситуация давит наоборот чтобы они продали лидеров и снова отвалились вниз
Вместо того, чтобы усилить состав под ЛЧ, Вилле придётся продавать условного Уоткинса.
И по итогу Англия провалит вновь этот сезон еврокубков.
Интересно, почему же вдруг Вилла решила поддержать Сити в их иске?
+12
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+12
АПЛ своими новыми финансовыми правилами убивают себя. Ньюкасл имеет огромный ресурс, но лига мешает приблизиться к уровне лучших клубов мира
+7
-1
+6
Исака в Арсенал, пожалуйста, продайте
+6
-2
+4
Ответ Зизуха
вангую, Эвертон минус 10
А зенит в пердив!
+9
-5
+4
Знакомые лица) Это же те же самые клубы, которые поддержали иск Ман Сити
+4
-1
+3
Челси зачем в эту утку записали?))
Романо и другие авторитетные журналисты уже сказали давным-давно, что Челси не надо никого продавать до 30 июня, позже, да, продавать надо будет)
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Эвертон и Форест такие - Ah shit here we go again
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Ответ Ale10FJ
Да вопрос в том чтобы убытки не превышали 105 млн а не чтобы доходы были на эту сумму. Вопрос у какого клуба сколько убытков.
Убытки это не расходы, а разница, если на то пошло. Разницу можно уменьшить за счёт продаж.
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Ответ Олег Лисицын
Вместо того, чтобы усилить состав под ЛЧ, Вилле придётся продавать условного Уоткинса. И по итогу Англия провалит вновь этот сезон еврокубков. Интересно, почему же вдруг Вилла решила поддержать Сити в их иске?
Потому что Вилла такой же мешок как Сити
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Ответ Антон Фалафель
Продавать надо им, а плюсик в карму пойдёт Сити.
Пусть возьмут у МанСити пару консультаций, как бизнес вести, если сами не могут.
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Ответ <Inter>
АПЛ своими новыми финансовыми правилами убивают себя. Ньюкасл имеет огромный ресурс, но лига мешает приблизиться к уровне лучших клубов мира
Владелец Виллы египетский миллиардер. Очень похоже что хочет клуб высокого уровня) Сейчас самое время это сделать попав в ЛЧ
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Ответ #SharkTeam
А вот Вилле это надо? Они только попали в ЛЧ, им нужно усиляться и занимать место кого-то из старых топов, а ситуация давит наоборот чтобы они продали лидеров и снова отвалились вниз
До 30 июня нужно будет кого-то продать, с 1 июля можно будет уже купить(и тем более брать в аренду) так как начнётся следующий финансовый год.
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Ответ <Inter>
АПЛ своими новыми финансовыми правилами убивают себя. Ньюкасл имеет огромный ресурс, но лига мешает приблизиться к уровне лучших клубов мира
Лига должна защищать интересы не только мешков, но и остальных клубов
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Ответ Ale10FJ
Да я понимаю , имею ввиду сколько Челси в минусе, вот это интересная информация.
Сложно ответить конкретно. Сухой баланс за сезон 21/22 +36 млн, 22/23 -560, 23/24 -240. Но это без учета того, что прибыль от трансферов на выход записывается сразу полностью, в отличие от трансферов на вход. +доходы от турниров, +чисто коммерческие сделки.
В недавней статье о продаже Галлахера от The Athletic отзывы о возможностях клуба были более-менее оптимистичными.
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Ответ Сергей Кайзер
Убытки это не расходы, а разница, если на то пошло. Разницу можно уменьшить за счёт продаж.
Да я понимаю , имею ввиду сколько Челси в минусе, вот это интересная информация.
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Ответ Сергей Кайзер
По Челси противоречивая информация. Доходы от трансфера Маунта 55 млн пойдут в этот год. 28 продажа Холла в Ньюкасл. Бонусы за счёт аренд 14 млн. Одно только это, без продажи отеля, обеспечивает решение проблемы.
Да вопрос в том чтобы убытки не превышали 105 млн а не чтобы доходы были на эту сумму. Вопрос у какого клуба сколько убытков.
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Почему не Сити надо продавать?
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Ну хоть какие то АПЛ мешки попадают.
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Продавать надо им, а плюсик в карму пойдёт Сити.
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Зато интересно 😈
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Сейчас друг к друга купят игроков и наладят отчеты 😏
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Кто мог подумать, что окажется и Челси
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По Челси противоречивая информация. Доходы от трансфера Маунта 55 млн пойдут в этот год. 28 продажа Холла в Ньюкасл. Бонусы за счёт аренд 14 млн. Одно только это, без продажи отеля, обеспечивает решение проблемы.
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